Cómo serán los aumentos de sueldo para empleados de comercio en los próximos meses

El sindicato informó un aumento del 5,7% para los meses de octubre, noviembre y diciembre, con un bono de $50.000 dividido en dos tramos

Otros gremios, como estatales y domésticas, también cerraron sus negociaciones paritarias con incrementos.

Este pacto busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, manteniendo además pagos ya establecidos.

El sindicato de Comercio acordó un aumento del 5,7% para octubre-diciembre y un bono de $50 mil.

El sindicato de empleados de comercio acordó un nuevo aumento de sueldo del 5,7% para los meses de octubre, noviembre y diciembre, con un bono incluido que estará dividido en dos tramos.

Así lo confirmó este martes la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), quien llegó a un acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

Paritaria: empleados de comercio acordó suba de sueldo

Según informó el sindicato, el entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50 mil para los trabajadores de todas las categorías, pagaderos en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

"Es importante remarcar que la suma de $120.000 alcanzada en el acuerdo paritario anterior, se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre", detallaron desde el sindicato.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó: "Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores".

Asimismo, Cavalieri agregó: "Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país".

Otros gremios que acordaro paritarias para noviembre 2026

Con este acuerdo, empleados de comercio se suma a la lista de gremios que cerró acuerdo paritario para los próximos meses. Varios sindicatos acordaron incrementos para octubre, noviembre y diciembre que, en muchos casos, quedaron por debajo del 2% mensual, en un contexto en el que la suba de precios todavía se mueve cerca de ese nivel.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un avance del 1,9% en septiembre. De esta manera, la inflación acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses del año y llegó al 33% interanual.

En este escenario, los trabajadores cuyos acuerdos paritarios no acompañaron la inflación todavía tienen terreno por recuperar. Para los empleados fuera de convenio, además, la expectativa es que las empresas prioricen aumentos destinados a empatar la inflación en los primeros meses de 2027, sin sumar incrementos adicionales para recomponer el salario real perdido.

Los acuerdos salariales de distintos sectores contemplan subas que se liquidarán en los sueldos de octubre, que los trabajadores cobrarán durante los primeros días de noviembre. Estos son algunos de los principales incrementos previstos.

Estatales

Los trabajadores de la Administración Pública Nacional representados por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tienen pendiente un aumento del 1,8% en octubre, otro del 1,6% en noviembre y una suba adicional del 1,5% en diciembre.

Además, en diciembre recibirán una asignación fija por única vez de $80.000.

En la provincia de Buenos Aires, la Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Buenos Aires (UPCNBA) acordó con el gobierno de Axel Kicillof una mejora salarial total del 6% sobre los sueldos de septiembre, distribuida en dos tramos iguales del 3% en los haberes de octubre y noviembre.

Los docentes y los empleados judiciales bonaerenses aceptaron el mismo esquema de aumentos.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableció incrementos escalonados para las trabajadoras de casas particulares: un 1,7% en octubre, seguido por otro del 1,6% en noviembre y una suba adicional del 1,6% en diciembre.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un incremento total del 5,51% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75.

De ese porcentaje, resta aplicar un aumento del 1,8% en los salarios de octubre y otro del 1,7% en los haberes de noviembre, según el esquema acordado.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó una actualización salarial total del 9,9% para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89.

El acuerdo distribuye los incrementos de la siguiente manera:

Octubre de 2026: 1,7%.

Noviembre de 2026: 1,7%.

Diciembre de 2026: 1,6%.

Enero de 2027: 1,6%, más un bono de $1.200.000.

Febrero de 2027: 1,5%.

Siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tiene pendiente un incremento del 6% no remunerativo y no acumulativo, con vigencia para noviembre y diciembre de 2026.

El acuerdo también contempla un bono extraordinario para los trabajadores de las empresas siderúrgicas. El monto será de $1.600.000 para el personal propio y de $1.280.000 para los contratistas.

Metalúrgicos

En la rama metalúrgica, la UOM acordó una mejora del 23,5% entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

El incremento se aplicará mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas, que se incorporarán a los salarios básicos recién en abril de 2027.

Además, el entendimiento incluye el pago de una suma no remunerativa por retroactividad correspondiente a mayo, junio y julio de 2026.

Peones rurales

Los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario también tienen nuevos valores salariales.

Desde octubre, el salario básico mensual del peón general quedó fijado en $1.235.833,53, más una suma no remunerativa de $12.465.

En noviembre, los montos se mantienen sin cambios, dado que la escala general tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

Además de los sectores mencionados, otros sindicatos consiguieron acuerdos paritarios que contemplan mejoras salariales para el mes próximo. Entre ellos se encuentran los trabajadores de Sanidad, Alimentación, Telefonía, la Industria del Caucho, Bancarios y Químicos, que también negociaron actualizaciones de sus ingresos para el cierre de 2026.