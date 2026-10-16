Por las inundaciones provocadas por el Súper Niño hay más de 900.000 vacas en riesgo

Miles de bovinos son trasladados de zonas anegadas ante el avance del agua en el Litoral, con tareas contra reloj y logística especial

La crecida del Paraná desató una carrera contra el reloj en el Litoral argentino. Más de 900.000 cabezas de ganado están siendo evacuadas desde campos bajos e islas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, mientras el agua sigue subiendo y los pronósticos anticipan que la emergencia se extenderá durante los próximos meses.

En San Javier, los productores apuran el traslado de vacas desde campos alcanzados por el agua. Las llevan hacia sectores más altos, en una maniobra que se repite en toda la zona santafesina.

El fenómeno está asociado al Super Niño. La preocupación aumenta por los rodeos instalados en islas y terrenos bajos, donde el riesgo es mayor.

La prioridad ahora es evitar que el agua encierre a los animales. Si eso ocurre, se reduce la superficie de pastoreo y se fuerzan ventas anticipadas. Las más afectadas son las vacas destinadas a la cría.

Los costos operativos también se disparan. Fletes, alimentación suplementaria y alquiler de campos: todo sube de precio mientras disminuyen las alternativas disponibles para los productores.

Santa Fe: 710.000 cabezas en riesgo y herramientas de emergencia

La provincia santafesina reúne en sus zonas ribereñas unas 710.000 cabezas de ganado. Cerca del 90% son bovinos.

San Javier concentra alrededor de 260.000 animales expuestos, según datos oficiales. Le siguen los departamentos Garay y General Obligado en cantidad de hacienda vulnerable.

El río Paraná registraba el 14 de octubre 4,86 metros en San Javier. Había subido 46 centímetros desde fines de septiembre, y la tendencia sigue en alza.

El Gobierno de Santa Fe habilitó el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte (ROPECA), una plataforma que conecta a productores que necesitan forraje, campos o logística con quienes pueden ofrecer esos recursos. La herramienta admite propuestas de otras provincias y busca agilizar acuerdos entre privados.

Según publicó el medio especializado Valor Carne, el sistema ya está operativo. Se multiplican los movimientos de animales desde las áreas más vulnerables.

También se habilitó un mecanismo excepcional para traslados urgentes. Cuando no sea posible tramitar antes el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) del Senasa, los productores pueden iniciar el viaje con una autorización policial.

Tienen 48 horas después de llegar a destino para regularizar la documentación sanitaria. Es una flexibilización diseñada para no frenar evacuaciones por trámites burocráticos.

En Romang, tres barcazas se utilizan para retirar hacienda de las islas. Pero las lluvias dificultan los arreos por caminos de tierra, que se vuelven intransitables con barro.

La represa de Yaciretá abrió sus compuertas por la abundancia de agua. Eso suma presión adicional al caudal del Paraná aguas abajo.

Entre Ríos acelera la salida de animales de campos inundables

La situación también alcanza a Entre Ríos. Las autoridades provinciales activaron un operativo preventivo para sacar animales de las islas antes de que sea tarde.

Al comienzo de la campaña había unas 480.000 cabezas en campos bajos e islas entrerrianas. Ahora quedan menos de 200.000 animales en esas áreas, de acuerdo con registros de Senasa citados por la Dirección de Ganadería provincial.

Parte de las salidas responde a ventas habituales del ciclo productivo. Pero el objetivo oficial es claro: acelerar los movimientos y evitar nuevos ingresos a sitios inundables.

Las previsiones provinciales contemplan que la creciente gane intensidad hacia diciembre. Según evolucionen las precipitaciones, podría extenderse hasta marzo o abril.

La logística aparece como una limitación crítica. La disponibilidad de embarcaciones, camiones y lugares de desembarco condiciona la velocidad de las evacuaciones.

El Gobierno entrerriano coordina las tareas con múltiples organismos. Participan Prefectura Naval Argentina, la Policía provincial, Senasa y la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).

Corrientes también evacúa y los pronósticos anticipan más lluvias

En Corrientes, la crecida del Paraná ya motivó movimientos de hacienda en Carrizal Norte, departamento de Bella Vista. La urgencia es similar a la de las provincias vecinas.

El río llegó a 4,96 metros el 12 de octubre, tras una suba de 13 centímetros en un día. El ritmo de crecimiento preocupa a los productores.

La prioridad es retirar sobre todo los terneros. Una permanencia prolongada en campos saturados de agua afecta la condición corporal de los animales. También complica los controles veterinarios y aumenta el riesgo sanitario.

La Confederación Rural Argentina (CRA) mantiene contacto directo con la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y las autoridades locales. El Instituto Nacional del Agua prevé para los próximos siete días eventos de lluvia, principalmente sobre el noreste de la Cuenca del Plata, lo que complicaría aún más el panorama.

El comportamiento de las precipitaciones en Brasil y aguas arriba será decisivo. De eso depende la evolución del Paraná y del Uruguay en las próximas semanas.

Mientras tanto, los productores procuran asegurar transporte, alimentos y campos de manera anticipada. La razón es simple: a medida que crece la demanda, suben los costos de todos los insumos necesarios para mantener la hacienda a salvo.