Paritarias: qué gremios negociaron aumentos de sueldo para noviembre 2026

Son muchos los gremios que negociaron aumentos para el último trimestre del año, y pocos de ellos superan el 2% mensual de incremento

Las paritarias en la Argentina parecen haber apostado a la baja de la inflación en el último tramo del año: son múltiples los gremios que negociaron aumentos salariales para el último trimestre de 2026 pero muchos de ellos quedaron debajo del 2% mensual, cuando la inflación oficial bordea ese umbral.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% intermensual; acumuló 23,6% en lo que va del año y el 33% en los últimos 12 meses relevados.

Por su parte, los salarios del sector privado -combinando el empleo formalizado asalariado con el independiente y los cuentapropistas- tuvieron un alza por encima de la inflación en agosto, el último mes medido (2,8%) pero siguen muy por detrás a nivel acumulado en los primeros 8 meses (20,4%) y en 12 meses (30%)

Esto implica que, en promedio, las paritarias tienen mucho terreno para recuperar en los casos en los que los sindicatos y cámaras empresarias no ataron la evolución de los sueldos a la del IPC o lograron superarla. Asimismo, para el caso de los empleados fuera de convenio, también hay que advertir que la mayoría de las empresas apunta a "empatar" la inflación y no dar cifras extra a modo de "catch up" en los primeros meses de 2027, para recuperar el salario real perdido este año.

Gremios que acordaron aumentos de sueldo para noviembre

Son muchos los gremios que cerraron paritarias que modifican los sueldos de octubre que los trabajadores deben percibir en los primeros días de noviembre. Algunos de los más fuertes son los siguientes:

Estatales

En la Administración Pública Nacional, los afiliados a UPCN tienen pendiente un 1,8% de alza en octubre, ademas de 1,6% de aumento en noviembre y otro de 1,5 en diciembre. Adicionalmente, en diciembre se realizará el pago de una asignación fija por única vez establecida en $80.000.

Por otra parte, la Unión de Personal Civil de la Nación Seccional Buenos Aires (UPCNBA) acordó con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof un aumento salarial del 6% sobre los sueldos de septiembre, que se pagará con dos pagos iguales del 3% en los haberes de octubre y noviembre. Los docentes y empleados judiciales de la Provincia aceptaron el mismo acuerdo.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (UNTCP) acordó que en octubre las trabajadoras auxiliares de hogares particulares tengan un 1,7% de aumento, seguido de otro de 1,6% en noviembre y uno igual en diciembre.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), cerró una suba total del 5,51% para los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75, del cual queda por pagar 1,8% en los sueldos de octubre y de 1,7% respecto de ese mes en los de noviembre.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó una actualización salarial para l el CCT 40/89 del 9,9% en total, que se distribuirá de manera escalonada:

Octubre 2026: 1,7%

Noviembre 2026: 1,7%

Diciembre 2026: 1,6%

Enero 2027: 1,6% más el bono de 1,2 millones de pesos

Febrero 2027: 1,5%

Siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tiene pendiente un 6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre de 2026.

Además, para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el último acuerdo paritario estableció además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos.

Metalúrgicos

La UOM también cerró también un acuerdo para la rama metalúrgica, que contempla un 23,5% de incremento entre agosto del corriente y marzo de 2027. Se aplicará mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas, que serán incorporadas a los salarios básicos recién en abril de 2027.

El acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa en concepto de retroactividad correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de este año.

Peones rurales

Los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario verán aumentados los haberes mínimos en octubre. El salario básico del Peón General quedó fijado en $1.235.833,53 mensuales desde octubre, más una suma no remunerativa de $12.465. En noviembre ese monto se mantiene, ya que la escala general tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

Los trabajadores de Sanidad, Alimentación, los de la Telefonía, los de la Industria del Caucho, los Bancarios y los Químicos son otros rubros que lograron cerrar aumentos salariales en paritarias para el mes que viene.

Empleados de comercio: la gran incógnita

Los empleados de comercio son el único gremio de los más grandes de la Argentina que no cerró aún el acuerdo paritario para el último trimestre del año.

De acuerdo a lo que trascendió en medios de comunicación, al cierre de este artículo la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) que conduce Armando Cavalieri, seguía en negociaciones con las principales cámaras del sector -la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA)- para determinar los incrementos salariales del último trimestre del año.

En el último trimestre, habían acordado una suba del 5,7% en total para los nucleados en el CCT 130/75, y se prorrogó el ingreso de las cifras no remunerativas cobradas hasta el momento al básico de la actividad. También se decidió que esos 120.000 pesos mensuales que los empleados de comercio percibían se incorporarían al haber bajo el siguiente esquema:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026,

$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de abril de 2027

$20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027.

Ese es el único cambio que, por ahora, queda pendiente abonar a los empleados de comercio a nivel nacional. Se espera una resolución de su paritaria en los próximos días, para determinar las escalas salariales de octubre, que se abonarán en noviembre 2026.