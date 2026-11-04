Outlet de Adidas liquida zapatillas a mitad de precio desde $71.999 en noviembre

El outlet oficial de Adidas ofrece zapatillas para adultos y chicos desde $71.999, con descuentos de hasta 50% en modelos urbanos y deportivos

Para ahorrar en la compra de zapatillas, el outlet online de adidas ofrece en noviembre modelos urbanos y deportivos con descuentos de hasta el 50%. La selección incluye opciones para adultos y chicos, con precios que parten de los $71.999 y rebajas en líneas como Campus, Jabbar y Samba.

La tienda oficial ofrece opciones para distintos usos y rangos de precios. Entre las oportunidades relevadas por iProfesional aparecen pares con la mitad de su valor original y otros con descuentos del 40% y el 45%.

Zapatillas Adidas desde $71.999: cuáles son las opciones más económicas

Entre los precios más bajos del outlet aparecen alternativas para chicos y modelos para adultos. Estas son algunas de las ofertas publicadas en la tienda oficial:

Adidas Campus 00s para niños: $71.999, con un descuento del 40%. Su precio original era de $119.999.

$71.999, con un descuento del 40%. Su precio original era de $119.999. Adidas Forum Low CL para niños: $71.999, también con una rebaja del 40%, frente a un valor anterior de $119.999.

$71.999, también con una rebaja del 40%, frente a un valor anterior de $119.999. Adidas Jabbar Hi para adultos: $79.999, con 50% de descuento. Antes costaba $159.999.

$79.999, con 50% de descuento. Antes costaba $159.999. Adidas Campus 00s para hombre: $89.999, con una reducción del 50% respecto de los $179.999 originales.

$89.999, con una reducción del 50% respecto de los $179.999 originales. Adidas Taekwondo Lace para mujer: $89.999, con 40% de descuento sobre su precio de $149.999.

$89.999, con 40% de descuento sobre su precio de $149.999. Adidas NY 90 para mujer: $89.999, con una rebaja del 40% frente a los $159.999 anteriores.

Qué zapatillas Adidas se consiguen con hasta 50% de descuento

Las mayores rebajas del catálogo también alcanzan a modelos deportivos. Entre las opciones con un descuento del 50% se encuentra la Adidas Dame X, una zapatilla de básquet que se ofrece a $119.999, frente a los $239.999 originales.

También aparecen productos con descuentos inferiores, aunque con diferencias importantes respecto de sus valores anteriores:

Adidas Handball Spezial para hombre: $208.999, con 45% de descuento. Antes costaba $379.999.

$208.999, con 45% de descuento. Antes costaba $379.999. Adidas Harden Volume 10: $164.999, con una rebaja del 45% frente a los $299.999 originales.

$164.999, con una rebaja del 45% frente a los $299.999 originales. Adidas Samba Decon: $126.999, con 40% de descuento sobre su precio de $229.999.

$126.999, con 40% de descuento sobre su precio de $229.999. Adidas Courtic para hombre: $101.999, con una reducción del 40% respecto de los $169.999 anteriores.

Los porcentajes corresponden a los valores informados en las fichas de los productos. No todos los modelos tienen la misma rebaja y el precio puede cambiar según la variante seleccionada.

Cómo comprar zapatillas en el outlet online

Las ofertas se pueden consultar en la sección de zapatillas Outlet de Adidas Argentina. Allí es posible recorrer el catálogo y aplicar filtros para encontrar productos por género, talle, precio y porcentaje de descuento.

La página reúne alternativas de las líneas Originals y Performance, con diseños urbanos y calzado pensado para distintas actividades deportivas. También permite revisar las características de cada modelo antes de elegir.

Antes de confirmar la operación, conviene comprobar que el talle y el color estén disponibles y que el precio publicado se mantenga al momento de pagar. Las promociones están sujetas a cambios de stock y pueden modificarse sin previo aviso.

Hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis

Las compras en la tienda online de Adidas se pueden financiar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard participantes emitidas en Argentina. La marca ofrece 3 cuotas sin interés para operaciones desde $89.999 y 6 cuotas sin interés a partir de $149.999.

Por otra parte, Adidas bonifica el costo de envío en pedidos que superan los $229.999. De esta manera, las condiciones de financiación y entrega dependen del importe total de la compra.

Qué pasa si necesitás cambiar o devolver las zapatillas

Adidas permite solicitar cambios o devoluciones dentro de los 60 días corridos desde la compra, siempre que el calzado no haya sido usado y conserve su caja, etiquetas y embalaje original. El trámite se inicia a través del servicio de atención al cliente de la marca y está sujeto a las condiciones establecidas para cada producto.

Hay una salvedad: algunos artículos pueden estar excluidos de cambios o devoluciones, por lo que conviene revisar la ficha antes de concretar el pedido.