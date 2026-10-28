Marca de ropa internacional abrirá nuevos locales en CABA tras desembarcar en un shopping

La cadena danesa Bestseller ya tiene definido dónde estarán sus próximos locales, en un plan de expansión que contempla inversiones por u$s50 millones

La expansión continuará pronto con nuevos locales en la Ciudad de Buenos Aires y también en Rosario.

Bestseller llegó al país con Jack&Jones, Only y Balmohk en Unicenter, iniciando sus ventas físicas y online.

La cadena de ropa danesa Bestseller desembarcó en Argentina con Jack&Jones, Only y Balmohk, que inauguraron sus primeros locales en el shoping Unicenter. La expansión continuará en noviembre y diciembre, con nuevas aperturas en la Ciudad de Buenos Aires y Rosario.

Los primeros locales comenzaron a funcionar el viernes 23 de octubre y forman parte de un plan de inversión de u$s50 millones en cinco años que contempla la apertura de hasta 40 tiendas en el país.

El desembarco se concretó a través de Grupo One, el holding empresario que también impulsó la llegada de Decathlon y Kiabi al mercado argentino. La estrategia apunta a ampliar la presencia local de marcas internacionales de indumentaria, con una expansión que combinará locales físicos y venta online.

Los precios de la ropa de Jack&Jones, Only y Balmohk

Desde la firma destacaron la buena recepción por parte del público en los tres locales y señalaron que entre los productos más elegidos hubo jeans, remeras, camperas y blusas, con precios que parten de los $19.990.

La compañía también puso en funcionamiento los sitios de comercio electrónico de las tres marcas, con envíos a todo el país. De esta manera, la operación comenzó con una propuesta que combina las tiendas en centros comerciales con los canales digitales.

Jack&Jones

La marca está enfocada en indumentaria masculina y combina prendas básicas con opciones de tendencia para distintas ocasiones. Durante la apertura, los productos más elegidos fueron los jeans, con precios desde $69.990, y las remeras de algodón, desde $19.990.

Only

Su propuesta de moda femenina incluye jeans, remeras, blazers, vestidos y blusas. Entre los artículos más vendidos durante la apertura se destacaron las camperas de simil cuero a $79.990 y las blusas desde $19.990.

Balmohk

Con una estética minimalista y contemporánea, ofrece prendas versátiles para distintas ocasiones. Los jeans, con precios desde $79.990, y las remeras y tops, desde $24.990, estuvieron entre los productos más elegidos.

Para la inauguración, las marcas ofrecieron vouchers de $100.000 y $50.000 para los primeros clientes, mientras que todos los compradores accedieron a un descuento del 20% durante esa jornada.

Dónde abrirán los próximos locales de Bestseller en Argentina

La expansión de las tres marcas continuará durante las próximas semanas, con nuevas aperturas previstas en la Ciudad de Buenos Aires y Rosario.

El cronograma informado contempla la apertura de un local de Balmohk a mediados de noviembre, en Av. Santa Fe 1665, en la Ciudad de Buenos Aires. A principios de diciembre, Jack&Jones y Only llegarán a otro establecimiento, ubicado en Av. Santa Fe 1946.

Además, hacia fines de noviembre, las tres marcas desembarcarán en Portal Rosario Shopping, lo que ampliará su presencia fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Estas inauguraciones forman parte del plan de inversión de u$s50 millones previsto para los próximos cinco años. El objetivo anunciado es alcanzar hasta 40 tiendas en el mercado argentino durante ese período.

Desde Grupo One señalaron que la recepción inicial de las marcas fue positiva y que las primeras aperturas forman parte de una estrategia de largo plazo.

"Estamos muy entusiasmados con la recepción que tuvieron Jack&Jones, Only y Balmohk en su llegada a la Argentina. Esta apertura es el primer paso de un proyecto de largo plazo, con el que buscamos acercar nuevas propuestas internacionales de moda al público local. La apertura de estas tres tiendas marca el comienzo de una gran relación con el público argentino", señalaron desde Grupo One.

