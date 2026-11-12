La trama de secreta de la infidelidad que provocó la caída del CEO de Nvidia

Investigación federal apunta a altos ejecutivos y contratos estratégicos, sacudiendo el liderazgo de la firma en el competitivo sector de chips

Sospechas de espionaje con China y desvío de chips avanzados son la causa principal.

Jensen Huang, el saliente CEO de Nvidia, atraviesa la crisis más grave de su carrera. El directorio anunció este jueves su destitución luego de que salieran a la luz sospechas de espionaje, relaciones extramatrimoniales y operaciones millonarias con tecnología restringida para China.

El caso involucra al FBI, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la inteligencia estadounidense. En el centro de la tormenta aparece una ejecutiva china señalada como posible agente de Beijing y una red de empresas que habría desviado procesadores avanzados hacia territorio chino.

La historia comenzó con una relación entre Huang y una exdirectiva de una empresa que compra procesadores de Nvidia, pero la inteligencia estadounidense sospecha que la mujer podría haber trabajado para el gobierno chino.

A eso se sumaron nuevas revelaciones sobre una segunda relación del empresario con otra ejecutiva de Nvidia. Todo esto ocurre mientras las autoridades investigan posibles violaciones a las restricciones de exportación de tecnología sensible.

Quién es Alice Huang y cómo comenzó la relación con el CEO de Nvidia

Huang dirige Nvidia desde 1993, cuando cofundó la compañía. Hoy tiene 63 años y es uno de los ejecutivos tecnológicos más influyentes del mundo.

La mujer señalada es Alice Huang, también conocida como Huang Le. Es una ciudadana china que trabajó en Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Hasta el momento, no fue acusada de ningún delito.

La primera fotografía conocida de ambos apareció en junio de 2024. Fue durante una fiesta posterior a una conferencia tecnológica en Taipéi.

En ese momento, la imagen pasó desapercibida. No había trascendido públicamente la dimensión de la relación ni las sospechas de inteligencia que posteriormente rodearían a la ejecutiva.

A fines de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos comenzó a investigar a Megaspeed. La sospecha era un posible desvío de chips hacia China, en violación de las restricciones de exportación vigentes.

En mayo de 2025 apareció una segunda imagen de Huang y Alice. Esta vez fue en una cena privada, también en la capital taiwanesa.

El 9 de octubre de 2025, The New York Times publicó información sobre la investigación y los vínculos entre ambos. La situación tomó otra dimensión el 29 de octubre de 2026, cuando el mismo diario y The Wall Street Journal informaron que la inteligencia estadounidense consideraba a Alice Huang una presunta agente china cercana al CEO.

Cómo operaba Megaspeed y el negocio de los chips prohibidos

Megaspeed fue fundada en 2015 bajo el nombre de 7Road International. Adoptó su denominación actual en marzo de 2023.

Según The New York Times, la compañía importó a Malasia equipos de Nvidia por miles de millones de dólares. Con esos equipos construyó centros de datos para clientes chinos, entre ellos Alibaba.

El negocio tiene una particularidad que lo hace especialmente sensible. La normativa estadounidense permite que empresas chinas alquilen capacidad de procesamiento en centros de datos ubicados fuera de su territorio, pero les prohíbe ser propietarias de determinados procesadores avanzados.

Es un resquicio legal que algunas compañías aprovechan. Pueden acceder a la tecnología sin violar formalmente las restricciones de exportación.

Pero según The Information, Alice Huang habría ido más allá. Habría organizado una red de empresas en China y Singapur para adquirir unos 240.000 procesadores H100, H200 y A100, todos ellos sujetos a restricciones de exportación.

Parte de esos equipos habría llegado a compañías como Alibaba, Tencent y laboratorios de inteligencia artificial chinos. Según Reuters, los vínculos investigados habrían facilitado el envío de al menos u$s7.500 millones en chips a empresas chinas.

Esas cifras convierten el caso en una de las posibles violaciones más grandes de las restricciones tecnológicas estadounidenses hacia China.

Por qué este caso preocupa tanto a la seguridad nacional de Estados Unidos

La preocupación de Washington está relacionada con los posibles usos militares de esa tecnología. Estados Unidos prohíbe la exportación directa a China de los procesadores más avanzados.

El argumento es que esos chips podrían fortalecer las capacidades tecnológicas y militares de Beijing, especialmente en áreas como inteligencia artificial aplicada a defensa, reconocimiento facial masivo y sistemas de armas autónomas.

De acuerdo con The Guardian, un memorando clasificado supervisado por el secretario de Estado, Marco Rubio, advertía sobre el caso. El documento señalaba que el Ministerio de Seguridad del Estado chino habría utilizado a la empresaria para obtener información técnica.

Además, según ese mismo memorando, Alice Huang habría presionado por una reducción de los controles de exportación. Eso implicaría que su rol no se limitaba a comprar chips, sino que buscaba influir en la política comercial estadounidense.

El presidente Donald Trump aseguró que Huang le había dicho que no tenía «ni idea» de que Alice fuera espía. Además, lo calificó como «un hombre honorable».

Sin embargo, The New York Times publicó que Rubio había informado al mandatario sobre el caso durante un vuelo del Air Force One en mayo. Un funcionario de la Casa Blanca desmintió esa versión.

La segunda relación y la posible salida del CEO de Nvidia

El miércoles 11 de noviembre, The Wall Street Journal informó que el directorio de Nvidia se preparaba para destituir a Huang. Según la publicación, podría reunirse próximamente para analizar su continuidad.

El mismo artículo señaló que el empresario habría mantenido otra relación extramatrimonial. Esta vez dentro de la propia compañía.

La segunda mujer fue identificada por The New York Times como Kimberly Powell. Es vicepresidenta de salud de Nvidia y reporta directamente a Huang.

Según cinco personas que trabajaron en la compañía y hablaron con el diario, la ejecutiva depende directamente del CEO. Ninguno de los dos confirmó la relación.

El cuestionamiento no está relacionado solo con la vida privada del ejecutivo. Está vinculado con las normas internas de Nvidia sobre conflictos de intereses y relaciones personales entre empleados con vínculos jerárquicos.

La combinación de ambas situaciones coloca a Huang en una posición extremadamente vulnerable. Por un lado, una investigación federal por posible espionaje y violación de controles de exportación. Por el otro, un cuestionamiento corporativo interno que podría terminar con su salida de la compañía que fundó hace 32 años.