Coto lanzó un "combo" de pequeños electrodomésticos con hasta 50% de descuento

En un escenario en el que el consumo continúa sin despegar, los supermercados apuestan a promociones para incentivar las ventas

Inflación y salarios son clave. Los ingresos bajan, impidiendo una recuperación sostenida del gasto.

El consumo no repunta; las ventas masivas y en supermercados siguen en baja.

Coto lanzó combos de electrodomésticos con hasta 50% de descuento en sus sucursales.

En un escenario marcado por un consumo que no repunta, la cadena de supermercados Coto lanzó una promoción en la que ofrece un "combo" de pequeños electrodomésticos. Días atrás Carrefour hizo algo similar, con un 2x1 en distintos artículos.

La promoción puntual de Coto apunta a electrodomésticos vinculados al desayuno. Tostadoras, pavas eléctricas y cafeteras se pueden comprar en conjunto, con rebajas de hasta el 50% si se llevan dos de los productos.

Coto vende combo de electrodomésticos con hasta 50% de descuento

Tal como se refleja en distintas de sus sucursales, la promoción es desde el 16 de octubre hasta el próximo 22.

La promoción se llama "combo desayuno" y pueden ser tanto una pava eléctrica con una tostadora o una cafetera y una tostadora.

Según aclara en los carteles, las promociones son válidas únicamente en sucursales. Por caso, iProfesional así lo confirmó en la sucursal del supermercado frente al shopping Abasto.

Coto vende un 'combo' de electrodomésticos con descuento

A continuación, algunos de los combos:

Una pava eléctrica y una tostadora eléctrica Top House (colores blanco o rosa)

Precio en oferta: $49.999

Precio regular: $107.998

Descuento del 50% en un pago

Pava eléctrica Pheart y tostadora eléctrica Theart (con dibujos de corazones)

Precio en oferta: $83.999

Precio regular: $146.998

Descuento del 40% en un pago

Tostadora eléctrica y cafetera con molinillo Top House

Precio en oferta: $85.999

Precio regular: $132.998

Descuento del 35%

El consumo no repunta, según distinto datos oficiales y sectoriales

El consumo de los hogares sigue sin mostrar señales claras de recuperación. Las ventas en supermercados cayeron en julio, el consumo masivo volvió a retroceder en agosto y el indicador de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una nueva baja interanual. Los distintos relevamientos reflejan las dificultades para consolidar una mejora del gasto familiar.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados retrocedieron un 2,1% interanual en julio y un 0,7% frente a junio. Con ese resultado, acumularon una caída del 2,7% durante los primeros siete meses de 2026 respecto del mismo período de 2025.

Los datos de Scentia, correspondientes a agosto, mostraron una dinámica similar. Las ventas de consumo masivo disminuyeron un 0,7% mensual y un 1,5% interanual. De esta manera, el indicador acumuló una contracción del 2,7% entre enero y agosto.

A esos resultados se sumó el desempeño del Indicador de Consumo (IC) de la CAC, que volvió a terreno negativo en agosto después de la mejora registrada en julio. Aunque algunos rubros mostraron avances, las caídas en otros segmentos impidieron consolidar una recuperación generalizada.

El Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios registró una baja interanual del 1,1% en agosto de 2026. En la comparación con julio, la serie desestacionalizada retrocedió un 0,8%, es decir, una vez descontados los efectos propios de cada época del año.

El indicador mide mensualmente la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales y permite seguir el desempeño del gasto privado.

Desde la entidad señalaron que la serie desestacionalizada continúa fluctuando en niveles relativamente bajos y se mantiene en valores similares a los observados desde fines de 2024. En concreto, el nivel de agosto quedó un 2,1% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

El resultado confirma que el consumo todavía no logra sostener una trayectoria de crecimiento. Si bien existen diferencias entre los rubros, el indicador general continúa mostrando dificultades para recuperarse.

Inflación y salarios, dos factores clave para el consumo

La evolución de los precios es uno de los elementos centrales para entender el comportamiento del gasto de los hogares.

La desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer el poder adquisitivo, siempre que los salarios y los demás ingresos familiares evolucionen por encima de los precios. No obstante, que la inflación baje no significa que los hogares recuperen automáticamente su capacidad de compra.

La CAC advirtió que el ingreso disponible de las familias retrocedió en términos interanuales durante los últimos meses. La entidad aclaró, sin embargo, que la comparación se realiza contra meses de 2025 en los que los ingresos ya habían comenzado a recuperarse en términos de nivel, luego del fuerte deterioro registrado durante 2024.

En ese escenario, la continuidad de la desaceleración inflacionaria aparece como un factor relevante para una eventual mejora de los ingresos reales y del consumo. Por ahora, los datos de supermercados, consumo masivo y comercio muestran que esa recuperación todavía no se traduce en un crecimiento sostenido del gasto de los hogares.