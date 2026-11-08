Los dos regalos que eligió Javier Milei para entregarle al papa León XIV en su visita

En una tarde histórica para el país, este domingo aterrizó en Buenos Aires el papa León XIV, marcando la primera vez que un pontífice llega a la Argentina en casi 40 años. Tras su arribo al Aeroparque Jorge Newbery, donde lo recibió el presidente Javier Milei, el Santo Padre recorrió parte del centro porteño entre el afecto de los fieles que coparon las calles y balcones, realizó un homenaje formal al general José de San Martín en la plaza homónima y se trasladó hacia la Casa Rosada, donde Milei encabezó la recepción oficial, la foto protocolar y una reunión a puertas cerradas que se extendió por aproximadamente 30 minutos.

Antes de dar inicio al encuentro a solas, el mandatario nacional le presentó al Sumo Pontífice a los integrantes de su gabinete y principales colaboradores. En el saludo oficial estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Carlos Presti (Defensa), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También participaron del besamanos el vocero presidencial Adrián Ravier, la senadora Patricia Bullrich, el secretario de Comunicación Fabián Fernández, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Los dos regalos de Javier Milei para el papa León XIV

Durante el intercambio institucional, Javier Milei le hizo entrega al Papa de dos obsequios especialmente confeccionados para la ocasión. El primer regalo fue una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro, la cual lleva grabado el escudo de la República Argentina de un lado, el del Vaticano del otro y la inscripción alusiva "Visita de su Santidad León XIV".

El segundo presente consistió en un aspersor litúrgico de plata y ébano utilizado para arrojar agua bendita, cuyo mango lleva estampada la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. La elección de este símbolo guarda una coincidencia particular, ya que León XIV asumió como pontífice el 8 de mayo de 2025, fecha en la que la Iglesia católica celebra precisamente la advocación de Luján.

Luego de concluir la reunión privada en la sede de Gobierno, el Papa continuó con su apretada agenda oficial en la Capital Federal. En primer término, recibió las Llaves de la Ciudad de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para luego dirigirse al Palacio Libertad, donde encabezó un encuentro con autoridades institucionales, miembros del cuerpo diplomático, legisladores nacionales, integrantes de la Corte Suprema, jueces y empresarios.

El Sumo Pontífice permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre como parte de su gira apostólica por Sudamérica, que incluyó su paso previo por Uruguay y culminará en Perú. Este lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole, oficiará una misa en el Monumento a los Españoles en Palermo y participará de actividades en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana. El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y regresar a una vigilia con jóvenes en Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 visitará el penal de Devoto y encabezará la misa central en la Basílica de Luján antes de partir a las 14:00 desde Ezeiza con destino a Lima.