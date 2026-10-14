El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la operación por un adenocarcinoma pulmonar

El Pontífice evoluciona tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía duró unos 90 minutos y no registró complicaciones

El papa León XIV atravesó sin inconvenientes la primera noche posterior a la cirugía torácica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar.

La primera actualización sobre su estado de salud llegó a través de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que difundió un comunicado en su canal de Telegram. "El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día", indicó el parte.

La intervención se había realizado el martes y, según el informe oficial, terminó con resultado favorable y sin complicaciones. El procedimiento se extendió durante unos 90 minutos y se llevó a cabo mediante una técnica videoasistida.

Qué informó el Vaticano sobre la cirugía de León XIV

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar quedó confirmado durante la operación mediante un examen histológico realizado en el momento. La enfermedad ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora detallaron el procedimiento en un informe difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

"El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios".

El documento también precisó que el Pontífice permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, aunque la operación propiamente dicha duró aproximadamente una hora y media.

"El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta", añadió el parte médico.

Por el momento, la Santa Sede informó que el Papa pasó una noche tranquila y anticipó que brindará nuevas precisiones sobre su evolución a lo largo del día.

La Iglesia mantiene en pie la gira del papa pero en el Gobierno crece la preocupación

La extirpación de un tumor maligno en el pulmón derecho del Santo Padre encendió las alarmas en el Vaticano y generó preocupación en la Casa Rosada. Este martes, fuentes cercanas al arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva aseguraron que el viaje a la Argentina, Uruguay y Perú sigue en pie, aunque voceros de la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, aseguraron que "por ahora no hay información" sobre la venida de León XIV a la Argentina el 8 de noviembre próximo.