Mientras el valor adicional de $70.000 sigue igual, la suba solo acompaña la inflación, agravando la pérdida del poder adquisitivo de los haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un aumento del 1,93% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre informada por el INDEC. Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso mensual llegará a $514.158,46.

El refuerzo también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), mientras que quienes perciban haberes superiores a la mínima cobrarán un adicional proporcional hasta alcanzar ese mismo tope.

Sin embargo, el bono permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, mientras que las jubilaciones se actualizan mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta diferencia modificó progresivamente el peso del complemento dentro de los ingresos previsionales.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026

Con el aumento del 1,93%, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios que perciben ese haber recibirán un total de $514.158,46.

Los principales montos previsionales de noviembre serán los siguientes:

Jubilación mínima: $444.158,46, más $70.000 de bono. Total: $514.158,46

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77, más $70.000 de bono. Total: $425.326,77

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $310.910,92, más $70.000 de bono. Total: $380.910,92

En cuanto a las asignaciones familiares, los valores informados para noviembre serán de $159.611 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), $519.704 para la AUH por Hijo con Discapacidad y $79.816 para la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos.

El bono de $70.000 perdió poder frente a los aumentos de las jubilaciones

Aunque el Gobierno mantiene el refuerzo extraordinario en $70.000, su incidencia dentro del ingreso mensual de los jubilados se redujo desde que comenzó a pagarse.

Cuando se implementó, en marzo de 2024, el bono representaba aproximadamente el 34,2% del ingreso total de quienes cobraban la mínima. Para noviembre de 2026, esa participación se redujo al 13,6%, debido a que el haber previsional recibió actualizaciones mensuales mientras que el complemento permaneció sin cambios.

El congelamiento también tuvo consecuencias sobre su capacidad de compra. Según una estimación que toma como referencia la evolución de los precios desde su implementación, el bono debería alcanzar los $231.253 para conservar el poder adquisitivo que tenía originalmente. La diferencia con los $70.000 actuales sería de $161.253 mensuales.

Ese cálculo representa una estimación de actualización por inflación y no constituye una deuda reconocida por el Estado ni un importe que ANSES tenga previsto pagar.

El esquema de movilidad vigente, establecido a partir del Decreto 274/2024, dispone que las jubilaciones y pensiones se actualicen mensualmente de acuerdo con la variación del IPC, con un rezago de dos meses. El bono extraordinario, en cambio, no está incorporado a esa fórmula y requiere una disposición específica para modificar su importe.

Quiénes cobran el bono de ANSES en noviembre

El refuerzo extraordinario de $70.000 alcanza a los titulares de prestaciones previsionales contributivas y no contributivas que cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 1296/2026.

Entre los beneficiarios incluidos se encuentran:

Jubilados que cobran prestaciones contributivas del sistema previsional

Pensionados con beneficios contributivos a cargo de ANSES

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez

Personas que reciben pensiones no contributivas por invalidez

Titulares de pensiones para madres de siete hijos o más

Beneficiarios de otras pensiones no contributivas y graciables abonadas por ANSES

Para acceder al refuerzo, la prestación debe encontrarse vigente durante noviembre, que es el período en el que se realiza la liquidación.

La normativa también establece que, en el caso de las pensiones, se considerará un único titular independientemente de la cantidad de copartícipes que intervengan en el cobro.

Cómo se calcula el bono para quienes cobran más que la mínima

El importe del refuerzo depende del haber previsional que percibe cada beneficiario. Quienes cobran una jubilación o pensión igual o inferior al mínimo reciben los $70.000 completos.

En cambio, para quienes superan la jubilación mínima, ANSES liquidará un adicional proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $514.158,46.

Por ejemplo, si un jubilado cobra un haber de $480.000, recibirá un complemento de $34.158,46. De esa manera, el ingreso total llegará al límite establecido para noviembre.

Por lo tanto, no todos los beneficiarios incluidos en el decreto cobrarán necesariamente los $70.000 completos. El monto dependerá de la diferencia entre el haber que perciben y el tope fijado para el período.

El decreto establece, además, que el bono tiene carácter no remunerativo, no se incorpora al haber previsional y no puede utilizarse para calcular otros conceptos. Tampoco está sujeto a descuentos.

Qué pasa con la cobertura de medicamentos de PAMI

La pérdida de capacidad de compra del bono se suma a otros gastos que afrontan los jubilados, entre ellos los medicamentos. En este rubro, el PAMI contempla un régimen de subsidio social para afiliados que cumplen determinadas condiciones económicas y patrimoniales.

En octubre de 2026, el límite general de ingresos para solicitar la cobertura gratuita es de $653.622,77 mensuales, equivalente a una jubilación mínima y media.

Sin embargo, quienes superan ese monto pueden solicitar una evaluación excepcional si destinan al menos el 15% de sus ingresos a la compra de medicamentos recetados.

Por ejemplo, un jubilado que cobra $700.000 mensuales debe acreditar gastos en medicamentos por al menos $105.000 para cumplir con ese requisito. La aprobación no es automática: PAMI evalúa la situación socioeconómica del afiliado y la necesidad del tratamiento indicado.

El régimen también contempla condiciones patrimoniales y de cobertura médica, como no estar afiliado a una medicina prepaga, no tener más de un inmueble y no ser titular de aeronaves, embarcaciones de lujo o vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo las excepciones previstas para hogares con integrantes que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El trámite puede iniciarse a través de la página oficial de PAMI o en una agencia de atención. El organismo puede solicitar un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026

ANSES organizó el calendario de pagos de noviembre según la terminación del DNI y el nivel de ingresos previsionales.

Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo recibirán sus haberes entre el 9 y el 20 de noviembre. En tanto, quienes superan ese monto cobrarán entre el 24 y el 30 del mes.

Por su parte, los beneficiarios de pensiones no contributivas tendrán sus pagos entre el 9 y el 13 de noviembre.

Calendario para jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Calendario para jubilados que cobran más que la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Los titulares podrán consultar la fecha exacta de acreditación a través de los canales oficiales de ANSES, de acuerdo con la terminación de su documento y el tipo de prestación que reciben.