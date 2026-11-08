Milei recibió al papa León XIV al pie del avión en Aeroparque

La histórica llegada de León XIV marca el inicio de compromisos en distintas ciudades del país, con encuentros clave con fieles y referentes sociales

El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, donde el Sumo Pontífice aterrizó a las 16.33, procedente de Montevideo, Uruguay. El mandatario lo aguardaba en el sector militar, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Papa llegó a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas junto a integrantes de su comitiva. Antes de descender, saludó a los tripulantes que participaron del vuelo y luego se dirigió hacia la escalerilla, donde se encontró con el jefe de Estado.

Milei y León XIV se estrecharon la mano e intercambiaron algunas palabras. Luego del saludo protocolar, se realizó una ceremonia con honores militares, durante la cual efectivos del Regimiento de Artillería 1 "Brigadier General Tomás de Iriarte" interpretaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del himno del Vaticano.

Durante el acto, el Pontífice también saludó a un grupo de jóvenes que se acercaron para entregarle distintos obsequios.

La agenda del papa León XIV en la Argentina, día por día

El cronograma se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Entre los compromisos previstos figuran reuniones con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales y religiosos, celebraciones litúrgicas y encuentros abiertos a los fieles.

Domingo 8 de noviembre: homenaje a San Martín y reunión con Milei

Tras el recibimiento en Aeroparque, León XIV se trasladará a la plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde realizará un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Luego se dirigirá a la Casa Rosada para participar de la ceremonia oficial de bienvenida y mantener un encuentro con Javier Milei, previsto para las 17.50.

La jornada continuará en el Palacio Libertad, donde a las 18.30 se reunirá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. En ese ámbito, pronunciará uno de sus discursos oficiales.

Lunes 9 de noviembre: visita a Claypole, misa en Palermo y encuentros institucionales

La segunda jornada comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown. Allí se reunirá con el personal de la institución y con las personas que reciben asistencia.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Será una de las principales convocatorias religiosas de su paso por el país.

Por la tarde, a las 16.10, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. La actividad reunirá a referentes sindicales, empresarios y organizaciones vinculadas al ámbito laboral.

El cronograma seguirá a las 17.30 en el Palacio San Martín, donde se encontrará con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas. Más tarde, a las 18.45, participará de la celebración de Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. El día finalizará con una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y encuentro con jóvenes

El martes viajará a Córdoba. La partida desde Buenos Aires está prevista para las 7.30 y el arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella, para las 9.

A las 10 encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Por la tarde, a las 15.15, se trasladará a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

A las 16.55 está previsto su regreso en avión a Buenos Aires, con llegada a Aeroparque a las 18.10. El cierre de la jornada será en el Monumento de los Españoles, donde a las 20.15 encabezará un encuentro con jóvenes.

Miércoles 11 de noviembre: visita a un complejo penitenciario y misa en Luján

El último día comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de su libertad.

A las 10 viajará a Luján para celebrar una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios del catolicismo argentino.

La despedida está programada para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. A las 14, el avión que trasladará al Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por América Latina.

El recorrido internacional, que comenzó en Uruguay, concluirá el 17 de noviembre en Perú. Su paso por la Argentina contempla actividades religiosas e institucionales y reuniones con distintos sectores de la sociedad.