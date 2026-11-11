Cruceros a Brasil: cuánto cuestan, qué destinos ofrecen y por qué ya quedan pocas plazas

Con la proximidad de la próxima temporada de verano los cruceros a Brasil vuelven a convertirse en una opción atractiva para muchos turistas

Los cruceros a Brasil vuelven a posicionarse entre las alternativas elegidas por los argentinos para las vacaciones de verano. Con la posibilidad de salir desde Buenos Aires, viajar sin cambiar de hotel, disfrutar de varios destinos y tener buena parte de los gastos incluidos, este tipo de viaje combina comodidad y entretenimiento.

La demanda muestra un comportamiento dispar, aunque las salidas de enero aparecen entre las más solicitadas. Algunas agencias ya advierten sobre la escasez de lugares y remarcan que quienes reservaron anticipadamente consiguieron mejores tarifas.

Sin embargo, antes de contratar hay varios aspectos que conviene analizar: cuánto cuesta un pasaje, qué diferencia hay entre una tarifa básica y otra con bebidas incluidas, qué puertos brasileños se visitan, cuánto se paga por las excursiones, qué documentación se necesita y cuáles son los gastos adicionales que pueden encarecer las vacaciones.

Cruceros a Brasil: cómo viene la demanda y qué pasa con las reservas

La temporada 2026/2027 presenta un escenario de compras en el que la anticipación puede marcar una diferencia importante. De hecho, en algunas agencias de viajes la disponibilidad para enero comienza a ser limitada.

La diferencia entre reservar anticipadamente y hacerlo sobre la fecha también es significativa. Según explican desde una agencia especializada, quienes contrataron antes consiguieron una cabina con balcón para dos pasajeros por alrededor de u$s3.000. En cambio, los pocos lugares disponibles para enero ya se ofrecían cerca de u$s3.500 por una cabina interna, la categoría más económica.

Desde la agencia de viajes Organfur, que está especializada en este tipo de actividad, explican que "En el día a día de lo que vemos en nuestra web y en el trabajo conjunto con las agencias de viajes, vemos una demanda de cruceros hacia Brasil que entra en una clara fase de recuperación: las familias lideran las reservas de diciembre y enero priorizando la tranquilidad de congelar gastos y resolver todo en una sola tarifa".

También señalan que esta dinámica encuentra en la semana del Black Friday el momento justo para volcar esa intención de viaje en reservas concretas gracias a tarifas muy competitivas

En cuanto a los cruceros que cubren este tratyecto en particular en Carnaval, desde la agencia agregan que "estas fechas concentra nla atención de un público más joven que elige entre la animación de barcos como los de Costa y MSC o la propuesta de categoría superior de Azamara".

Desde el lado de las navieras, Fernando Joselevich, representante de Costa Cruceros, describió un escenario de compras más cercano a la fecha de salida, aunque con buenos niveles de ocupación: "La temporada se está comportando con una ventana de compra a muy corto plazo. El primer mes (diciembre) viene muy bien y enero está consolidado, mientras que Febrero va evolucionando con buen ritmo".

El ejecutivo agregó que el mercado argentino requiere un esfuerzo comercial importante para incentivar las reservas, especialmente en un contexto económico en el que los consumidores comparan precios y analizan cuidadosamente sus gastos.

La conclusión para quienes todavía están evaluando sus vacaciones es que esperar puede permitir encontrar alguna promoción, pero también implica asumir el riesgo de perder disponibilidad en las salidas más demandadas y tener que elegir camarotes más caros o de categorías inferiores.

Qué opciones hay para viajar a Brasil en la temporada 2026/2027

La temporada tiene como protagonistas a dos grandes compañías: MSC Cruceros y Costa Cruceros. Ambas ofrecen salidas desde Buenos Aires, con recorridos que combinan puertos brasileños y uruguayos. En ambos casos la programación se extiende entre diciembre de 2026 y abril de 2027, con barcos de diferentes tamaños y propuestas que van desde escapadas breves hasta recorridos más extensos.

Entre las alternativas de MSC aparecen el MSC Splendida y el MSC Seaview y en el caso de Costa, la programación incluye el Costa Serena, renovado para esta temporada, y el Costa Diadema.

Los valores publicados para ambas compañías permiten tener una primera referencia de cuánto hay que presupuestar, aunque hay que tener muy en cuenta que las tarifas cambian según la fecha, el barco, la categoría del camarote, la anticipación de compra y las promociones vigentes. En tal sentido, estos son algunos precios de referencia para la temporada:

MSC Splendida, 8 noches con salida el 3/12/2026: u$s811

MSC Splendida, 3 noches con salida en igual fecha: u$s446}

MSC Seaview, 7 noches a partir del 10/12/2026: u$s824

MSC Seaview, 7 noches a partir del 7/1/2027: u$s1.134

MSC Splendida, 9 noches a partir del 5/1/2027: u$s1.610

Costa Serena, 10 noches a partir del 23/3/2027: u$s919

En todos los casos las compañías aclaran que las cuotas de servicio obligatorias no están incluidas y que representan u$s14,50 por adulto y por noche.

