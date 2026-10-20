Detuvieron a dirigentes de los metrodelegados y la protesta paralizó toda la red de subte

La detención de delegados tras una protesta en la línea B paralizó las seis líneas de subte y el Premetro. El gremio exige su liberación

La detención de representantes sindicales durante una protesta en la línea B de subte provocó la paralización de toda la red. La AGTSyP advirtió que mantendrá la medida hasta que sean liberados.

La disputa por una sanción laboral derivó este martes en un conflicto que afecta a todos los servicios de subte y al Premetro. Desde las 10, las líneas A, B, C, D, E y H permanecen interrumpidas por una medida de fuerza de los trabajadores, tras un operativo policial en la estación Juan Manuel de Rosas.

El gremio vinculó la protesta con el arresto de delegados durante una acción sindical en la que se intentó habilitar el paso de pasajeros sin pagar el boleto. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Subtes de la Policía de la Ciudad.

Subte: por qué detuvieron a Sebastián Carrizo y a otros tres metrodelegados

El episodio se inició cuando Sebastián Carrizo, empleado de Emova y representante de los metrodelegados, abrió una puerta de emergencia para que los usuarios pudieran ingresar sin abonar el pasaje. La acción buscaba cuestionar la sanción que recibió otro trabajador.

A raíz de una denuncia, la Unidad Fiscal Norte, encabezada por Natalia Pla, ordenó detener a Carrizo por desobediencia. Durante el intento de arresto, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia intervinieron y, de acuerdo con la información difundida, obstaculizaron el procedimiento al descender con el imputado a la zona de andenes.

Los dos también quedaron detenidos. Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), figura entre los arrestados por una presunta agresión a integrantes de la Policía.

Fuentes consultadas por Noticias Argentinas indicaron: "Carrizo está atrincheró en una oficina, Dellacarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes".

La advertencia de los metrodelegados antes de la detención

Minutos antes de ser arrestado, Dellecarbonara, dirigente político de izquierda e integrante del secretariado ejecutivo de AGTSyP, cuestionó el accionar policial y anticipó que podía detenerse el servicio.

"Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio", expuso.

Cuándo se reanudará el servicio

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) informó que la medida continuará hasta que se concreten las liberaciones reclamadas por el sindicato.

Por el momento, la interrupción comprende las seis líneas de subte y el Premetro. La organización gremial condicionó el levantamiento de la protesta a que se resuelva la situación de los representantes detenidos.

La Ciudad intimó a garantizar el 50% del servicio de subte y Premetro

Ante la interrupción total de la red, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno porteño dictó la Resolución 1201/SECTE/26, que exige garantizar los servicios mínimos obligatorios de subte y Premetro, de acuerdo con el Decreto N.º 230/26.

La disposición establece una cobertura mínima del 50% en cada línea y ordena a las partes adoptar e informar de inmediato las medidas necesarias para cumplir con esa obligación.

El Gobierno de la Ciudad reclamó el cumplimiento de la normativa vigente con el objetivo de proteger a los usuarios y asegurar la continuidad del servicio.