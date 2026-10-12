El Papa León XIV ratificó su viaje pese a la operación: "Nos vemos en Argentina"

A pocas horas de entrar al quirófano, León XIV brindó tranquilidad sobre su agenda en Argentina y renovó la ilusión entre fieles y obispos

El papa León XIV ratificó ayer su intención de viajar a la Argentina en noviembre. Lo hizo durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, realizada en el Vaticano.

El encuentro se produjo apenas un día antes de la operación a la que será sometido para extirparle un nódulo pulmonar. El Pontífice conversó sobre los preparativos de la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Al despedirse, cuando Lozano le dijo "hasta pronto", León XIV respondió: "Nos vemos en la Argentina". La frase fue confirmada a Infobae por fuentes que dialogaron con el prelado después de la audiencia, y constituye una señal clara de su voluntad de mantener el viaje sudamericano pese al problema de salud.

"Fue una expresión de mucho aliento", explicó una de las fuentes consultadas. La realización definitiva de la gira dependerá de la evolución del Papa después de la intervención quirúrgica y de las indicaciones médicas que reciba.

Media hora de conversación en el Palacio Apostólico

La audiencia se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico. Duró aproximadamente media hora, entre las 9.45 y las 10.15 de Roma.

El arzobispo argentino había solicitado el encuentro aprovechando su presencia en la capital italiana. Estaba participando de una actividad de la Federación Internacional de Acción Católica.

La reunión estaba programada desde antes de que se conociera la situación médica del Pontífice. Se concretó este lunes, pese al anuncio realizado durante la jornada anterior sobre la operación.

Lozano contó en una entrevista con La Nación que encontró al Papa de buen ánimo. Lo vio sereno y dispuesto a conversar sobre distintos asuntos relacionados con la Iglesia argentina.

León XIV le preguntó sobre la preparación del viaje y las actividades previstas en el país. No transmitió inquietudes respecto de la realización del recorrido.

Qué lugares visitará el Pontífice en su gira argentina

Durante la conversación hablaron sobre las características de los lugares donde están previstas las principales celebraciones. El itinerario contempla tres sedes multitudinarias: el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Luján en la provincia de Buenos Aires, y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba.

El arzobispo también le transmitió las expectativas de los fieles argentinos ante su próxima llegada. Las estimaciones oficiales hablan de hasta siete millones de personas entre las principales celebraciones.

El encuentro tuvo además una agenda vinculada con la actividad pastoral de Lozano en San Juan. Le presentó al Pontífice documentos relacionados con el sínodo realizado en su arquidiócesis.

Conversaron sobre la situación de la Iglesia local. También abordaron la importancia del diálogo, la paz y el lenguaje público, temas sobre los que León XIV se pronunció desde el comienzo de su pontificado.

La operación que genera incertidumbre sobre la agenda papal

La conversación adquirió particular importancia porque se produjo pocas horas después de un anuncio delicado. El Papa reveló públicamente que los médicos le habían detectado un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

La noticia había generado incertidumbre sobre su agenda internacional. Especialmente por la proximidad de la gira por Uruguay, Argentina y Perú.

El Vaticano confirmó este lunes que el Pontífice será hospitalizado mañana, martes 13 de octubre. Se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar el nódulo.

El procedimiento había sido anticipado por el propio Papa durante el Ángelus del domingo. Explicó que el nódulo había sido detectado en una etapa temprana y que los médicos consideraban conveniente removerlo.

"Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días", había señalado León XIV en su cuenta oficial de X.

También agradeció el acompañamiento espiritual de los fieles. Les pidió oraciones.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, estimó que el período inicial de recuperación demandaría aproximadamente una semana. Sin embargo, todavía resta conocer el resultado de la cirugía.

Las recomendaciones médicas serán determinantes. Particularmente aquellas que involucren viajes internacionales y una agenda de encuentros multitudinarios.

Once días de gira por tres países sudamericanos

La gira sudamericana tiene previsto comenzar el 6 de noviembre en Uruguay. Continuará por la Argentina entre el 8 y el 11, y finalizará en Perú.

