El mensaje de León XIV ante una multitud en Luján: "¡Argentina, levántate y camina!"

Miles de peregrinos y visitantes se congregaron para participar en la ceremonia religiosa más multitudinaria de la historia reciente de Luján

Un operativo de seguridad sin precedentes garantizó el orden en la masiva despedida del Pontífice.

Antes, visitó la cárcel de Villa Devoto, donde compartió un mensaje de esperanza y dignidad humana.

El Papa León XIV celebró su misa final en Argentina en Luján, congregando a 2.5 millones de fieles en un evento histórico.

El papa León XIV celebra este miércoles su última misa en Argentina ante una multitud. Las inmediaciones de la Basílica de Luján se transformaron en un mar de fieles que llegaron desde todos los rincones del país. La Policía de la provincia de Buenos Aires confirmó que 2,5 millones de personas se congregaron para despedir al Pontífice en una jornada que marcará la historia religiosa argentina.

Durante la homilía en Luján, el papa León XIV afirmó que "muchos hermanos nuestros pueden estar viviendo momentos de calvario por falta de trabajo y pobreza". Ante una multitud reunida frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Pontífice puso el foco en la situación de quienes atraviesan dificultades económicas en el cierre de su visita a la Argentina.

León XIV dejó un mensaje de esperanza, solidaridad y reconciliación. Sus palabras apuntaron a fortalecer el compromiso evangelizador de los argentinos y a destacar los gestos cotidianos de caridad que caracterizan al pueblo.

El Papa recordó la figura del papa Francisco en varios pasajes de su discurso. La referencia al pontífice argentino generó una ovación entre los presentes.

"Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita", sostuvo León XIV. La frase resonó entre los millones de fieles que colmaron cada rincón de la Basílica.

El Pontífice llamó a mirar la vida "con ojos de cielo". También convocó a "pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza".

Durante la homilía, León XIV también convocó a los argentinos a comprometerse con la misión evangelizadora y pronunció una de las frases centrales de su mensaje: "¡Argentina, levántate y camina!". Además, le pidió a la Virgen de Luján que acompañe a su pontificado y al pueblo argentino en el camino hacia la reconciliación, la comunión y la solidaridad.

El Papa en Luján: una convocatoria récord

La convocatoria superó todas las expectativas. Desde la madrugada, miles de peregrinos acamparon en los alrededores del santuario mariano más importante del país.

Organizaron vigilias a cielo abierto. Buscaban estar lo más cerca posible del Papa en su último encuentro público antes de partir hacia Perú.

La elección de Luján para el cierre de la visita pastoral no fue casual: este santuario representa el corazón de la devoción popular argentina y ha sido escenario de encuentros masivos que definen la identidad religiosa del país.

La magnitud del evento llevó semanas de preparación. Contingentes llegaron desde provincias lejanas, muchos viajando en micro durante más de 24 horas.

El entusiasmo era palpable. Una de las concentraciones religiosas más importantes de las últimas décadas se gestaba hora tras hora en la ciudad bonaerense.

Papa León XIV Luján atrajo récord de fieles en una misa histórica que emocionó a millones de personas

De Devoto a Luján: el mensaje final del Papa a los argentinos

Antes de llegar a Luján, León XIV cumplió con una visita que conmovió al país. En la cárcel de Villa Devoto compartió un encuentro íntimo con personas privadas de la libertad.

Escuchó sus testimonios con atención. El mensaje que dejó se centró en la esperanza y la dignidad humana, temas recurrentes en su pontificado.

"Aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece", expresó el Pontífice durante su recorrida por el penal.

Pero fue otra frase la que resonó con mayor fuerza. "El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite", reflexionó León XIV, planteando una visión sobre la transformación personal que trasciende las circunstancias más adversas.

Ese mensaje precedió su llegada a Luján. La despedida del Papa estaría atravesada por la emoción de quienes siguieron cada paso de su visita.

La conexión entre ambos momentos era evidente. Del dolor y la redención en Devoto, a la celebración masiva de la fe en Luján.

El Papa recorrió Luján a bordo del Papamovil antes de celebrar la misa

Un operativo de seguridad sin precedentes para proteger al Papa

La magnitud de la convocatoria exigió despliegues extraordinarios. La Policía Bonaerense dispuso 11.365 efectivos para custodiar al Pontífice y garantizar la seguridad durante toda la celebración.

El operativo incluyó personal especializado de múltiples áreas. Prevención, orden público, investigación, seguridad vial, grupos especiales y emergencias trabajaron en forma coordinada.

También se sumó apoyo logístico para atender las necesidades de millones de peregrinos. El desafío era mantener la seguridad sin entorpecer la experiencia de los fieles que querían estar cerca del Papa.

El dispositivo contempló tanto el traslado del Papa desde la cárcel de Devoto hasta Luján como el control de los accesos al santuario, donde convergieron rutas y caminos secundarios colmados de vehículos y peatones durante horas.

La organización logística fue clave. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se establecieron perímetros de seguridad escalonados para facilitar el ingreso ordenado de los fieles.

Para muchos de los presentes, la espera valió la pena. La misa en Luján representó la oportunidad de despedir al Papa antes de su partida del país.

Con este encuentro, León XIV concluyó su agenda pública en Argentina. Durante varios días mantuvo reuniones con autoridades, religiosos, jóvenes, familias y sectores sociales diversos.

El próximo destino del Pontífice es Perú, donde continuará su viaje apostólico por América Latina. Para los argentinos que colmaron Luján, quedará el recuerdo de una jornada histórica que reforzó la vigencia de la fe popular en el país.

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