Ya se sabe cuánto cobrará por hora y de aguinaldo una empleada doméstica en diciembre 2026

La hora para empleadas domésticas con retiro pasa a $4.237,25 en diciembre de 2026. Revisá la escala salarial y el cálculo del aguinaldo

Las empleadas domésticas tendrán una nueva actualización salarial en diciembre de 2026. El acuerdo establecido para el personal de casas particulares contempla una suba del 1,6%, que se aplicará sobre los valores vigentes en noviembre y alcanzará tanto a las remuneraciones por hora como a los salarios mensuales.

Para quienes trabajan en tareas generales con retiro, la categoría que comprende actividades habituales de limpieza y mantenimiento del hogar, el valor mínimo de la hora pasará a $4.237,25. En noviembre, ese importe se ubica en $4.170,52, por lo que el incremento representa una diferencia de $66,73 por hora.

La actualización fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y forma parte del esquema de aumentos previsto para los últimos meses del año. Además, desde noviembre quedó completada la incorporación al salario básico de la suma extraordinaria que se había abonado en agosto.

Cuál es el nuevo valor de la hora para el personal doméstico con retiro

El valor de la hora depende de la categoría laboral y de las tareas que realiza cada trabajadora. Para diciembre de 2026, los montos mínimos por hora con retiro quedan establecidos de la siguiente manera:

Supervisores: $5.002,21.

$5.002,21. Personal para tareas específicas: $4.770,72.

$4.770,72. Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27.

$4.518,27. Personal para tareas generales: $4.237,25.

En el caso de los caseros, la escala contempla una remuneración específica para la modalidad sin retiro, ya que se trata de trabajadores que residen en el lugar donde prestan servicios.

Los importes corresponden a los pisos salariales fijados para cada actividad. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero no pagar por debajo de los mínimos establecidos para la categoría correspondiente.

Los sueldos mensuales por categoría y modalidad de trabajo

La actualización también modifica los salarios mensuales del personal que trabaja con retiro y sin retiro. Para quienes cumplen una jornada mensual completa, los valores mínimos previstos para diciembre son:

Supervisores: $624.013,75 con retiro y $688.207,61 sin retiro.

$624.013,75 con retiro y $688.207,61 sin retiro. Personal para tareas específicas: $584.026,01 con retiro y $643.289,43 sin retiro.

$584.026,01 con retiro y $643.289,43 sin retiro. Caseros: $571.280,64.

$571.280,64. Asistencia y cuidado de personas: $571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro.

$571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro. Personal para tareas generales: $519.825,60 con retiro y $571.280,64 sin retiro.

Las remuneraciones mensuales corresponden a una jornada completa de 48 horas semanales. Cuando la trabajadora presta servicios durante menos horas, el pago debe calcularse de acuerdo con el tiempo trabajado y la modalidad de contratación.

Cómo se calcula el aguinaldo y cuándo deben pagarlo en diciembre de 2026

En diciembre, las empleadas domésticas también recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El beneficio alcanza a todas las trabajadoras comprendidas en el régimen de casas particulares, tanto a quienes cobran un salario mensual como a las que trabajan por hora, sin importar la cantidad de jornadas semanales.

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre julio-diciembre. Para calcularlo, se debe identificar cuál fue el sueldo más alto del período y dividirlo por dos. Si la trabajadora no completó los seis meses, corresponde liquidar el proporcional al tiempo trabajado.

En el caso del personal para tareas generales con retiro que cumple una jornada completa y cobra los valores mínimos de la escala, el sueldo mensual de diciembre será de $519.825,60. Si ese importe resulta ser el más alto del semestre y la trabajadora prestó servicios durante los seis meses completos, le corresponderá un aguinaldo de $259.912,80.

Para quienes trabajan por hora, el cálculo se realiza sobre la remuneración mensual efectivamente percibida en el mes de mayores ingresos. Por ejemplo, si una empleada cobró $150.000 en su mejor mes del semestre, deberá recibir $75.000 de aguinaldo si trabajó durante todo ese período.

La segunda cuota debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre, según lo establecido por el artículo 27 de la Ley 26.844. Se trata de una fecha específica para el personal de casas particulares, diferente de la prevista para otros trabajadores del sector privado.

Qué adicionales puede cobrar una empleada doméstica

Además del salario básico correspondiente a su categoría, el personal de casas particulares puede percibir adicionales contemplados en la normativa.

Uno de ellos es el plus por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado. Para calcularlo, se toma como punto de partida el 1° de septiembre de 2020, sin reconocimiento retroactivo de los períodos anteriores.

También existe un adicional del 31% por zona desfavorable, aplicable a las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones.

Estos conceptos se suman a la remuneración que corresponde por categoría y modalidad de contratación, por lo que el importe final puede ser superior al básico publicado.

Qué tareas comprende cada categoría

El régimen de casas particulares establece cinco categorías, de acuerdo con las responsabilidades y actividades que desempeña el personal.

La categoría de supervisores comprende a quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más trabajadores. El personal para tareas específicas incluye actividades que requieren conocimientos particulares, como la preparación de comidas cuando se contrata exclusivamente para esa función.

Los caseros realizan el cuidado general y la conservación de una vivienda en la que residen por su contrato laboral. Por su parte, la categoría de asistencia y cuidado de personas abarca tareas de acompañamiento y atención no terapéutica de niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Por último, el personal para tareas generales realiza labores habituales del hogar, como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas.