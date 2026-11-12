Stock Center liquida zapatillas Nike, Adidas y Puma desde $29.999 con hasta 70% OFF y 2x1

Stock Center lanzó una liquidación de zapatillas Nike, Adidas y Puma con hasta 70% de descuento, 2x1 en múltiples productos y modelos desde $29.999.

Stock Center lanzó una liquidación en su outlet online con oportunidades de compras y ahorro, que incluye descuentos de hasta el 80% y promociones de 2x1. La oferta alcanza a zapatillas de Nike, Adidas y Puma, con modelos disponibles desde menos de $30.000.

Entre las alternativas disponibles destacan las alternativas para running, entrenamiento, básquet y uso urbano. Algunos de los precios publicados son:

Adidas Litecourt: $29.999, antes $99.999, con un descuento del 70%.

$29.999, antes $99.999, con un descuento del 70%. Nike Quest 5: $49.999, antes $169.999, con una rebaja del 71%.

$49.999, antes $169.999, con una rebaja del 71%. Nike Air Winflo 9: $59.999, antes $199.999, con un descuento del 70%.

$59.999, antes $199.999, con un descuento del 70%. Adidas Dropset 2: $59.999, antes $199.999, con una rebaja del 70%.

$59.999, antes $199.999, con una rebaja del 70%. Nike GT Hustle Academy: $59.999, antes $199.999, con un descuento del 70%.

$59.999, antes $199.999, con un descuento del 70%. Puma Carina Street Mid : $39.999, antes $138.999, con una rebaja del 71%.

: $39.999, antes $138.999, con una rebaja del 71%. Nike Court Vision Low Next Nature: $74.999, antes $149.999, con un descuento del 50%.

$74.999, antes $149.999, con un descuento del 50%. Adidas Kantana : $79.999, antes $159.999, con una rebaja del 50%.

: $79.999, antes $159.999, con una rebaja del 50%. Nike Air Winflo 11: $79.999, antes $199.999, con un descuento del 60%.

$79.999, antes $199.999, con un descuento del 60%. Nike Vomero 17: $124.999, antes $309.999, con una rebaja del 59%.

La tienda también cuenta con un apartado de últimos talles, donde anuncia descuentos de hasta el 80%, y una promoción de 2x1 en artículos seleccionados. Los precios, la disponibilidad y las condiciones de cambio dependen de cada producto y de las características de la compra.

Cómo pagar las compras en Stock Center

Además de los descuentos en zapatillas e indumentaria deportiva, Stock Center ofrece alternativas de financiación para las compras online y en sus sucursales.

La tienda anuncia hasta 9 cuotas sin interés con medios de pago seleccionados. Entre las promociones detalladas en su sitio oficial figuran hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, para compras desde $149.999.

También permite pagar con tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago, MODO, GOcuotas y cupones de pago. Las condiciones, los montos mínimos y los planes disponibles dependen del medio de pago elegido y de las características de cada operación. Las promociones no necesariamente son acumulables entre sí.

Dónde comprar las zapatillas de Stock Center

Las promociones se pueden consultar y aprovechar a través de la tienda online de Stock Center, que realiza envíos a distintos puntos del país y permite retirar las compras en sucursales habilitadas.

La cadena también cuenta con locales físicos, algunos identificados como outlets. Entre ellos se encuentran:

Quilmes : avenida Calchaquí 4005.

: avenida Calchaquí 4005. Munro : Esteban Echeverría 3850, Vicente López.

: Esteban Echeverría 3850, Vicente López. Monte Grande : Boulevard Buenos Aires 351.

: Boulevard Buenos Aires 351. San Justo : Rivera Indarte 3386.

: Rivera Indarte 3386. Córdoba : avenida Colón 4294.

: avenida Colón 4294. Terrazas de Mayo: avenida Presidente Arturo Umberto Illia 3770, local 1, Los Polvorines.

Sin embargo, los precios y descuentos de la tienda online pueden diferir de los disponibles en los locales físicos. Por eso, conviene verificar las promociones, los medios de pago y la disponibilidad de cada producto antes de acercarse a una sucursal.

Cómo recibir las compras de Stock Center

Stock Center realiza envíos a todo el país, excepto a Tierra del Fuego, y ofrece distintas alternativas según el domicilio del comprador.

Entre las opciones disponibles figuran:

Envío a domicilio : el costo parte de $7.999 para entregas prioritarias en AMBA, $11.999 para Buenos Aires y la región Centro y Cuyo, y $12.999 para las regiones NOA y NEA.

: el costo parte de $7.999 para entregas prioritarias en AMBA, $11.999 para Buenos Aires y la región Centro y Cuyo, y $12.999 para las regiones NOA y NEA. Envío express: está disponible en CABA y el primer y segundo cordón del GBA, desde $9.999. Para compras realizadas en días hábiles antes de las 12, la entrega se realiza ese mismo día.

está disponible en CABA y el primer y segundo cordón del GBA, desde $9.999. Para compras realizadas en días hábiles antes de las 12, la entrega se realiza ese mismo día. Envío Next Day : alcanza a ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Paraná, Santa Fe, San Juan, San Luis, Bahía Blanca y Mar del Plata. Tiene un costo desde $13.999 y permite recibir el pedido al día siguiente si la compra se concreta antes de las 12 en un día hábil.

: alcanza a ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Paraná, Santa Fe, San Juan, San Luis, Bahía Blanca y Mar del Plata. Tiene un costo desde $13.999 y permite recibir el pedido al día siguiente si la compra se concreta antes de las 12 en un día hábil. Retiro en sucursal: permite seleccionar una tienda Stock Center habilitada al momento de realizar la compra. También existe la opción de retiro inmediato en locales que cuentan con ese servicio, con un plazo aproximado de dos horas.

La empresa informa que los envíos normales o prioritarios a domicilio y a sucursales pueden ser gratuitos para compras desde $159.999. Los costos y los plazos dependen de la zona, el peso del paquete y la disponibilidad del producto.

Qué marcas vende Stock Center

Stock Center comercializa calzado e indumentaria deportiva de distintas marcas nacionales e internacionales. Su catálogo incluye productos de Nike, Adidas y Puma, además de otras firmas como Fila, Reebok, Under Armour y Topper.

La variedad permite encontrar alternativas para diferentes actividades, desde zapatillas para correr y entrenar hasta modelos urbanos para uso cotidiano. Durante las liquidaciones, los descuentos pueden alcanzar tanto al calzado como a prendas y accesorios, aunque las rebajas dependen de cada artículo.