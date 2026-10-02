Cuánto cobra un albañil en octubre, tras el nuevo acuerdo paritario de la UOCRA

El nuevo acuerdo salarial impacta de forma distinta según la región y la categoría, modificando los ingresos en cada zona del país

Los trabajadores de la construcción tienen nuevos salarios desde octubre. La autoridad laboral homologó el tercer tramo de la paritaria que firmaron la UOCRA y las cámaras del sector.

El aumento de este mes es del 1,8% sobre los básicos de septiembre. Alcanza a todos los empleados encuadrados en los Convenios Colectivos 76/75 y 577/10.

La UOCRA cerró el acuerdo el 21 de septiembre con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Los incrementos son mensuales y acumulativos: cada porcentaje se calcula sobre el básico ya actualizado del mes anterior, de modo que una suba se incorpora a la base de la siguiente.

Este mecanismo hace que el salario crezca más de lo que indica el porcentaje nominal. Un 1,8% aplicado sobre un básico que ya subió 1,9% el mes previo genera un efecto compuesto.

Cuánto cobra un trabajador de la construcción en octubre

Los salarios varían según cuatro zonas geográficas que agrupan las provincias del país. La Zona A concentra los territorios con mayor actividad: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones.

La Zona B incluye La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. La Zona C corresponde exclusivamente a Santa Cruz. La Zona C Austral abarca solo Tierra del Fuego.

La escala salarial de octubre de 2026 muestra diferencias significativas entre categorías. En la Zona A, el oficial especializado pasó de cobrar $7.561 por hora en septiembre a $7.697 en octubre.

El oficial subió de $6.468 a $6.584 por hora. El medio oficial escaló de $5.977 a $6.085.

El ayudante avanzó de $5.502 a $5.601 por hora. El sereno pasó de $999.495 a $1.017.485 mensuales, una categoría que se liquida por mes completo y no por hora.

Las otras zonas siguen la misma estructura de categorías pero con valores diferentes. La Zona C Austral tiene los básicos más altos del país por el régimen especial de Tierra del Fuego.

Los aumentos para los trabajadores de la construcción

La paritaria estableció tres tramos escalonados entre septiembre y noviembre. Cada uno con un porcentaje que se aplica sobre el mes anterior:

1,9% en septiembre sobre los básicos vigentes al 31 de agosto

1,8% en octubre sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre

1,7% en noviembre sobre los básicos vigentes al 31 de octubre

La vigencia de este tramo se extiende hasta el 30 de noviembre. UOCRA y las cámaras empresarias acordaron reunirse el 20 de octubre para definir los aumentos que regirán desde diciembre, aunque el encuentro puede adelantarse si cambian las condiciones económicas.

El esquema acumulativo hace que los porcentajes parezcan modestos pero generen un impacto mayor. Un trabajador que arrancó septiembre con un básico determinado termina noviembre con un salario que incorporó tres ajustes sucesivos.

Qué otros cambios trae el acuerdo de la UOCRA

Además de las actualizaciones salariales, la paritaria incorpora un aporte solidario del 2% a cargo de los trabajadores no afiliados durante septiembre, octubre y noviembre. Se calcula sobre los conceptos remunerativos.

Quienes están afiliados al sindicato no pagan ese aporte de forma adicional. El monto queda absorbido por la cuota sindical que ya descuentan mes a mes.

Del lado de los empleadores, el acuerdo prevé una contribución del 2% destinada a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales. También permite que las empresas compensen los aumentos voluntarios que hayan otorgado desde agosto a cuenta de futuras subas.

Esa compensación se extiende hasta alcanzar los incrementos pactados en la paritaria. Si una empresa dio un 3% en agosto y la paritaria establece 2%, puede descontar ese punto de diferencia.

Cómo controlar si el recibo de sueldo es correcto

Para verificar si la liquidación respeta los nuevos valores, el trabajador debe identificar primero el convenio, la categoría y la zona que figuran en su recibo de sueldo. Esos tres datos determinan el básico de bolsillo.

Los valores de las escalas son salarios básicos. Pueden sumarse a otros conceptos, como adicionales u horas extra, previstos por la actividad. Un recibo completo incluye el básico más esos ítems.

Si los números no coinciden con las escalas homologadas, el empleado puede reclamar ante la UOCRA o directamente en el Ministerio de Trabajo, que tiene delegaciones en todo el país.

La paritaria es de aplicación obligatoria para todas las empresas del sector. No importa si la firma está afiliada o no a las cámaras que firmaron: el acuerdo homologado rige para todo el Convenio 76/75 y 577/10.