Qué es Bestseller y qué otras marcas opera Grupo One

Fundado en Dinamarca en 1975, Bestseller es un grupo internacional de moda que comercializa sus productos en más de 90 países. Según los datos difundidos por la compañía, cuenta con alrededor de 3.100 tiendas propias en 47 mercados y reúne marcas como Jack&Jones, Only y Balmohk

Su llegada a la Argentina se produce a través de Grupo One, que viene ampliando su cartera de marcas internacionales en el país. Además de Bestseller, el grupo tiene a su cargo Decathlon y KIABI en el mercado local.

La empresa también opera en Uruguay con Decathlon, KIABI, Naterial y Porcelanosa, y en Paraguay con Decathlon. Entre sus planes figura la expansión hacia otros mercados de la región, como Perú y Ecuador.

Con la incorporación de las tres marcas danesas, Grupo One suma nuevas propuestas de indumentaria a su operación local, mientras Bestseller inicia una etapa de crecimiento en un mercado en el que combinará tiendas físicas, centros comerciales y comercio electrónico.

Las ortas marcas que planea traer a Argentina Grupo One

Grupo One confirmó el desembarco de LC Waikiki en Argentina y dejó abierta la posibilidad de traer KIKO Milano. El anuncio lo hizo Manuel Antelo, uno de los líderes del holding junto a Pedro Aguirre Saravia y la francesa Sabine Mulliez.

La movida forma parte de un plan de expansión ambicioso. El objetivo es posicionar al grupo como un jugador clave en retail masivo, combinando indumentaria, artículos deportivos, muebles y cosmética en un mismo ecosistema comercial.

La inversión prevista alcanza los u$s200 millones en distintas unidades de negocio. Ese monto contempla aperturas de locales, infraestructura y personal.

Antelo hizo el anuncio durante la inauguración de los primeros tres locales de Bestseller en el país. Las marcas Jack & Jones, Only y Balmohk abrieron sus puertas en el shopping Unicenter.

Ese debut marca el inicio de un programa de inversión de u$s50 millones que contempla 60 tiendas en cinco años. La cifra se divide en 20 locales por cada una de las tres marcas.

Además de las marcas de Bestseller, Grupo One ya trajo al país a Decathlon y Kiabi.

LC Waikiki: la cadena francesa con modelo turco que llega en abril

La apuesta del grupo va más allá de Bestseller. En paralelo, Grupo One avanza con LC Waikiki, la cadena de indumentaria de origen francés hoy controlada por el grupo textil turco Taha.

La marca factura alrededor de u$s550 millones al año a nivel global. Su modelo apunta al consumo masivo con prendas para múltiples públicos.

"Ya está todo firmado y listo", confirmó Antelo sobre el acuerdo. El lanzamiento arrancará el mes próximo en Uruguay, según explicó el empresario.

La llegada a Argentina se demoró respecto del cronograma original. El plan inicial contemplaba desembarcar varias marcas simultáneamente en Rosario, pero esa logística se reprogramó, por lo que la operación uruguaya se concretará primero.

LC Waikiki tiene un posicionamiento similar al de H&M. Ofrece indumentaria para niños, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas.

"Es un formato de consumo masivo, de hecho también tiene un sector de home que por ahora no vamos a comercializar", explicó Antelo.

KIKO Milano ya tiene fecha en Uruguay y negocia su entrada al país

La expansión regional también incluye a KIKO Milano. La firma italiana de cosmética abrirá en Uruguay el próximo mes con locales en Montevideo y Punta del Este.

Sobre su llegada a Argentina, Antelo señaló que existe la posibilidad concreta. Aunque no confirmó una fecha, aseguró que "estamos en tratativas".

La incorporación de KIKO sumaría cosmética al portfolio local del grupo. Esa vertical complementaría la oferta actual centrada en indumentaria y artículos deportivos.