Jubilados de CABA ya pueden viajar gratis en subte con el DNI y estos son los requisitos

Los jubilados porteños pueden viajar gratis en subte con su DNI, sin usar la SUBE ni Buepp. Conocé los requisitos y cómo tramitar el beneficio

Los jubilados y pensionados que residen en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ya tienen una nueva alternativa para utilizar el subte sin pagar el pasaje: pueden validar el beneficio directamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI), siempre que completen previamente el trámite de inscripción.

La modalidad empezó a funcionar este lunes y busca eliminar pasos para acceder al transporte gratuito. El mecanismo alcanza tanto a quienes soliciten el beneficio por primera vez como a las personas que ya lo tenían habilitado a través de la tarjeta SUBE o de la aplicación Buepp.

Quiénes pueden acceder al subte gratuito en noviembre

El programa está dirigido a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Para ingresar, deben percibir haberes que no superen 2,5 veces el monto de la jubilación mínima.

Además de cumplir con ese límite de ingresos, los interesados deben realizar una solicitud y acreditar su situación previsional. La inscripción puede completarse por internet o de manera presencial, sin necesidad de reservar un turno.

El trámite digital se encuentra disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño:

Solicitar el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados. Quienes prefieran hacer la gestión personalmente pueden acercarse a las oficinas de atención a jubilados que funcionan en las distintas sedes comunales.

Qué documentación hay que presentar para obtener el beneficio

La solicitud requiere completar información personal: nombre, domicilio, CUIL y número de teléfono. También se deben adjuntar imágenes del DNI y del último recibo de haberes.

Otro requisito consiste en declarar que no se perciben ingresos adicionales de ninguna clase, más allá de los haberes previsionales informados durante la inscripción.

Una vez que la administración apruebe el pedido, el beneficiario recibirá una confirmación a través de WhatsApp. Desde ese momento podrá utilizar el documento para ingresar al subte sin abonar el boleto.

Cómo se utiliza el DNI en los molinetes del subte

Con la autorización confirmada, el pasajero deberá apoyar su DNI en los validadores Multipago instalados en los molinetes habilitados de las estaciones. El sistema reconocerá el beneficio y permitirá realizar el viaje gratuito.

La incorporación de este mecanismo no implica que deban volver a inscribirse quienes ya cuentan con el boleto gratuito mediante SUBE o Buepp: la nueva alternativa también está disponible para esos usuarios.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la puesta en marcha del sistema y señaló: "Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan."

En la misma comunicación, el mandatario vinculó la medida con las obras y los cambios previstos para la red de transporte: "Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país"

La iniciativa se incorpora al proceso de actualización de los servicios de transporte público porteños. El objetivo es que las personas mayores puedan utilizar el beneficio con un procedimiento más sencillo y sin depender exclusivamente de una tarjeta de transporte o de una aplicación.