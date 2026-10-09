IRSA busca empleados para sus shoppings: para qué puestos y cómo postularse

El grupo desarrollador mantiene activa la búsqueda de personal mientras se expande con nuevos centros comerciales y distintos desarrollos

La empresa se expande mediante la adquisición de shoppings existentes y el desarrollo de nuevos proyectos, diversificando su cartera inmobiliaria.

Ofrece una variedad de roles, desde cajeros y técnicos hasta ejecutivos comerciales, con un proceso de postulación virtual y presencial.

IRSA busca talento para diversos puestos administrativos y operativos, incluyendo sus shoppings, impulsado por su fase de expansión actual.

Mientras avanza en una nueva etapa de expansión, el grupo desarrollador inmobiliario IRSA mantiene abierta la búsqueda de empleados para cubrir distintos puestos dentro de la compañía, tanto en áreas administrativas como operativas dentro de sus shoppings.

En su sitio web destinado a la búsqueda de talentos, IRSA anuncia que hay al menos 10 vacantes para cubrir distintos sitios dentro de su estructura, que van desde cajeros para los estacionamientos de sus shoppings hasta técnicos en mantenimiento, comerciales o para el área de comunicación.

En la sección "talentos" de su página web, desde IRSA valoran a las personas "con alto potencial, que aspiren a desarrollarse en una empresa que sabe escuchar, que aprende de sus errores, que se desafía continuamente y que siempre va por más".

"Te invitamos a sumarte a un equipo de trabajo dinámico, lleno de desafíos, donde podrás desplegar todo tu potencial. Queremos acompañarte en tu desarrollo para que tu camino no tenga límites", subraya.

Cómo postularse a los puestos de trabajo de IRSA

Los puestos disponibles están en la propia página de Hiring Room IRSA o en su perfil de LinkedIn. Para postularse, señala, hay que hacer "clic en la búsqueda que te interese, cargás tus datos y aplicás".

Al referirse al proceso de selección de personal, aclara que "la primera entrevista suele ser virtual, con un referente de Recursos Humanos, luego presencial con el líder del área". "En caso de avanzar, te contamos nuestra propuesta y si la aceptás, seguimos con los estudios pre ocupacionales y coordinación de fecha de ingreso", detalla.

"Además de los requisitos formales de cada posición, siempre valoramos la actitud positiva, buena predisposición, buena comunicación, flexibilidad y ganas de sumarse a los desafíos de cada área", también aclara.

Los puestos de trabajo se dividen entres áreas:

Negocio : Inversiones/ Real Estate, Estrategia, Comercialización, Gestión Comercial, Marketing.

: Inversiones/ Real Estate, Estrategia, Comercialización, Gestión Comercial, Marketing. Administración : Contabilidad, Impuestos, Finanzas, RRHH, Legales, Habilitaciones, Medio Ambiente, Compliance, Auditorias.

: Contabilidad, Impuestos, Finanzas, RRHH, Legales, Habilitaciones, Medio Ambiente, Compliance, Auditorias. Operativas: Ingeniería, Mantenimiento, Arquitectura, Compras, Servicio al Cliente, Seguridad

Qué puestos de trabajo busca IRSA para sus shoppings

En la página de talentos de IRSA se encuentra el listado con los puestos que busca cubrir

En el sitio está el listado con los distintos puestos vacantes que busca cubrir, con los requisitos, tareas a desempeñar y beneficios. Algunos de ellos son para sus shoppings, otros para trabajos administrativos u operativos en sus distintas oficinas.

Algunos de los puestos publicados, son los siguientes:

Cajeros/as de Estacionamiento para trabajar en los Shoppings

Entre los requisitos, se destacan:

Que cuente con experiencia previa en manejo de caja y atención al cliente.

Sea un perfil dinámico y resolutivo, con buenas relaciones interpersonales y orientación al servicio.

Secundario completo (Excluyente).

Disponibilidad para trabajar en jornada de 8 hs con horarios rotativos en esquema de 6 días de trabajo por 2 días de descanso.

Técnico de Mantenimiento

"Nos orientamos a un perfil con conocimientos y experiencia en mantenimiento eléctrico", señala la publicación. "Realizarás mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones termo mecánicas y eléctricas. Harás el mantenimiento de chillers, bombas, torres de enfriamiento y equipos de aire acondicionado. Trabajarás con tableros eléctricos de baja tensión, sistemas de arranque, automatismos, motores y generadores eléctricos. Te encargarás del mantenimiento de circuitos de agua, instalaciones sanitarias y eléctricas", agrega.

Y los requisitos son:

Que sea graduado de colegio técnico

Cuente con disponibilidad para trabajar en esquemas 6x2 de 8 hs en turnos rotativos.

Cuente con experiencia en mantenimiento integral (preventivo y correctivo) de instalaciones termo mecánicas y eléctricas de baja tensión.

Comunicación Institucional de Grupo IRSA

"Buscamos una persona organizada, proactiva y con capacidad de gestión para sumarse al equipo de Comunicación Institucional de Grupo IRSA, con foco en la coordinación y seguimiento de eventos institucionales y participación en distintos proyectos del área", señala el comunicado.