Robert Francis Prevost —nombre civil del Papa— desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en territorio peruano. El itinerario contempla numerosos desplazamientos y actividades públicas durante once días.

Por eso la evolución médica será determinante para conocer si podrá cumplirse en los términos anunciados.

Los preparativos siguen sin modificaciones

La audiencia con Lozano aportó una novedad relevante respecto de la situación que se había conocido el domingo. Según pudo confirmar Infobae, el anuncio de la operación sorprendió al Gobierno nacional y a las autoridades de la Iglesia argentina, pero ninguno de los preparativos para la visita fue suspendido o modificado. Los dispositivos de seguridad, logística y organización continuaron según los cronogramas establecidos.

La información fue obtenida a través de fuentes vinculadas directamente con la organización del viaje. Indicaron que los equipos encargados de recibir al Pontífice no habían recibido instrucciones de la Santa Sede para alterar los operativos.

Esa situación comprendía las tareas desarrolladas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Especialmente en las jurisdicciones donde se esperan las principales concentraciones de fieles.

En el Gobierno nacional, además, una fuente oficial había indicado a Infobae que no se había producido una comunicación formal con el Vaticano después de conocerse la situación médica.

La consulta se realizó durante la jornada del domingo, cuando todavía se aguardaban precisiones sobre la fecha de la intervención.

Otra fuente que participa de la organización explicó que, en cuestiones relacionadas con la salud del Papa, el criterio era remitirse a la información oficial de la Santa Sede. Hasta ese momento tampoco se habían recibido comentarios sobre posibles modificaciones de las actividades previstas.

Tres celebraciones multitudinarias que requieren coordinación federal

Los preparativos incluyen tres celebraciones que requieren una coordinación entre diferentes jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires está previsto un encuentro en el entorno del Monumento de los Españoles.

En la provincia de Buenos Aires, una de las actividades principales se realizará en la Basílica de Luján. Córdoba recibirá al Pontífice en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

Los operativos involucran a las fuerzas federales de seguridad. También a las autoridades provinciales y los equipos municipales encargados de los accesos, la circulación y los servicios para los asistentes.

En el caso de Luján, la organización contempla especialmente la recepción de peregrinos y la coordinación de los dispositivos alrededor de la basílica.

Entre las autoridades que participaron de las reuniones preparatorias estuvieron el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En el Gobierno se manejaron estimaciones de asistencia de hasta siete millones de personas entre las principales celebraciones.

Manifestaciones de acompañamiento desde la política argentina

El anuncio de la operación también generó manifestaciones públicas de dirigentes políticos argentinos. El presidente Javier Milei expresó sus deseos de recuperación.

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió el Presidente en su cuenta de X.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también transmitió sus deseos de recuperación. Ratificó la continuidad de los preparativos provinciales.

"A la espera de su histórica visita a nuestro país seguimos preparándonos para su llegada", escribió en sus redes sociales.

Desde Córdoba, Martín Llaryora expresó un mensaje similar. Señaló que su provincia continuaría trabajando en la organización del encuentro previsto con León XIV.

"Seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra", manifestó el gobernador.

La Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, difundió además un comunicado. Convocó a los fieles a acompañar al Pontífice durante la intervención.

El documento, firmado también por el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, pidió que la operación se desarrollara favorablemente. Que León XIV alcanzara una pronta recuperación.

Los obispos también destacaron la serenidad y la confianza con las que el Pontífice había comunicado su situación médica. Invitaron a mantener el acompañamiento espiritual durante los próximos días.

La conversación de este lunes con Lozano incorporó una señal concreta sobre la intención del Papa de cumplir con la visita. La frase confirmada a Infobae reflejó esa voluntad personal, aunque todavía queda pendiente conocer las recomendaciones médicas posteriores a la operación.

Mientras tanto, en la Argentina siguen los preparativos para recibirlo en noviembre. A la espera de las próximas definiciones de la Santa Sede.