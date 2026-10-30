La histórica visita del líder religioso activa operativos especiales en varias ciudades y altera la agenda nacional durante varios días de actividades

El presidente Javier Milei recibirá personalmente al papa León XIV cuando llegue a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. El encuentro se realizará al pie del avión, en el Aeroparque Jorge Newbery, donde el pontífice aterrizará procedente de Montevideo, según confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

De esta manera, el primer contacto entre el mandatario y el jefe de la Iglesia católica tendrá lugar en la terminal aérea y no en la Casa Rosada, como se había especulado. La recepción marcará el comienzo de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y que incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.

"El Presidente va a recibir al papa León XIV al pie del avión", afirmó Caulo en declaraciones a Radio Mitre, durante una entrevista con Eduardo Feinmann. El funcionario explicó que el Gobierno trabaja en la organización de la llegada y expresó: "Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos".

El secretario también confirmó que se analiza transmitir por cadena nacional algunos tramos de la visita, en particular aquellos que incluyan actividades compartidas entre Milei y el pontífice. "Se está evaluando. Evidentemente, hay momentos muy significativos dentro de la visita", señaló. Y agregó que la intención oficial es que los argentinos puedan seguir las principales actividades.

La llegada de León XIV tendrá una particularidad histórica: será la primera visita de un Papa a la Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II estuvo en el país. Durante el pontificado de Francisco, el primer argentino elegido como jefe de la Iglesia católica, tampoco se concretó un viaje a su país de origen.

La agenda de León XIV durante su estadía en la Argentina

El cronograma difundido por la Santa Sede contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La visita comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice en Aeroparque a las 16:30.

Después de la recepción en el aeropuerto, el pontífice participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín. A las 17:20 está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, posteriormente, el encuentro con Milei. La jornada continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Luego celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

Durante esa misma jornada también mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), participará de una reunión con referentes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín y celebrará las vísperas con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 será el turno de Córdoba. El Papa viajará desde Buenos Aires por la mañana para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde regresará a Buenos Aires, donde encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada en el país será el miércoles 11. La agenda incluye una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La despedida oficial se realizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima, Perú, a las 14.

El itinerario argentino se inscribe en un viaje apostólico de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú. Antes de llegar a Buenos Aires, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que después de su paso por el país continuará su recorrido por Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Casi cuatro décadas sin una visita papal

La llegada de León XIV tendrá un significado particular para la Iglesia argentina: será la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje a la Argentina.

Francisco, elegido Papa en marzo de 2013 y fallecido en 2025, fue el primer argentino en ocupar el máximo cargo de la Iglesia católica. Sin embargo, durante sus casi 12 años de pontificado nunca concretó una visita a su país de origen.

León XIV, por su parte, confirmó el recorrido por Sudamérica a través de sus redes sociales, donde expresó: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida".

El pontífice, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano tras desarrollar buena parte de su trayectoria religiosa en ese país, iniciará así una gira por tres naciones latinoamericanas.

Los feriados por la visita del Papa

La organización de la visita también tuvo consecuencias en el calendario laboral. Mediante el DNU 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, el Gobierno declaró de interés nacional la llegada del pontífice y estableció tres feriados con diferentes alcances territoriales.

El esquema dispuesto diferencia los feriados según la jurisdicción donde se desarrollen las actividades papales, incluyendo un feriado nacional el lunes 9 y feriados provinciales los días siguientes. La medida fue fundamentada en la necesidad de organizar los operativos de seguridad, los desplazamientos y el ordenamiento del tránsito durante las actividades previstas.

El esquema dispuesto es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

El decreto también creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, para coordinar las tareas de los distintos organismos nacionales involucrados.

De esta manera, la visita de León XIV tendrá actividades en distintas jurisdicciones y movilizará operativos oficiales durante tres jornadas consecutivas.