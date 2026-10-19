Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en noviembre de 2026

Las empleadas domésticas tendrán nuevos salarios en noviembre. Los montos varían según categoría, horas trabajadas y modalidad de contratación

Las empleadas domésticas tendrán nuevos salarios mínimos en noviembre de 2026. La actualización contempla un aumento del 1,6% y la incorporación al básico del tramo restante de una suma fija no remunerativa que se abonó en agosto.

El monto que corresponde pagar depende de las tareas que realiza la trabajadora, la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación. También pueden sumarse adicionales por antigüedad o zona desfavorable.

La escala salarial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece los importes mínimos obligatorios para cada categoría. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero deben respetar esos valores.

Empleada doméstica: cuánto se paga por cuatro horas según la categoría

Para el personal de tareas generales, el valor mínimo por hora en noviembre será de $4.170,52 con retiro y de $4.571,91 sin retiro. Por una jornada de cuatro horas, los importes ascienden a $16.682,08 y $18.287,64, respectivamente.

Si la trabajadora presta servicios cuatro horas una vez por semana durante cuatro semanas, cobrará $66.728,32 con retiro o $73.150,56 sin retiro.

Los montos para una jornada de cuatro horas varían según la categoría:

Tareas generales: $16.682,08 con retiro y $18.287,64 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $17.788,48 con retiro y $19.674,60 sin retiro.

Caseros: $17.788,48, en la modalidad sin retiro.

Tareas específicas: $18.782,32 con retiro y $20.375,32 sin retiro.

Supervisores: $19.693,76 con retiro y $21.356,28 sin retiro.

La categoría laboral depende de las funciones que realiza la empleada doméstica. La escala contempla las siguientes tareas:

Tareas generales: limpieza, lavado, planchado y otras actividades habituales del hogar.

Asistencia y cuidado de personas: labores de acompañamiento y atención.

Tareas específicas: trabajos que requieren determinadas habilidades, como la cocina especializada.

Caseros: cuidado y mantenimiento de la vivienda donde residen.

Supervisores: coordinación y control de las tareas de dos o más trabajadores.

Cómo quedan los aumentos tras la suba de noviembre

El esquema salarial aprobado para el segundo semestre de 2026 contempla incrementos escalonados. Los porcentajes establecidos son del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre.

Además de las subas porcentuales, el acuerdo incluyó una suma fija no remunerativa que se pagó en agosto, con montos diferenciados según la cantidad de horas semanales trabajadas para un mismo empleador.

El refuerzo fue de:

$ 20.000 para quienes trabajaban 16 horas semanales o más

para quienes trabajaban 16 horas semanales o más $11.500 para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas

para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas semanales

Esa suma se incorporó progresivamente al salario básico: un 25% en septiembre, otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Por eso, la escala de este mes combina el aumento del 1,6% con la integración final del refuerzo abonado en agosto.

Qué adicionales se suman al sueldo de una empleada doméstica

El salario mínimo por hora no siempre representa el total que corresponde pagar. Según las condiciones de cada relación laboral, pueden aplicarse adicionales obligatorios.

Antigüedad : corresponde un adicional del 1% por cada año de servicio computable. Para calcularlo, se considera la antigüedad desde el 1 de septiembre de 2020, de acuerdo con la normativa vigente.

: corresponde un adicional del 1% por cada año de servicio computable. Para calcularlo, se considera la antigüedad desde el 1 de septiembre de 2020, de acuerdo con la normativa vigente. Zona desfavorable: se aplica un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Cuando corresponde alguno de estos conceptos, debe incorporarse al cálculo de la remuneración. Por eso, dos empleadas que trabajan la misma cantidad de horas pueden cobrar importes diferentes si tienen distinta antigüedad o si una presta servicios en una zona alcanzada por el adicional.

Cómo se paga el sueldo cuando trabaja por hora

La modalidad de liquidación depende de la cantidad de horas semanales que la trabajadora presta servicios para un mismo empleador.

Cuando trabaja menos de 24 horas semanales para ese empleador, la remuneración se calcula según el valor horario correspondiente y las horas efectivamente realizadas. En estos casos, el pago debe efectuarse al finalizar cada jornada o cada semana laboral, según lo acordado.

para ese empleador, la remuneración se calcula según el valor horario correspondiente y las horas efectivamente realizadas. En estos casos, el pago debe efectuarse al finalizar cada jornada o cada semana laboral, según lo acordado. Cuando la prestación alcanza las 24 horas semanales o más para un mismo empleador, corresponde la modalidad mensualizada, con una remuneración proporcional a la jornada.

Además del sueldo, el empleador debe registrar la relación laboral y cumplir con los aportes y contribuciones correspondientes, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. Entre las obligaciones se encuentran los conceptos vinculados con la jubilación, la obra social y la cobertura de riesgos del trabajo.