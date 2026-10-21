Cuánto hay que invertir para poner una franquicia de la cadena de heladerías Lucciano's

La cadena de heladerías premium mantiene su crecimiento y ya suma 100 locales entre propios y franquiciados. Cuánto hay que invertir para poner uno

La marca diversifica: lanzó Gelato Express para eventos y expandió su línea de alfajores y chocolates.

Ofrece franquicias con inversión desde u$s250.000, estimando un recupero entre 12 y 24 meses.

Lucciano's supera los 100 locales, registrando un fuerte crecimiento anual del 78.5% y más operaciones.

La cadena de heladerías Lucciano’s atraviesa un proceso de expansión que le permitió superar los 100 puntos de venta en distintos puntos de Argentina y otros países. Y el plan de la compañía es seguir creciendo.

Según detallaron desde la firma, durante 2025, la compañía registró un crecimiento interanual de 78,5%, impulsado por nuevas aperturas y por una mayor cantidad de operaciones en locales existentes.

Según datos de la empresa, pasó de 3,5 millones de tickets en 2024 a 6,5 millones en 2025. En paralelo, los locales comparables crecieron 58,8% frente al año anterior.

Actualmente Lucciano’s cuenta con 600 empleados directos y más de 1.000 si se suman los equipos vinculados a las franquicias. Justamente, el sistema de franquicias es una de las alternativas a las que la marca apuesta para seguir creciendo.

Cuánto cuesta poner una franquicia de helados Lucciano’s

En su página web, Lucciano’s tiene una sección dedicada a las franquicias. Allí, los interesados pueden rellenar un formulario para consultar sobre las distintas alternativas de inversión.

Más allá de los datos personales, es posible elegir entre los tres formatos de franquicia que ofrece la marca. Y allí anuncia la inversión estimada según el tipo de local:

Góndola Lucciano’s: u$s250.000

Tienda estándar Lucciano’s: u$s350.000

Tienda flagship Lucciano’s: u$s450.000

En la página de Lucciano's hay una sección para consultar por las franquicias

El recupero estimado de la inversión se ubica entre 12 y 24 meses, de acuerdo con cada plaza, aunque la empresa aseguró en otras oportunidades que algunos locales lograron repagar la inversión en menos de un año.

Si bien depende de cada caso, el formato más común es un local a la calle, con una superficie de menos de 150m2, que permite albergar la variedad de productos cada vez más amplia de la marca, así como sus diseños característicos.

La inversión total incluye el canon de ingreso (Fee) -el derecho por el uso de la marca, el know-how y la capacitación-, el equipamiento de frío (mostradores, freezers y cámaras), el mobiliario completo, la cartelería y el stock inicial de mercadería.

Cada local Lucciano's requiere una plantilla de personal considerable, que va desde 8 hasta 16 empleados, dependiendo del tamaño y del volumen de facturación proyectado, especialmente durante la temporada alta.

La marca brinda a sus franquiciados un soporte integral que abarca desde el diseño y la construcción del local, hasta la provisión constante de los productos de alta calidad y el desarrollo de campañas de marketing centralizadas.

Los locales de Lucciano's tienen tres formatos distintos

El último lanzamiento de Lucciano’s

Tal como informó iProfesional en junio, Lucciano’s sumó una nueva unidad de negocios para ampliar su presencia más allá de sus locales tradicionales. La cadena de heladerías invirtió cerca de u$s150.000 para poner en marcha Gelato Express, una propuesta que apunta a participar en recitales, festivales, eventos deportivos y activaciones corporativas.

El proyecto contempla un food truck diseñado para operar en eventos masivos y carros más pequeños destinados a celebraciones privadas. El servicio estará a cargo de personal propio e incluirá helado soft premium y cafetería.

"Vimos la posibilidad de hacer algo diferente y desarrollar una propuesta con los estándares de Lucciano’s", explicó Christian Otero, CEO y cofundador de la compañía, en diálogo con iProfesional.

Además de los grandes eventos, la empresa ofrecerá sus productos para casamientos, festejos privados y acciones promocionales de marcas.

Gelato Express se incorpora a una estrategia de diversificación que Lucciano’s viene desarrollando en los últimos años, con el objetivo de ampliar su oferta y reducir la dependencia de la venta de helados.

A comienzos de 2026, la compañía destinó cerca de u$s1 millón a expandir su negocio de alfajores y chocolatería premium. La inversión permitió incorporar maquinaria, ampliar el espacio productivo y poner en funcionamiento una segunda línea de elaboración en su planta de Mar del Plata.

La marca comercializa alfajores, conitos y otros productos elaborados con chocolate belga que importa directamente. El crecimiento de esa categoría impulsó la necesidad de aumentar la capacidad de producción.

"El desarrollo empezó en 2024 y desde entonces venimos trabajando en distintas variedades. El proceso llevó más de un año", había explicado Otero en otra entrevista.

La primera línea de producción demandó una inversión cercana a los u$s350.000. Sin embargo, el aumento de la demanda llevó a la empresa a incorporar una segunda línea, de mayor capacidad, y elevó el desembolso total a aproximadamente u$s1 millón.

Entre las variedades que integran la propuesta se encuentra una versión de frutos rojos, elaborada con dulce de leche, frutilla, mora, arándano y frambuesa, y cubierta con chocolate blanco belga saborizado con frutas liofilizadas.

"Tenemos pensados varios lanzamientos para este año. Vamos a presentar un producto innovador dentro del rubro helados", anticipó el empresario.

En paralelo, la firma sumó una colección de siete latas premium para sus alfajores, asociada al Mundial y orientada al segmento de regalos. Cada presentación contiene cinco unidades y se ofrece en las variedades Blanco, Dark, Semiamargo, Pistacchio, Nuez, Frutos Rojos y Edición surtida.