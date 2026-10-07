Una inoportuna publicidad desató indignación durante el homenaje a Lionel Messi

Una acción publicitaria durante el homenaje al capitán argentino provocó silbidos en el Monumental, críticas en redes y una lluvia de memes

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina terminó dejando una escena inesperada fuera del guion deportivo. Sancor Seguros, uno de los patrocinantes principales del seleccionado, quedó bajo la lupa por una intervención publicitaria realizada durante el espectáculo que cerró la noche en el Monumental.

La repercusión fue inmediata. En redes sociales se multiplicaron los cuestionamientos contra la compañía, mientras que en el estadio la aparición de la marca fue recibida con silbidos y abucheos. La protesta también alcanzó a la dirigencia de la AFA, que fue blanco de cánticos de los hinchas.

El episodio ocurrió después del partido frente a Benín, cuando ya había terminado el encuentro y comenzaba el homenaje preparado para Messi.

La organización había previsto un despliegue de luces y drones como parte de la despedida del capitán.

En ese momento, el público esperaba conocer qué mostraría el espectáculo aéreo. Messi también observaba hacia el cielo junto con los hinchas, hasta que las luces comenzaron a adoptar una forma reconocible.

Primero apareció una "S". La incógnita duró apenas unos segundos: el despliegue terminó revelando el nombre de "Sancor Seguros" sobre el cielo de Núñez.

La elección del momento generó malestar entre parte de los espectadores. En lugar de quedar asociada únicamente con el espectáculo preparado para despedir al futbolista, la acción comercial quedó vinculada con uno de los momentos más sensibles de la jornada.

Los hinchas apuntaron contra Chiqui Tapia durante el homenaje a Messi

Críticas, memes y reclamos contra la marca

La reacción no quedó limitada al estadio. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de publicaciones que cuestionaban la presencia de la publicidad durante el homenaje. También aparecieron numerosos memes que tomaron la situación con humor.

En las tribunas, en tanto, el rechazo a la acción derivó en cánticos contra el presidente de la AFA.

Entre las expresiones que se escucharon estuvo "Chiqui Tapia botón", acompañada por cuestionamientos a la dirigencia por lo que algunos hinchas consideraron un uso comercial excesivo de la despedida del ídolo.

Los drones representaron a Messi pateando con la pierna derecha

La campaña recibió otro golpe cuando los espectadores repararon en un detalle del espectáculo posterior. Una de las figuras creadas por los drones representó a Messi pateando una pelota con la pierna derecha, pese a que la izquierda es su pierna más hábil.

Ese error también fue señalado y compartido en las redes, donde terminó sumándose a la conversación sobre la publicidad.

La controversia finalmente llegó a los canales oficiales de la aseguradora. En la cuenta de Instagram de Sancor Seguros comenzaron a aparecer mensajes de usuarios que expresaban su rechazo a la acción.

La despedida de Messi también generó memes por la publicidad de Sancor Seguros

Incluso algunos clientes manifestaron públicamente que dejarían de serlo a partir de lo ocurrido. De esta manera, una intervención pensada para conseguir una enorme exposición para la marca terminó generando una ola de críticas precisamente durante uno de los momentos más importantes de la despedida de Messi.