Y agrega: "Participarás en la organización y coordinación integral de eventos institucionales, articulando con diferentes equipos internos, proveedores y stakeholders.Serás un punto de apoyo clave en la gestión integral de los proyectos, acompañándolos de principio a fin, centralizando información y realizando el seguimiento de pendientes y entregables".

Entre los requisistos, detalla:

Graduado/a de Comunicación, Relaciones Públicas, Ciencias Políticas, Marketing, Administración o carreras afines.

Cuente con experiencia previa en comunicación institucional, relaciones públicas, organización de eventos o posiciones similares, idealmente en entornos dinámicos y con interacción con múltiples interlocutores.

Soporte Técnico en Soleil Premium Outlet Shopping

"En nuestro Centro de Servicios Compartidos nos encontramos en búsqueda de Asistente de Servicios TI, para brindar soporte on site en nuestro Centro Comercial ubicado en Boulogne", señala la publicación.

Y repasa algunas de las tareas: "Harás asistencia de Hardware y Software a usuarios; realizarás asistencia y soporte para iOS, Android, telefonía IP y conexión de Video Conferencias; harás instalaciones y configuración de sistemas operativos en plataforma Windows".

Entre los requisitos, se detalla:

Que seas estudiante o graduado/a de alguna carrera de Sistemas.

Tener disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9 a 18 y feriados.

Contar con experiencia previa en tareas de Soporte Tecnico On Site.

Ejecutivo comercial

"Buscamos un perfil comercial, disruptivo y creativo para sumarse al equipo que comercializa los espacios publicitarios", señala la publicación. Y agrega: "Impulsarás la comercialización de elementos digitales en conjunto con campañas dentro de nuestros shoppings, desarrollando vínculos con locatarios, negociando propuestas y generando nuevas oportunidades de negocio".

Y enumera más tareas: "Gestionarás junto al equipo correspondiente los presupuestos destinados a publicidad de las marcas, proponiendo herramientas digitales, realizando el seguimiento de las propuestas comerciales y acompañando el proceso hasta su cierre. Trabajarás en conjunto con los equipos de Comercial y Marketing para desarrollar propuestas comerciales y potenciar la presencia de las marcas dentro de nuestros shoppings".

Entre los requisitos, destaca:

Ser estudiante avanzado/a o graduado/a de las carreras de Comercialización, Marketing, Publicidad, Administración de Empresas o afines.

Poseer un perfil comercial, dinámico y orientado a resultados, con experiencia previa en posiciones comerciales.

Tener experiencia en negociación y gestión de clientes, con capacidad para construir vínculos con locatarios e identificar oportunidades comerciales, además de contar con una sólida base numérica y orientación a resultados.

Analista Semi Senior para una importante empresa de Real Estate

Entre los requisitos para este puesto, en la publicación se edsta

Ser graduado/a o próximo a recibirse de las carreras de Cs Económicas o afines.

Tener al menos 2 años de experiencia en posiciones similares, y cuente con conocimientos sobre normativa tributaria nacional, provincial y municipal.

Contar con experiencia en liquidación de impuestos en equipos de trabajo

Tener conocimiento SAP, y dominio avanzado del paquete Office.

Contar con un perfil dinámico, con capacidad para trabajar de manera colaborativa con distintas áreas, criterio analítico y facilidad para adaptarse a nuevos desafíos.

IRSA se expande: los nuevos proyectos de la empresa

Lo cierto es que IRSA atraviesa una etapa de expansión dentro de su negocio de centros comerciales, con una estrategia que combina la compra de activos existentes con el desarrollo de nuevos proyectos. En poco más de un año, la compañía incorporó dos establecimientos a su cartera y, al mismo tiempo,

La empresa fue fundada en 1943, aunque el período en el que concentró sus actividades en el mercado inmobiliario argentino comenzó en 1991. Su controlante directa es Cresud, que posee el 55,14% de los votos, mientras que el beneficiario final del grupo es Eduardo Elsztain.

IRSA no se limita al negocio de los shoppings. Su actividad incluye el alquiler de espacios corporativos, la participación en hoteles, el desarrollo de propiedades residenciales y la tenencia de terrenos para futuros proyectos.

Al cierre del balance correspondiente a junio de 2026, la compañía contaba con una cartera integrada por 18 centros comerciales, con más de 410.000 metros cuadrados de área bruta locativa, cinco edificios corporativos y tres hoteles.

El principal negocio dentro de la actividad inmobiliaria de IRSA está concentrado en los centros comerciales.

La compañía opera seis shoppings en la Ciudad de Buenos Aires: Alto Palermo, Abasto, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, DOT Baires Shopping y Distrito Arcos.

A esa red se suman establecimientos ubicados en el Gran Buenos Aires y en distintas ciudades del interior, entre ellas Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Neuquén, Santa Fe y Mar del Plata.

Durante el último período, la compañía amplió esa presencia con dos adquisiciones: Al Oeste Shopping, en Haedo, y Los Gallegos, en Mar del Plata.

A su vez, IRSA avanza con Distrito Diagonal, un nuevo centro comercial en La Plata que se encuentra en construcción y cuya apertura está prevista para el ejercicio fiscal que finalizará en junio de 2027.

De esta manera, el crecimiento de la cartera tiene dos vías: por un lado, la compra de establecimientos que ya están funcionando y, por otro, el desarrollo de nuevos emprendimientos.