El nuevo acuerdo paritario prevé aumentos mensuales y una suma extraordinaria, con impacto directo en el ingreso de más de un millón de afiliados

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó una nueva actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026. El entendimiento, alcanzado con las principales cámaras empresariales del sector, incluye además un bono extraordinario de $50.000, que se pagará en dos cuotas, y la continuidad de una suma fija no remunerativa de $120.000.

La medida alcanza a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 130/75 y repercutirá en los haberes de octubre, noviembre y diciembre. Según la información difundida sobre la negociación, el sector reúne a unos 1,2 millones de empleados en todo el país, incluidos quienes trabajan en comercios de Rosario y de otras localidades de Santa Fe.

El acuerdo fue negociado por el sindicato que conduce Armando Cavalieri junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

La pauta salarial establece tres incrementos mensuales del 1,9%, uno por cada mes del trimestre. A eso se suma el bono de $50.000, que se abonará en dos pagos de $25.000 junto con los salarios de octubre y noviembre.

Para los trabajadores, hay una diferencia que conviene tener presente: el aumento porcentual, el bono y la suma fija no remunerativa son conceptos distintos. Cada uno tiene su propio cronograma de aplicación y debe considerarse al revisar cuánto corresponde cobrar en cada período.

Cómo se aplicará el aumento para los empleados de comercio

El incremento salarial se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%. El primero corresponde a octubre y se reflejará en los haberes que los trabajadores cobren durante los primeros días de noviembre, de acuerdo con los plazos habituales de liquidación.

El segundo tramo se aplicará sobre los salarios de noviembre, mientras que el tercero corresponderá a diciembre. Así, el acuerdo fija una actualización escalonada para los últimos tres meses del año, con una suba prevista para cada período.

Ahora bien, ¿cómo se verá esto en el recibo de sueldo? El importe final dependerá de la categoría laboral y de los conceptos que integren la remuneración de cada empleado. Para hacer el cálculo, habrá que considerar el salario básico actualizado, las sumas no remunerativas y los adicionales que correspondan.

El acuerdo incluye, además, un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores alcanzados por la negociación. El pago se dividirá en dos cuotas iguales: la primera, de $25.000, se abonará con el sueldo de octubre; la segunda, por el mismo importe, llegará con los haberes de noviembre.

La asignación comprende las categorías incluidas en el convenio colectivo 130/75. Sin embargo, ese dinero debe distinguirse de los aumentos porcentuales y de los importes fijos que ya forman parte de la liquidación salarial.

En términos prácticos, el cronograma combina dos componentes durante el trimestre: por un lado, las subas mensuales del 1,9%, que se aplicarán en octubre, noviembre y diciembre; por otro, el bono, cuyo pago quedará completado en noviembre.

Esta diferencia puede resultar útil al momento de comparar recibos de distintos meses. Un trabajador que revise sus haberes deberá tener en cuenta que el ingreso total puede cambiar por la aplicación de los aumentos, pero también por la incorporación o finalización de pagos extraordinarios.

Qué pasará con la suma fija no remunerativa de $120.000

Otro punto de la negociación es la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que los empleados de comercio percibían por acuerdos anteriores.

El importe se mantendrá durante el trimestre y comenzará a incorporarse progresivamente a los salarios básicos desde diciembre de 2026. El esquema informado prevé que el traspaso se realice en seis cuotas mensuales de $20.000, hasta completar el proceso en mayo de 2027.

La modificación cambiará la composición de los haberes. Hasta ahora, los $120.000 se liquidaban como una suma no remunerativa. A partir de diciembre, el importe comenzará a integrarse al salario básico mediante las cuotas previstas en el acuerdo.

¿En qué se traduce esa diferencia? Las sumas remunerativas y no remunerativas tienen tratamientos distintos para determinados aportes, contribuciones y conceptos laborales. Por eso, no alcanza con mirar únicamente el monto final del recibo: también hay que identificar cómo está compuesto.

La distinción es relevante porque un mismo ingreso puede incluir conceptos con diferentes tratamientos. El salario básico, las sumas no remunerativas y los adicionales deben leerse por separado para entender cómo se calcula la remuneración y qué cambios introduce cada actualización.

Además, la incorporación gradual de los $120.000 no debe confundirse con un pago adicional por el mismo importe. Si una suma ya se percibía como concepto separado, su incorporación al básico modifica la estructura salarial y no significa que deba agregarse nuevamente al total sin revisar la liquidación.

Por eso, para calcular los haberes de diciembre y de los meses siguientes habrá que considerar dos movimientos: la actualización salarial acordada y el comienzo del traspaso de la suma fija al salario básico. Los importes concretos dependerán de cómo se instrumenten las cuotas en las escalas correspondientes.

Cuánto cobraba un empleado de comercio antes del nuevo aumento

La escala salarial de septiembre de 2026 establecía para la categoría Maestranza A, correspondiente al nivel inicial del convenio, un ingreso conformado de $1.303.900 para los trabajadores de jornada completa.

Ese monto estaba integrado por un salario básico de $1.183.900 y una suma fija no remunerativa de $120.000. Se trata de una referencia anterior al nuevo acuerdo, por lo que no debe tomarse como el sueldo definitivo que corresponderá cobrar durante el último trimestre.

