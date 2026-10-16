Emergencia hídrica en Misiones dejó 19 evacuados y siete pasos fronterizos cerrados

Las intensas lluvias provocaron desplazamientos y cierres de accesos, mientras la situación permanece inestable según autoridades provinciales

La crecida de los ríos en Misiones mantiene a 19 personas evacuadas en tres localidades de la provincia. Entre ellas hay 10 menores de edad.

La emergencia generó además el cierre de siete pasos fronterizos con Brasil y Paraguay. También persisten cortes de rutas y clausuras de puentes en varios puntos clave.

La Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones continúa con el monitoreo permanente de los cursos de agua y mantiene controles preventivos en las zonas más comprometidas por el avance del agua.

Dónde están los evacuados y cuántas familias se relocalizaron

Puerto Rico concentra la mayor cantidad de evacuados. Allí hay 11 personas: 3 adultos y 8 menores.

En Puerto Iguazú fueron relocalizadas 6 personas. Se trata de 4 adultos y 2 menores. Santa Ana, por su parte, registra 2 adultos relocalizados.

Todos permanecen alojados en viviendas de familiares. Así lo informó este jueves el relevamiento oficial difundido hasta las 19 horas.

Cómo están los niveles de los ríos en Misiones

El comportamiento de los ríos muestra una situación despareja en toda la provincia. En Puerto Iguazú, el río Paraná marca 31,60 metros de altura.

El río Iguazú alcanza los 32,20 metros. Ambos cursos de agua se mantienen estacionados, según el último parte.

En Comandante Andresito el nivel informado es de 5,80 metros. En este punto la tendencia es descendente, una señal alentadora para los habitantes de la zona.

Sobre el Paraná, las mediciones arrojan cifras en ascenso en varios puntos críticos. Eldorado registra 25,30 metros con tendencia creciente.

Puerto Leoni marca 19,10 metros, también en aumento. Jardín América alcanza los 15,87 metros y Santa Ana llega a los 10,47 metros, ambos con el agua subiendo.

En Corpus Christi el nivel del río toca los 9,15 metros. San Ignacio registra 10,47 metros, también en crecimiento sostenido.

Respecto del río Uruguay, en El Soberbio se registra una altura de 7,52 metros. En Alba Posse el agua alcanza los 7,75 metros. Ambos puntos se mantienen estacionados por ahora.

San Javier muestra un nivel de 6,43 metros. Aquí la tendencia continúa al alza, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Qué rutas y puentes están cortados o con restricciones

La situación vial presenta complicaciones severas en varios puntos de la provincia. Los puentes sobre los arroyos Piray Guazú y Paranay quedaron habilitados de forma parcial.

La circulación sobre estos puentes de la ruta nacional 12 está permitida únicamente para vehículos de hasta 20 toneladas, conforme a la última actualización de seguridad vial emitida por las autoridades provinciales.

El puente sobre el arroyo Yabebiry permanece clausurado. Este cruce conecta Mártires con Colonia Santo Domingo Savio y no tiene fecha de reapertura.

La Ruta Provincial 103 hacia Puerto Santa Ana continúa con corte total. El agua avanzó sobre la calzada y la volvió intransitable para todo tipo de vehículos.

En San Ignacio, los desbordes en la zona de Paso Carreta afectaron 11 construcciones deshabitadas. Entre ellas hay viviendas y quinchos que quedaron bajo el agua.

En Colonia Delicia se normalizó la circulación por un camino rural. El descenso del arroyo Aguaray Guazú permitió recuperar esta vía de comunicación local.

Cuáles son los pasos fronterizos cerrados con Brasil y Paraguay

Siete cruces internacionales permanecen cerrados por la crecida. Puerto Eldorado–Mayor Otaño es uno de los clausurados.

También están cerrados Puerto Mado–Lomas Valentinas y Colonia Victoria–Mayor Otaño. Puerto Libertador General San Martín–Puerto Triunfo no tiene circulación habilitada.

Puerto Maní–Bella Vista, Puerto Leoni y Colonia Oasis–Capitán Meza completan la lista de pasos fronterizos clausurados. Estos cierres complican el tránsito de carga y pasajeros con los países vecinos.

Los cruces internacionales de El Soberbio–Porto Soberbo continúan habilitados. También operan con normalidad Alba Posse–Porto Mauá y San Javier–Porto Xavier.

Qué dicen los pronósticos sobre la evolución de los ríos

La Entidad Binacional Yacyretá emitió un pronóstico cautelosamente optimista. Anticipó valores estables a levemente decrecientes a partir del sábado 17.

La central argentina-paraguaya basó esas estimaciones en las precipitaciones recientes. También consideró el aumento de los caudales del Paraná aguas arriba de su confluencia con el Iguazú.

La Comisión Técnica de Salto Grande ofreció una lectura similar. Precisó que el nivel aguas abajo del complejo hidroeléctrico continuará con tendencia descendente durante los días venideros.

Sin embargo, la Comisión advirtió que se mantendrá la condición de aguas altas propia del trimestre actual, muy influenciado por el fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte que continúa presente en la región.

La entidad binacional alertó que es esperable que se registren sucesivos repuntes del río en el futuro. Más allá de lo previsto para la próxima semana, el fenómeno climático sigue activo.

En los próximos 7 días continuará la tendencia de descenso gradual. La Comisión descartó que el nivel del río vuelva a superar la alerta en ese lapso.

El río permanecerá en condición de aguas altas durante el último trimestre del año. Esa situación es habitual en esta época pero se ve intensificada por El Niño.

Yacyretá puntualizó que durante el trimestre octubre-diciembre de 2026 podrían verificarse eventos hidrológicos asociados a situaciones de aguas altas. La probabilidad es elevada según los modelos climáticos.

La afirmación se sustenta en la evolución de índices climáticos publicados por organismos especializados. Los patrones atmosféricos sugieren condiciones favorables para nuevas crecientes.

Cuál es la situación en otras provincias afectadas

El último informe de Prefectura Naval consignó que hay cinco localidades en alerta sobre el Paraná. Itatí se encuentra en esa categoría preventiva.

Libertad, Eldorado, Libertador, Santa Ana e Ituzaingó permanecen en rango de evacuación. Estas localidades mantienen protocolos activos de emergencia.

Sobre el Uruguay, la alerta se mantiene en Alvear, La Cruz, Yapeyú, Bonpland y Concepción del Uruguay. Paso de los Libres se sostiene en categoría de evacuación.

Concordia fue la primera ciudad en registrar evacuados. Ahora salió de esa condición tras el descenso del río en ese punto.

En Corrientes, las estimaciones indican que hay más de 100 personas reubicadas por la suba de las aguas. La cifra supera ampliamente la de Misiones.

En la Isla Apipé, aguas abajo de Yacyretá, se contabilizan 42 evacuados y autoevacuados. A ellos se suman 31 personas en el Regimiento de Paso de los Libres.

Ituzaingó registra 19 reubicados. En Itatí, alrededor de 14 personas fueron relocalizadas, según datos de Defensa Civil citados por medios locales.