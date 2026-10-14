El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la operación por un adenocarcinoma pulmonar
Puntos importantes
El papa León XIV atravesó sin inconvenientes la primera noche posterior a la cirugía torácica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar.
La primera actualización sobre su estado de salud llegó a través de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que difundió un comunicado en su canal de Telegram. "El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día", indicó el parte.
La intervención se había realizado el martes y, según el informe oficial, terminó con resultado favorable y sin complicaciones. El procedimiento se extendió durante unos 90 minutos y se llevó a cabo mediante una técnica videoasistida.
Qué informó el Vaticano sobre la cirugía de León XIV
El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar quedó confirmado durante la operación mediante un examen histológico realizado en el momento. La enfermedad ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.
Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora detallaron el procedimiento en un informe difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.
"El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios".
El documento también precisó que el Pontífice permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, aunque la operación propiamente dicha duró aproximadamente una hora y media.
"El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta", añadió el parte médico.
Por el momento, la Santa Sede informó que el Papa pasó una noche tranquila y anticipó que brindará nuevas precisiones sobre su evolución a lo largo del día.
La Iglesia mantiene en pie la gira del papa pero en el Gobierno crece la preocupación
La extirpación de un tumor maligno en el pulmón derecho del Santo Padre encendió las alarmas en el Vaticano y generó preocupación en la Casa Rosada. Este martes, fuentes cercanas al arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva aseguraron que el viaje a la Argentina, Uruguay y Perú sigue en pie, aunque voceros de la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, aseguraron que "por ahora no hay información" sobre la venida de León XIV a la Argentina el 8 de noviembre próximo.
Su confirmación definitiva dependerá de la evolución posoperatoria y del tratamiento médico que deba afrontar el pontífice. Los preparativos continúan para una visita que comenzaría en Buenos Aires el 8 de noviembre.
La noticia de que el Papa León XIV fue operado para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho abrió un escenario de incertidumbre sobre su agenda internacional y, en particular, sobre su anunciada visita a la Argentina.
Mientras en la Iglesia local aseguran que el viaje continúa en pie, en el Gobierno de Javier Milei predomina la preocupación por la evolución de la salud del pontífice y por la posibilidad de que su recuperación obligue a m
Los preparativos para la venida del Papa están avanzados tanto en sus celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Lujan, con una serie de encuentros y visitas a lugares donde el Santo Padre quiere estar con los más débiles. Fuentes de la Casa Rosada se limitaron a señalar a iProfesional que "hasta ahora no hay cambios".
La Iglesia mantiene los preparativos mientras aguarda novedades del Vaticano
Fuentes cercanas al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, aseguraron a iProfesional que, por el momento, "la visita no fue suspendida y que los preparativos continúan". El itinerario contempla una gira por Uruguay, la Argentina y Perú, con una primera etapa en Buenos Aires prevista para el 8 de noviembre y una estadía hasta el 11 de ese mes. Sin embargo, la continuidad de la agenda dependerá de la evolución clínica de León XIV y de las indicaciones de sus médicos.
En la Casa Rosada admiten que todavía no hay certezas sobre el desenlace de la situación. "Todavía es muy temprano para determinarlo", señalaron fuentes oficiales, en medio de la expectativa por conocer cómo responderá el Papa a la intervención quirúrgica y qué pasos deberá seguir durante el posoperatorio. La preocupación del Gobierno está vinculada tanto con la salud del Santo Padre como con la relevancia política, diplomática y religiosa de una visita que tendría una fuerte repercusión pública.
En la Conferencia Episcopal Argentina, que preside monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza, también prevalece la cautela. "Todavía no tenemos novedades por el momento, no hay información", señaló un vocero de la institución. En el ámbito eclesiástico evitan anticipar decisiones mientras no haya indicaciones oficiales sobre los plazos de recuperación y las eventuales exigencias del tratamiento médico. La expectativa es que el Vaticano brinde precisiones cuando exista un panorama más claro.