Con la actualización, el cálculo de octubre deberá contemplar el incremento correspondiente y la primera cuota del bono extraordinario. En noviembre, a su vez, habrá que considerar el segundo tramo salarial y el pago de los otros $25.000.

Diciembre tendrá otra particularidad: se aplicará el tercer incremento mensual y comenzará el proceso de incorporación de la suma fija no remunerativa al básico, de acuerdo con el cronograma previsto.

De todos modos, para conocer el monto exacto que cobrará cada trabajador será necesario consultar las escalas salariales actualizadas. La cifra de septiembre sirve como punto de partida, pero no permite establecer por sí sola cuánto quedará el sueldo después de aplicar todos los componentes del acuerdo.

También hay que considerar que el ingreso cambia según la antigüedad, el presentismo, la jornada laboral y otros conceptos previstos en el convenio. Dos empleados de una misma categoría pueden terminar con remuneraciones diferentes si sus condiciones de liquidación no son iguales.

Por eso, al comparar el salario anterior con el nuevo, conviene revisar cada concepto y no quedarse solamente con el total. El básico, las sumas fijas y los adicionales cumplen funciones distintas dentro del recibo.

Qué adicionales contempla el convenio de empleados de comercio

El convenio colectivo 130/75 contempla distintos adicionales que pueden modificar el monto final de los haberes. Entre ellos se encuentran los correspondientes a la antigüedad y al presentismo, además de otros conceptos vinculados con las tareas y las condiciones laborales.

Los principales adicionales incluyen:

El adicional por antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado , según las condiciones previstas en el convenio

, según las condiciones previstas en el convenio El presentismo también forma parte de la liquidación salarial y representa aproximadamente un 8,33%

Otros adicionales o diferencias relacionadas con la categoría, las funciones desempeñadas y las condiciones particulares de contratación

Esto explica por qué las escalas generales no siempre coinciden con el importe que aparece en cada recibo. Una categoría permite identificar el salario de referencia, pero el total que percibe cada empleado depende de los conceptos que le correspondan.

En consecuencia, para estimar cuánto se cobrará en octubre, noviembre o diciembre es necesario revisar tanto los aumentos acordados como los adicionales individuales. Esa cuenta permite distinguir el efecto de la paritaria de otros componentes que ya integraban el salario.

Qué dijeron Cavalieri y las cámaras empresariales sobre el acuerdo

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, se refirió al entendimiento alcanzado con las entidades empresariales y destacó la importancia de sostener las negociaciones en el contexto económico actual.

"Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores", sostuvo el dirigente sindical.

Cavalieri también mencionó la situación de las pequeñas y medianas empresas y de los comercios de cercanía, dos segmentos que forman parte de la actividad representada por las entidades empresariales que participaron de las conversaciones.

"Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país", afirmó.

Las declaraciones del titular de FAECYS acompañaron una negociación que combina incrementos porcentuales, pagos extraordinarios y la incorporación progresiva de una suma fija al salario básico.

El esquema también guarda relación con la estructura acordada en julio de 2026, cuando el sindicato y las cámaras empresariales establecieron una actualización del 5,7%, distribuida en tres meses, junto con un bono de $50.000.

La nueva pauta extiende ese mecanismo al último trimestre del año. De esta manera, octubre, noviembre y diciembre tendrán incrementos mensuales y un cronograma específico para el pago de la asignación extraordinaria.

La liquidación final dependerá de las escalas salariales correspondientes a cada categoría y de los conceptos que deban incluirse en los haberes. Por eso, conocer el porcentaje acordado es apenas una parte del cálculo: para determinar cuánto se cobra efectivamente, también hay que revisar el básico y los adicionales.

La negociación salarial de FAECYS y la conducción de Cavalieri

Armando Cavalieri conduce el sindicato mercantil desde hace décadas y encabeza las negociaciones paritarias de una actividad que reúne a trabajadores de distintas ramas del comercio y los servicios.

En septiembre de 2026, el dirigente obtuvo un nuevo mandato al frente de la seccional Capital del Sindicato de Empleados de Comercio, en un proceso electoral atravesado por una controversia judicial relacionada con la participación de una lista opositora.

La conducción sindical participa de las negociaciones con las cámaras empresariales para establecer las pautas de actualización salarial de los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 130/75.

En esta oportunidad, el acuerdo para el último trimestre de 2026 combina tres aumentos mensuales del 1,9%, un bono extraordinario de $50.000 y la continuidad de una suma fija no remunerativa de $120.000, cuyo traspaso al básico comenzará en diciembre.

Para los empleados de comercio, el impacto concreto se verá en los recibos de los próximos meses. El importe final dependerá de la categoría laboral, la antigüedad, el presentismo y los demás conceptos que integren cada liquidación.

Las escalas actualizadas permitirán establecer los montos definitivos para cada categoría y precisar cómo se aplicarán los distintos componentes del acuerdo. Hasta entonces, los valores de septiembre funcionan como referencia previa, pero no reemplazan el cálculo de los nuevos haberes.