Estos valores muestran que no siempre el viaje más largo es proporcionalmente más caro: las promociones y la fecha de salida pueden modificar considerablemente el costo por noche.

Qué destinos de Brasil visitan los cruceros

Los itinerarios no son iguales y conviene mirar el recorrido completo antes de elegir. Entre los destinos brasileños más frecuentes aparecen:

• Río de Janeiro: permite conocer Copacabana, Ipanema, el Pan de Azúcar y el Cristo Redentor.

• Búzios: es uno de los destinos más atractivos por sus playas, paseos y gastronomía. En algunos casos se utiliza un servicio de lanchas para desembarcar.

• Ilha Grande y Angra dos Reis: ofrecen playas, vegetación tropical y excursiones náuticas.

• Ilhabela: combina playas, naturaleza y senderos, aunque las condiciones del mar pueden determinar la modalidad de desembarco.

• Balneário Camboriú e Itajaí: son alternativas interesantes para quienes buscan playas, infraestructura turística y cercanía con otros atractivos de Santa Catarina.

• Santos: permite acceder a la zona de San Pablo y conocer su frente costero.

En algunos recorridos también se incorpora Montevideo o Punta del Este, en Uruguay. Esto significa que el pasajero puede conocer varios destinos en un mismo viaje, sin tener que organizar traslados terrestres ni cambiar de alojamiento.

Qué incluye el precio y qué se paga aparte

Uno de los puntos que más confusión genera al contratar un crucero es qué significa exactamente que sea un viaje con pensión completa o todo incluido. En general, la tarifa básica contempla el alojamiento en el camarote, las comidas en los restaurantes principales y el buffet, los espectáculos, las actividades recreativas y el uso de instalaciones comunes, como piscinas, gimnasios y espacios de entretenimiento.

Pero eso no significa que todos los consumos estén cubiertos, ya que las bebidas pueden tener un costo adicional, dependiendo de la tarifa contratada. Lo mismo ocurre con los restaurantes especiales, el acceso a internet, los tratamientos de spa, las compras en tiendas, las fotografías y las excursiones en tierra.

MSC aclara que sus tarifas de la temporada incluyen las tasas portuarias y las tasas de servicio, aunque excluyen determinados impuestos, asistencia al viajero y consumos adicionales. Costa, por su parte, detalla que sus tarifas incluyen pensión completa, pero que las bebidas, excursiones y otros servicios dependen del paquete elegido.

Por eso, antes de reservar conviene solicitar el precio final por pasajero y verificar si incluye tasas portuarias e impuestos, servicio de hotel o propinas obligatorias, paquete de bebidas, asistencia al viajero, acceso a internet, excursiones y traslados hasta la terminal.

Una diferencia aparentemente pequeña en la tarifa inicial puede terminar representando un gasto importante cuando se agregan los servicios que se utilizarán durante las vacaciones.

Camarotes: cuál conviene elegir

La elección del camarote también incide en el presupuesto, pero en términos generales, existen cuatro alternativas:

Interior: es la opción más económica. No tiene ventana y resulta adecuada para quienes utilizan el camarote principalmente para dormir y pasar poco tiempo allí.

Exterior: dispone de una ventana u ojo de buey que permite ver el mar y tener luz natural.

Con balcón: ofrece un espacio privado al aire libre. Es una alternativa interesante para quienes disfrutan de contemplar el paisaje o prefieren desayunar y descansar en su propio espacio.

Suites y categorías superiores: ofrecen mayor superficie y servicios adicionales. En determinados barcos permiten acceder a sectores exclusivos, restaurantes diferenciados y atención personalizada.

Para un viaje de siete o más noches, la diferencia de precio entre una cabina interior y una con balcón puede justificar evaluar cuánto tiempo se piensa pasar en el barco y qué importancia se le asigna a la comodidad.

Cómo son los barcos y qué se puede hacer a bordo

Los cruceros actuales funcionan prácticamente como complejos turísticos flotantes. Además de los restaurantes y bares, suelen ofrecer piscinas, jacuzzis, gimnasios, teatros, discotecas, espacios infantiles, actividades deportivas y propuestas de entretenimiento durante todo el día.

El MSC Seaview, por ejemplo, se destaca por sus espacios exteriores y su diseño orientado a disfrutar del mar. El MSC Splendida combina instalaciones recreativas con diferentes propuestas gastronómicas y en el caso del Costa Serena, la compañía anunció su regreso a Sudamérica para la temporada 2026/2027 completamente renovado, con siete piscinas, spa, áreas deportivas y una oferta gastronómica ampliada.

