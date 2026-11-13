Desde ANAC reclaman mejoras salariales y advierten que seguirán las medidas, mientras los usuarios enfrentan largas esperas y servicios afectados

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizan este viernes una jornada de protesta en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, con demoras en distintos servicios y operaciones. La medida incluye un "paro a la japonesa" en las áreas de control terrestre y una retención de tareas en sectores administrativos, lo que significa que los trabajadores mantienen sus puestos pero realizan controles exhaustivos y cumplen estrictamente los reglamentos y protocolos vigentes.

La protesta responde a reclamos por el congelamiento de una parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias y el desfinanciamiento del organismo. Según explicó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC, los trabajadores mantienen sus puestos, pero realizan controles exhaustivos y cumplen estrictamente los reglamentos y protocolos vigentes.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza se registraron demoras de más de una hora en los trámites migratorios, con largas filas de pasajeros. En Aeroparque, en tanto, hubo demoras en vuelos con destino a Jujuy, Salta, Posadas, Mar del Plata, Córdoba, Catamarca y Río de Janeiro.

Desde el sindicato señalaron que la modalidad de protesta no contempla la cancelación de vuelos, aunque advirtieron que las verificaciones adicionales pueden extender los tiempos de operación.

Qué reclaman los trabajadores de la ANAC

ATE sostiene que los salarios de una parte del personal permanecen congelados desde principios de año y denuncia la falta de negociaciones paritarias. También cuestiona la asignación de los recursos que recauda el organismo a través de las tasas aeroportuarias.

La secretaria general adjunta del sindicato, María Mercedes Cabezas, afirmó que la ANAC cuenta con una recaudación anual superior a los $220.000 millones y reclamó que esos fondos se destinen al financiamiento operativo y a mejoras salariales.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también cuestionó el destino de los ingresos y sostuvo que el desfinanciamiento afecta la capacidad operativa del sistema aeroportuario. Según el dirigente, solo una parte de lo recaudado llega al organismo.

Entre los problemas denunciados por el gremio figuran la falta de vehículos de extinción de incendios, dificultades para mantener operativos los cuarteles y la pérdida de personal técnico especializado.

Qué medidas anunció ATE para los próximos días

El plan de lucha tendrá una segunda etapa entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, cuando el gremio realizará retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.

La protesta de este viernes también alcanza a las áreas administrativas de la ANAC en las 27 terminales aéreas, donde los trabajadores realizan una retención de tareas durante la jornada.

Además, ATE-ANAC anticipó que presentará denuncias y comunicaciones formales ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). El objetivo será exponer sus reclamos por el financiamiento del organismo, las condiciones laborales y la dotación de personal.

El sindicato también denunció problemas operativos en distintos aeropuertos del interior. Entre los casos mencionados figuran:

San Luis: según ATE, el aeropuerto permaneció 15 días sin funcionar por falta de camiones de bomberos suficientes

según ATE, el aeropuerto permaneció 15 días sin funcionar por falta de camiones de bomberos suficientes Comodoro Rivadavia: el gremio señaló que se redujeron las horas de servicio porque los cuarteles no cuentan con gas

el gremio señaló que se redujeron las horas de servicio porque los cuarteles no cuentan con gas Formosa: los trabajadores denunciaron que la terminal estuvo una semana sin operar

Rodolfo Aguiar sostuvo que las dificultades de financiamiento afectan las condiciones de seguridad de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. También cuestionó que los ingresos provenientes de las tasas aeroportuarias no se destinen, según su planteo, en su totalidad al funcionamiento de la ANAC.

La advertencia de la ANAC: posibles sanciones y denuncias penales

Ante las medidas anunciadas, la Administración Nacional de Aviación Civil difundió un comunicado en el que recordó que cualquier acción gremial debe desarrollarse dentro de los procedimientos establecidos y sin comprometer la continuidad de los servicios aeroportuarios.

El organismo advirtió que los trabajadores no deben realizar controles, exigir procedimientos ni adoptar medidas que excedan los protocolos vigentes o las facultades correspondientes a cada puesto.

También señaló que cualquier actuación que implique una extralimitación de funciones u obstaculice el funcionamiento de los servicios podría derivar en responsabilidades administrativas y legales, entre las consecuencias mencionadas incluyó una eventual denuncia penal por abuso de autoridad o sabotaje.

Por último, la ANAC pidió a los pasajeros que informen sobre demoras, controles o procedimientos que puedan exceder las normas establecidas o afectar el funcionamiento habitual de los aeropuertos.

Qué puede pasar con los vuelos la próxima semana

La continuidad del conflicto dependerá del desarrollo de las medidas anunciadas por ATE y de una eventual intervención de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.

Hasta el momento, el gremio mantiene el cronograma previsto para la semana próxima, con retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.

Mientras tanto, la protesta de este viernes continúa con los trabajadores en sus puestos y la aplicación estricta de los procedimientos de control. ATE sostiene que la modalidad no contempla la cancelación de vuelos, aunque puede generar demoras en las operaciones aeroportuarias.