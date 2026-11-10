El empresario contó cómo vivió la larga espera bajo el calor tras la misa multitudinaria que generó enojo por los privilegios entre asistentes

El empresario Alejandro Gravier se refirió a la polémica por el sector VIP que se instaló durante la misa que el Papa León XIV encabezó en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y explicó cómo vivió la jornada junto a su esposa, la modelo y conductora Valeria Mazza. Aseguró que llegaron al predio a las 7.30, que permanecieron tres horas bajo el sol y aclaró que no ingresó al espacio donde se ofrecía el servicio gastronómico.

En diálogo con el periodista Toti Pasman, en Radio La Red, Gravier explicó que recibieron una invitación para participar de la celebración y que decidieron aceptarla por la importancia que tenía para ellos la visita del Pontífice.

"Normalmente, a nosotros nos invitan y vos aceptás. Cuando te invitan vos lo vivís con emoción, es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa", sostuvo.

El empresario también describió cómo fue su recorrido antes de ubicarse en el sector asignado. Según contó, llegaron temprano y caminaron por las inmediaciones del predio, donde Mazza se detuvo a sacarse fotografías con personas que se acercaban a saludarla.

"Lo que hicimos nosotros: a medida que nos acercábamos, Valeria iba caminando y sacando fotos que la gente le pedía. Fuimos a ver cómo estaba organizado. Había lugares que te daban agua para hidratarte; nosotros llegamos y a la izquierda había una organización de discapacitados, en la que Vale colaboró bastante, y nos quedamos bastante ahí", relató.

Gravier aclaró que no utilizó el servicio de catering del sector VIP

Al referirse a las condiciones en las que siguieron la celebración, Gravier señaló que permanecieron varias horas al aire libre. "Fuimos al sol, estuvimos bajo el sol tres horas, pero es algo que vale la pena, porque lo que estábamos esperando era algo superior, al menos para nosotros", afirmó.

También contó que durante la jornada se encontraron con funcionarios, legisladores, religiosos y otras personas conocidas. "Había mucha gente conocida, gente del gobierno, ministros, diputados, curas que conocemos y con quienes charlamos", agregó.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el catering dispuesto para los invitados especiales, uno de los aspectos que generó cuestionamientos luego de conocerse las características del sector VIP.

Sobre ese tema, el empresario aclaró que no ingresó al espacio donde se ofrecía el servicio gastronómico. "No entré a esa parte; nosotros justo cuando entramos nos enganchamos con otra gente y después nos fuimos al lugar porque a las 9 te decían que tenías que estar sentado", explicó.

Los aportes privados y los cuestionamientos por la organización de la misa

La polémica por el sector VIP se produjo en medio de los cuestionamientos por los gastos de organización de la visita papal y las diferencias entre los servicios destinados a invitados especiales y las condiciones en las que otros fieles siguieron la ceremonia.

La producción integral de la misa y la vigilia de jóvenes fue adjudicada a DF Entertainment mediante un contrato de $8.690 millones. El monto contemplaba distintos servicios de producción y coordinación, entre ellos el montaje de carpas, seguridad, atención médica, limpieza, conectividad, control de accesos y catering. No correspondía exclusivamente al armado de la carpa VIP.

La organización de la visita también contó con aportes de empresarios y empresas privadas, además de donaciones de fieles y recursos de los gobiernos nacional y provinciales. Entre los empresarios mencionados como colaboradores figuran:

José Luis Manzano

Eduardo Eurnekian

Daniel Vila

Los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni

Gravier y Mazza también aparecieron en las listas difundidas de invitados a la celebración. Las declaraciones del empresario se sumaron así a las explicaciones sobre cómo fue la participación de algunas de las figuras que accedieron a sectores diferenciados durante la misa.