Para las familias, es importante revisar qué actividades infantiles están incluidas, desde qué edades se admiten los chicos en los clubes y cuáles son las condiciones para utilizar las instalaciones.

Excursiones: cuánto tiempo se tiene para conocer cada ciudad

Una de las ventajas del crucero es que permite visitar diferentes destinos, pero hay una limitación: el tiempo de permanencia en cada puerto, pues en algunos casos, el barco permanece apenas unas horas y en otros permite pasar prácticamente todo el día en tierra. No obstante, las navieras ofrecen excursiones organizadas que pueden incluir traslados, guías y entradas a determinados atractivos. También existe la posibilidad de recorrer cada ciudad por cuenta propia, siempre que se respeten los horarios de regreso.

Hay un detalle importante: algunos puertos no permiten que el barco atraque directamente junto a la costa y requieren utilizar lanchas para trasladar a los pasajeros. Esto puede demandar más tiempo y limitar las posibilidades de recorrer el destino.

Documentación necesaria para embarcar

Los argentinos que viajan a Brasil pueden hacerlo con DNI o pasaporte, porque ambos países integran el Mercosur. Sin embargo, es importante que el documento esté vigente, en buen estado y corresponda al último ejemplar emitido. Si el itinerario incluye Uruguay, tampoco se necesita una documentación adicional por ese destino.

Cuando viajan menores de 18 años, hay que prestar especial atención a las autorizaciones de salida del país. Si viajan con ambos padres, deben acreditar el vínculo; si lo hacen con uno solo o con terceros, pueden necesitar una autorización específica. En todo caso, es importante verificar los requisitos migratorios antes de viajar, especialmente cuando hay menores o pasajeros con documentación extranjera.

Desde dónde salen los barcos y cómo es el embarque

Los cruceros que parten de Buenos Aires utilizan la Terminal de Cruceros Quinquela Martín, ubicada en la intersección de avenida Ramón S. Castillo y avenida de los Inmigrantes, en Puerto Nuevo.

La terminal tiene 12.786 metros cuadrados y capacidad para recibir hasta 12.000 pasajeros diarios, y cuenta con puestos de Migraciones y Aduana, sectores de check-in, depósitos de equipaje, servicios gastronómicos y estacionamiento para vehículos y transporte de pasajeros.

Es importante llegar con la anticipación indicada por la naviera, llevar la documentación y las tarjetas de embarque y respetar el horario asignado. El equipaje que se entrega al personal de la terminal puede tardar algunas horas en llegar al camarote, por lo que conviene llevar un bolso de mano con medicamentos, documentos, objetos personales y una muda de ropa.

Gastos adicionales: cuánto dinero conviene llevar

Aunque el alojamiento y buena parte de las comidas están incluidos, es conveniente contar con un presupuesto adicional. Los principales gastos que pueden aparecer son las bebidas alcohólicas, gaseosas y cafés especiales, las excursiones y traslados en los destinos, los restaurantes temáticos, internet y comunicaciones, las compras en tiendas del barco y de los puertos, los tratamientos de spa y los servicios de peluquería. También hay que considerar que los servicios médicos del barco suelen tener un costo adicional y que la asistencia al viajero no necesariamente está incluida en la tarifa. Por eso, resulta conveniente contratar una cobertura que contemple atención médica internacional, internaciones y eventuales traslados sanitarios, verificando que cubra específicamente los viajes en crucero.

Cuándo conviene reservar

La anticipación puede marcar una diferencia importante en el precio. Las compañías suelen lanzar sus itinerarios con varios meses de anticipación y ofrecen promociones que dependen de la disponibilidad de camarotes. Para quienes tienen flexibilidad, comparar diferentes fechas puede permitir encontrar tarifas más económicas. En cambio, las salidas de Navidad, Año Nuevo y enero suelen tener una demanda particular y pueden presentar valores superiores.

También es importante leer las condiciones de cancelación, modificación de fechas y devolución del dinero, ya que algunas tarifas promocionales son no reembolsables o tienen restricciones más exigentes. En definitiva, conviene revisar antes de contratar lo siguiente:

1. Precio final: comprobar si la tarifa incluye impuestos, tasas portuarias y cargos de servicio.

2. Bebidas: comparar el costo de contratar un paquete anticipadamente con el de pagar cada consumo a bordo.

3. Itinerario: verificar qué ciudades se visitan y cuántas horas permanece el barco en cada una.

4. Camarote: analizar si la diferencia de precio entre una cabina interior, exterior y con balcón justifica el gasto.

5. Cancelaciones: revisar las condiciones de devolución y los costos por cambios de fecha o pasajeros.

En definitiva, los cruceros a Brasil ofrecen una alternativa diferente para las vacaciones de verano: permiten combinar playa, gastronomía, entretenimiento y varios destinos en un mismo viaje. Pero para saber cuánto cuestan realmente hay que mirar más allá del precio publicado del camarote y calcular todos los servicios que se utilizarán durante la travesía.