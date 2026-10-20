La Ciudad exigió garantizar 50% del servicio de subte y Premetro tras el paro gremial por la detención de dirigentes sindicales durante una protesta

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte y el Premetro, luego de la interrupción del transporte dispuesta por los metrodelegados tras la detención de dirigentes sindicales durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B.

La exigencia quedó establecida en la Resolución 1201/SECTE/26 de la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, que ordena cumplir con las prestaciones mínimas previstas en el Decreto 230/26. La disposición también requiere que las partes involucradas informen de inmediato qué medidas adoptarán para asegurar el funcionamiento establecido.

"El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio", señala el comunicado oficial.

Jorge Macri respaldó el accionar judicial

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió las detenciones y sostuvo que no permitirá medidas que afecten el transporte público. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó: "El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas".

En la misma publicación, el funcionario cuestionó la protesta y advirtió que no aceptará "extorsiones mafiosas". También sostuvo que no permitirá que los pasajeros resulten perjudicados por el conflicto gremial.

Paro de subtes: la Ciudad intimó a los metrodelegados a garantizar un servicio mínimo del 50%

Cómo se originó el conflicto en la línea B

El sindicato explicó que la apertura de los accesos respondía a su rechazo a la presunta tercerización de tareas de mantenimiento, que considera propias de los trabajadores del subte. La situación derivó en un operativo policial y en la intervención de la fiscalía a cargo de Natalia Pla, que solicitó la detención de un empleado por desobediencia.

Cuando los efectivos intentaron concretar el procedimiento, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia intervinieron para impedirlo y fueron detenidos. Ambos fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, en Chacarita, y quedaron a disposición de la Justicia. También se dispuso la detención de Néstor Segovia, secretario general del sindicato, por una presunta agresión a efectivos durante los forcejeos.

El gremio condicionó la reanudación del servicio

Tras las detenciones, los metrodelegados resolvieron interrumpir el funcionamiento de las seis líneas de subte y el Premetro. La organización sindical exigió la liberación de sus representantes y cuestionó el operativo policial.

La intimación del Gobierno porteño se produjo en medio de esa paralización y apunta a que se garantice una prestación mínima para los usuarios mientras continúa el conflicto.