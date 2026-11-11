El Papa visitó la cárcel de Devoto y alentó a los presos a refugiarse en la fe

Durante una emotiva jornada en Devoto, el sumo pontífice abordó temas de superación y escuchó relatos de lucha y esperanza de los internos

Ofreció un mensaje de esperanza, redención y la posibilidad de una nueva vida.

El papa León XIV protagonizó este miércoles uno de los momentos más conmovedores de su visita a la Argentina. El Sumo Pontífice se reunió con 69 presos en la cárcel de Devoto, en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro tuvo una duración de 30 minutos. No hubo protocolo religioso adicional ni lavado de pies. Solo un intercambio íntimo entre el líder de la Iglesia católica y personas que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, centrado en un mensaje directo del pontífice a los internos.

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques recibieron al Papa en la entrada del complejo penitenciario. Ambos funcionarios se retiraron de inmediato, sin participar del acto. La presencia institucional se limitó estrictamente a la llegada de Su Santidad.

Los perfiles de los 69 reclusos fueron seleccionados por la Pastoral. Tres de ellos compartieron testimonios que marcaron la jornada.

El mensaje del Papa sobre los límites y la redención humana

El papa León XIV agradeció el recibimiento en el complejo penitenciario y les propuso a los internos una reflexión sobre la experiencia del límite. Una condición que, sostuvo, todos los seres humanos tienen en común.

"La sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite a la incapacidad, la enfermedad, la ancianidad, el sufrimiento, pero límites como si fueran un defecto que hay que corregir presentándonos un abanico de posibilidades en las que de algún modo seríamos presuntamente inmortales", expresó.

Durante su mensaje, el Pontífice advirtió sobre algunas expresiones negativas de esa búsqueda de omnipotencia: la sensación de omnipotencia que provoca la droga, el falso poder que viene del dinero fácil, la cobarde seguridad que otorga ejercer la violencia sobre los más débiles y la impunidad que es fruto de la corrupción.

"Aún cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, un pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios, recorriendo caminos de reconciliación y reconversión", enfatizó desde la cárcel de Devoto.

"Aún en medio del mal, el dolor y el fracaso más profundos que hayan podido experimentar, esta situación es un momento particular para poder reiniciar sus vidas, como nos han compartidos los testimonios", agregó León XIV.

El Pontífice sostuvo que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite, y que la cárcel es testigo de profundos cambios: personas que habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron trasformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo.

"Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza", resaltó el Sumo Pontífice. "A lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices".

Su mensaje se enfocó en la posibilidad de redención y cambio. "Sin embargo, cuando el humano se deshumaniza aun en tragedias, puede seguir el camino de Dios en la reconciliación".

García Cuerva recordó las visitas de Francisco a este mismo penal

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de dar la bienvenida al papa León XIV. En su discurso, recordó las visitas que realizaba Francisco al penal cada Jueves Santo.

García Cuerva destacó la importancia de acompañar a las personas privadas de su libertad. Pidió no dejar que los errores del pasado condicionen el futuro.

"Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad es un desafío constante. Por eso, Santo Padre, agradecemos su presencia en esta cárcel de Devoto", expresó al comenzar.

También recordó que el establecimiento llegó a albergar a 1.500 personas. Actualmente atraviesa un proceso de traslado de detenidos a otras unidades, con vistas a su cierre definitivo.

En otro tramo de su mensaje, García Cuerva retomó una de las ideas centrales del Pontífice. Sostuvo que "la vida no solo se define por los errores cometidos", ya que siempre existe la posibilidad de levantarse, aprender y cambiar.

"No debemos permitir que el pasado nos robe la esperanza en el futuro. Porque cada día puede ser un nuevo comienzo", agregó el arzobispo.

Por último, agradeció la presencia de León XIV. Definió su visita como "un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia y la inequidad", antes de convocar a los presentes a ser protagonistas de "la construcción de la civilización del amor".

"Me duele no haber escuchado los consejos de mi mamá": el primer testimonio que conmovió al Papa

Cristian, de 29 años, fue el primero de los internos en compartir su testimonio ante el Papa. Está detenido desde 2025. Quería compartir "cómo Jesús le transformó la vida".

"Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo ello terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo", comenzó diciendo el joven.

Contó que al momento de su detención, durante las noches, no lograba dormir. "La cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal me acerqué a la capilla", relató.

"Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con él. Decidí seguirlo, convencido de que él es el verdadero camino. Sentí cómo tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos", agregó Cristian.

El interno le dijo a León XIV que pudo ver la realidad. "Esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido".

Cristian explicó que recuperó los valores de su existencia y volvió a experimentar paz, alegría y amor en medio del encierro.

"Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé, los pongo en mano de Dios para que sane sus corazones de cualquier herida que haya causado", expresó.

El joven contó que está próximo a recuperar la libertad. Tiene en mente empezar una nueva etapa: conseguir un trabajo, tener su propio techo, ir a la iglesia y, con el tiempo, formar una familia.

"Siempre hay una salida, y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante. Hay una nueva vida por vivir, y esas vidas están en Jesús. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, santo padre, por escucharme", concluyó Cristian.

Un exdetenido le demostró al Papa que "una nueva vida es posible"

Reinaldo, de 44 años, le dijo al papa León XIV que "una nueva vida es posible". Su testimonio fue especialmente poderoso porque ya recuperó la libertad.

"Hoy vengo a compartir mi testimonio con el corazón alegre porque, si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada", relató.

"El escenario en donde Jesús, nuestro Señor y amigo, me propuso una nueva oportunidad, ¡una nueva vida!", agregó Reinaldo con entusiasmo.

"Hoy, alegremente, puedo contar que llevo una vida de plenitud, con luchas como le pasa a cualquiera de nosotros, intentando cada día ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor hermano, un mejor ciudadano", dijo el hombre.

Reinaldo se mostró agradecido por su presente. "Me siento dichoso de sentirme hijo amado, de saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy".

"Oremos para que nuestro Padre Dios siga recibiendo entre sus brazos a tantos otros que, como yo, hoy nos gozamos de sabernos hijos amados en los brazos de Jesús. Gracias, Santo Padre, por estar aquí. Gracias", cerró el exdetenido.

"La droga es una verdadera pandemia": el testimonio más desgarrador de la jornada

"Mi nombre es Maximiliano, tengo 32 años y quiero compartir con usted mi testimonio, y contarle cómo este paso por el penal está transformando mi vida", comenzó el tercer interno que habló ante el Papa.

"Durante muchos años, lo cotidiano en mi vida fueron las drogas y el alcohol. Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir", relató Maximiliano.

El hombre contó que se alejó de su familia. "Hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas que ya no vuelve".

Al momento de su detención, Maximiliano empezó a encontrar su libertad interior. "De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba".

"Ya en el penal comencé a asistir a la capilla; allí me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús. Recordé momentos muy hermosos de mi infancia en la Iglesia que habían quedado en el olvido", agregó.

Maximiliano dijo que volvió a sentirse un hijo amado por Dios. "A reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír".

Acongojado, el hombre hizo una declaración contundente que resonó en toda la sala: "La droga es una verdadera pandemia", afirmó, en lo que fue uno de los momentos más emotivos del encuentro.

Maximiliano empujó a quienes atraviesan una situación similar a acercarse a Dios. Su testimonio cerró un encuentro cargado de emoción y esperanza en la cárcel de Devoto.

Finalizado el encuentro, León XIV partió hacia el santuario de Luján. Allí oficiará la última misa en el país, antes de iniciar su viaje a Perú que cerrará la gira latinoamericana.