Carrefour vende electrodomésticos con hasta 45% de descuento por el CyberMonday

Las promociones son únicamente para su página web y en algunos artículos ofrece la posibilidad de pagar hasta 18 cuotas sin interés

El evento registra más tráfico web, pero con una compra real y volumen de productos moderados.

El CyberMonday destaca el auge en hogar, con ventas financiadas a largo plazo ante la inflación.

Carrefour ofrece electrodomésticos con descuentos de hasta 45% y 18 cuotas sin interés online.

En la primera semana de noviembre se lleva a cabo una nueva edición del CyberMonday, el evento de comercio electrónico que reúne a las principales marcas del país. En esta ocasión, la cadena de supermercados Carrefour se sumó con ofertas y cuotas sin interés.

En un contexto de consumo retraído, Carrefour suele lanzar habitualmente ofertas en electrodomésticos, tanto línea blanca como en pequeños. Ahora, a las rebajas, le sumó la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés en algunos casos.

Carrefour vende electrodomésticos con descuento y hasta 18 cuotas sin interés

Las ofertas de Carrefour pueden encontrarse en su página web. De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, los descuentos en algunos casos alcanzan el 45%. En los productos que tienen rebajas menores, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés puede marcar un diferencial.

Un dato clave que se destaca en estas ofertas es que rigen para la modalidad "sólo envío". Es decir, para comprar únicamente online.

Lo cierto es que hay desde freidoras de aire hasta microondas, aspiradoras, cafeteras, heladeras y televisores con descuentos y financiación sin interés.

En el caso de las heladeras y los televisores, las rebajas son algo menores, pero quizá una alternativa para aprovechar la promoción son las cuotas en este caso.

A continuación, algunos de artículos en oferta:

Freidora de aire Moulinex

Precio en oferta: $74.999

Descuento del 25%

9 cuotas sin interés

Aspiradora vertical 2 en 1 Sansei

Precio en oferta: $32.999

Descuento del 44%

Licuadora de mano Black & Decker

Precio en oferta: $116.000

Descuento del 22%

3 cuotas sin interés

Horno eléctrico Gadnic 16 litros

Precio en oferta: $93.499

Descuento del 23%

6 cuotas sin interés

Hidrolavadora Gadnic eléctrica

Precio en oferta: $93.749

Descuento del 23%

6 cuotas sin interés

Cafetera express Gadnic

Precio en oferta: $159.349

Descuento del 23%

6 cuotas sin interés

Cafetera espresso Electrolux

Precio en oferta: $374.999

Descuento del 25%

Microondas gafa 20L

Precio en oferta: $169.975

Descuento del 21%

9 cuotas sin interés

Olla a presión eléctrica Electrolux

Precio en oferta: $159.599

Descuento del 31%

Heladera Gafa 457 L No Frost

Precio en oferta: $1.389.650

Descuento del 21%

18 cuotas sin interés

Lavasecarropas Electrolux 10,5kg

Precio en oferta: $1.099.999

Descuento del 17%

18 cuotas sin interés

Smart TV 50’’ TCL

Precio en oferta: $699.000

18 cuotas sin interés

Smart TV 65’’ Hisense

Precio en oferta: $1.415.999

Descuento del 9%

3 cuotas sin interés

Las ofertas de Carrefour por el CyberMonday

Qué productos del CyberMonday 2026 bajaron de precio

Las reducciones más significativas durante los primeros días del CyberMonday se concentraron en algunas categorías de bienes durables y calzado, aunque las rebajas promedio fueron moderadas.

Las zapatillas encabezaron el ranking, con una baja promedio del 4,5%. Casi un tercio de los productos de esa categoría registró descuentos superiores al 5% respecto de octubre.

Los colchones y sommiers retrocedieron 3,4% en promedio. Sin embargo, en ese rubro se observó una de las brechas más amplias entre lo anunciado y lo efectivo: el descuento promocionado alcanzaba el 35,5%.

En tecnología, las consolas bajaron 2,1% en promedio. Heladeras, lavarropas y celulares tuvieron ajustes más acotados, de entre 0,4% y 1,1%.

En cambio, dos categorías terminaron con precios más altos que en octubre: las notebooks aumentaron 2,3% y los productos de calefacción, 2,4% en promedio.

Los datos de Tiendanube mostraron un inicio de evento con más visitas, pero una conversión más moderada. Hasta el mediodía del lunes se habían procesado casi 77.000 órdenes pagas, con una facturación superior a $10.100 millones. El monto representó un aumento nominal del 38% frente al mismo tramo del CyberMonday 2025.

Ese crecimiento debe leerse en el contexto de la inflación. Con una variación interanual del 33,4% en septiembre, según el INDEC, la suba real de la facturación rondó el 3%.

Las tiendas recibieron más de 8 millones de sesiones, un 30% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, las órdenes pagas crecieron solo 6%, lo que evidencia que el aumento del tráfico no se tradujo en una mejora equivalente de las compras.

El ticket promedio se ubicó en torno a los $132.000, un 30% por encima del año anterior en términos nominales. Pero, al descontar la inflación, quedó cerca de 2,5% por debajo del nivel real de 2025.

También cayó la cantidad de productos vendidos: el volumen retrocedió 3,6%, pese al aumento de las órdenes. Cada compra incluyó, en promedio, 3,7 unidades, frente a las 4 del año anterior. En otras palabras, los consumidores realizaron más operaciones, pero compraron menos productos por carrito.

Indumentaria sigue liderando, pero Hogar y Decoración gana terreno

La indumentaria continúa concentrando más de una de cada dos órdenes del CyberMonday 2026, una posición que mantiene en el comercio electrónico argentino. No obstante, su facturación avanzó 27% en términos nominales, por debajo de la inflación, por lo que la categoría perdió dinamismo en términos reales.

El mayor impulso llegó de Hogar y Decoración. Sus órdenes crecieron 32%, su participación en el total aumentó más de dos puntos porcentuales hasta alcanzar el 12%, y su ticket promedio se ubicó cerca de los $210.000, muy por encima del promedio general.

El desempeño sugiere una mayor demanda de productos de valor y durabilidad, como muebles, artículos de decoración y equipamiento para la casa, frente a compras de menor precio unitario.

El pago en una cuota siguió siendo la modalidad dominante del CyberMonday 2026, con el 58% de las órdenes, una proporción estable respecto del año anterior.

Los cambios se observaron en las alternativas de financiación. Las compras en tres cuotas perdieron cuatro puntos de participación, mientras que los planes de 12 cuotas o más crecieron 77% en cantidad y llegaron a representar cerca del 9% de las órdenes.

Esas operaciones tuvieron un ticket promedio cercano a los $400.000, aproximadamente tres veces el valor general, siempre según Tiendanube.

La financiación más extensa aparece así como una herramienta para concretar compras de mayor monto, en línea con el avance de Hogar y Decoración. Los consumidores mantienen el interés por productos caros, pero recurren a plazos más largos para distribuir el gasto.

El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), según la información difundida, el CyberMonday se extiende hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23:59. Aunque las marcas luego suelen extender las ofertas y promociones durante algunos días, incluso quizá hasta el próximo fin de semana.