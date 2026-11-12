La ejecutiva tiene 59 años y lleva más de una década como directora financiera de la compañía, sacudida por la reciente salida de Jensen Huang

Nvidia atraviesa un cambio histórico en su conducción. Jensen Huang, cofundador y hasta ahora presidente y CEO de la compañía, presentó su renuncia con efecto inmediato y dejó su lugar a Colette Kress, quien fue designada directora ejecutiva interina mientras el directorio busca un sucesor definitivo.

La decisión marca el final de una etapa de 33 años bajo el liderazgo de Huang y coloca al frente de la empresa a una ejecutiva que conoce en profundidad sus finanzas, sus operaciones y su estrategia de crecimiento.

Kress, de 59 años, se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO) de Nvidia desde septiembre de 2013. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir la compañía en un momento de fuerte exposición internacional, atravesado por las repercusiones del escándalo que derivó en la salida de su histórico fundador.

Quién es Colette Kress y cuál es su trayectoria profesional

Antes de incorporarse a Nvidia, Kress construyó una extensa carrera en el área financiera de algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo.

Trabajó en Microsoft entre 1997 y 2010, donde llegó a ocupar el cargo de directora financiera de la división de Servidores y Herramientas. Posteriormente, en 2010, se incorporó a Cisco como vicepresidenta sénior y responsable de Finanzas.

También desarrolló parte de su trayectoria profesional en Texas Instruments, donde acumuló ocho años de experiencia en distintas posiciones vinculadas con la gestión financiera.

Su formación académica incluye una licenciatura en Finanzas de la Universidad de Arizona y un MBA de la Southern Methodist University, en Estados Unidos.

Cuando se sumó a Nvidia en 2013, ya contaba con casi 25 años de experiencia en el sector tecnológico. Su incorporación fue impulsada personalmente por Jensen Huang, quien buscaba fortalecer la estructura financiera de una empresa que comenzaba a proyectarse mucho más allá del mercado de las placas gráficas para videojuegos.

El rol de Colette Kress en el crecimiento de Nvidia

Durante sus más de 13 años en Nvidia, Kress tuvo un papel central en la administración financiera de la compañía y en su relación con inversores y analistas de Wall Street.

En las presentaciones de resultados trimestrales, era una de las principales responsables de explicar el desempeño económico de la empresa, la demanda de sus productos, las limitaciones de suministro y las perspectivas del negocio.

Su gestión coincidió con una transformación extraordinaria de Nvidia. La empresa pasó de ser reconocida principalmente por sus procesadores gráficos para videojuegos a convertirse en uno de los actores centrales de la infraestructura mundial de inteligencia artificial.

En el ejercicio fiscal 2013, antes de su llegada, Nvidia registró ingresos anuales por unos US$4.130 millones. Para el ejercicio fiscal 2026, esa cifra alcanzó los US$215.900 millones, según datos citados por Reuters.

Ese crecimiento convirtió a Kress en una de las figuras clave de la estructura ejecutiva de la compañía, aunque su exposición pública siempre fue mucho menor que la de Huang.

Por qué Jensen Huang dejó de ser el CEO de Nvidia

La salida de Jensen Huang se produjo después de varios días de controversias y cuestionamientos sobre su vida personal y sus vínculos.

El directorio de Nvidia había anunciado una investigación independiente luego de que trascendieran informes sobre una posible operación de inteligencia extranjera relacionada con el empresario y una mujer de nacionalidad china, señalada por autoridades estadounidenses como presunta colaboradora de los servicios de inteligencia de Pekín.

A esa situación se sumó una publicación de The New York Times sobre una supuesta relación extramatrimonial de Huang con una ejecutiva de Nvidia que reportaba directamente a él.

La sucesión se concretó el 12 de noviembre de 2026. La compañía informó que Kress asumirá como CEO interina y continuará desempeñándose como directora financiera hasta que se designe a un reemplazante permanente.

El directorio también inició la búsqueda de un nuevo presidente ejecutivo, para lo cual evaluará candidatos internos y externos.

El desafío de conducir uno de los gigantes de la inteligencia artificial

El nombramiento de Kress representa un cambio significativo para Nvidia, una empresa cuya identidad y estrategia estuvieron estrechamente vinculadas a la figura de su fundador.

Su principal fortaleza dentro de la organización es el conocimiento de las finanzas, los clientes, las operaciones y la evolución comercial de la compañía. Sin embargo, su llegada también abre una nueva etapa para una empresa que deberá sostener su posición en el mercado de inteligencia artificial mientras define su conducción a largo plazo.

Por ahora, Kress tendrá una doble responsabilidad: mantener la continuidad del negocio y conducir la transición hacia un liderazgo definitivo en uno de los momentos más trascendentes de la historia de Nvidia.

Foto: www.nvidia.com