Outlet de Nike liquida camisetas, shorts y camperas de fútbol con hasta 50% de descuento

La tienda oficial de Nike ofrece camisetas, shorts y prendas de equipos y selecciones con fuertes rebajas. Hay productos con financiación

Para quienes buscan ahorrar en las compras de ropa deportiva, el outlet de Nike tiene ofertas de fútbol con hasta 50% de descuento durante octubre. Hay camisetas, shorts, camperas y otras prendas de clubes y selecciones, con opciones desde $42.499 y productos que quedaron a mitad de precio.

La selección incluye modelos de Nike, Barcelona, Tottenham, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Uruguay, además de prendas de entrenamiento y otras piezas vinculadas al fútbol. Los precios parten de menos de $50.000 en algunos shorts y llegan a superar los $180.000 en determinadas camperas, según el artículo elegido.

Nike: qué ropa de fútbol se consigue con hasta 50% de descuento

Las mayores oportunidades aparecen en una selección de camisetas y prendas que quedaron a mitad de precio. La Nike Total 90 Camiseta de Fútbol para Hombre pasó de $179.999 a $89.999.

También está la camiseta Uruguay 2024/25 Stadium Home, que bajó de $129.999 a $64.999, mientras que el Uruguay 2024/25 Stadium Short visitante pasó de $84.999 a $42.499.

Dentro de la categoría también hay productos con descuentos del 40%. La FC Barcelona Academy Pro Fourth Camiseta de Fútbol se consigue por $77.999, frente a los $129.999 anteriores. El mismo precio tiene otra Nike Total 90 Camiseta de Fútbol, que pasó de $129.999 a $77.999.

La camiseta alternativa 2025/26 del Tottenham Hotspur queda en $89.999, desde $149.999. Por su parte, para quienes buscan opciones más económicas, el Nike Short de Fútbol cuesta $41.999, desde $69.999, mientras que el Atlético Madrid Strike Short se ofrece a $47.999, frente a $79.999.

Otra alternativa es el Nigeria Club Buzo con Capucha, que bajó de $143.999 a $86.399.

Camisetas de Barcelona, Inter y Atlético de Madrid desde $97.499

La oferta también alcanza a distintas camisetas de clubes europeos. La FC Barcelona alternativa 2025/26 Stadium, la Inter de Milán alternativa 2025/26 Stadium, la Atlético de Madrid alternativa 2025/26 Stadium y la Atlético de Madrid visitante 2025/26 Stadium tienen un precio de $97.499, desde $149.999.

En esta parte de la categoría también aparece la Nike Strike Camiseta de Fútbol de manga larga, que pasó de $139.999 a $90.999.

Para completar el conjunto, el Nike Total 90 Short queda en $60.449, frente a los $92.999 anteriores. Otra camiseta Total 90 se encuentra a $55.999, desde $69.999.

Más prendas de fútbol en oferta

Nike también tiene alternativas para completar la indumentaria. La campera alternativa del Barcelona pasó de $269.999 a $188.999, mientras que el pantalón alternativo del club bajó de $209.999 a $146.999.

De esta manera, la selección abarca desde shorts por poco más de $40.000 hasta camperas de casi $190.000, con diferentes porcentajes de descuento según el producto y el stock disponible.

Cómo pagar las ofertas de Nike

Además del precio promocional, Nike ofrece distintas alternativas de financiación. La tienda informa 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias.

También hay opciones específicas que permiten ampliar el número de cuotas: Santander ofrece 3, 6 y 9 cuotas sin interés en determinadas tarjetas; ICBC, hasta 9 cuotas; y Banco Nación, hasta 12 cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones publicadas para cada tarjeta.

Por eso, el número de cuotas disponible puede variar según el banco y la tarjeta utilizada. Las condiciones finales se pueden consultar al momento de realizar el pago.

Envío y retiro de las compras

Nike permite recibir las compras a domicilio en todo el país, excepto Misiones y Tierra del Fuego, y también ofrece la posibilidad de retirar los pedidos en locales habilitados.

Para quienes están registrados como miembros de Nike, el envío estándar es gratuito en compras superiores a $229.999.

En CABA, entre los puntos de retiro figuran Abasto, Alto Palermo, Distrito Arcos, Barracas, Rivadavia, Paseo Alcorta y Galerías Pacífico. La disponibilidad de los productos queda sujeta al stock y puede variar según el talle y el color elegido.

Para los miembros, además, el envío estándar es gratuito en compras superiores a $229.999. La disponibilidad de cada producto queda sujeta al stock y puede variar según el talle y el color elegido.