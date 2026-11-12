ATE aplicará "paro a la japonesa" en Ezeiza y Aeroparque. ¿habrá demoras en los vuelos?

Las medidas de fuerza comenzarán este viernes y podrían generar demoras en las partidas de los vuelos. ¿Interviene la secretaría de Trabajo?

La Coordinación Nacional de la ANAC nucleada en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la jornada de protesta para este viernes, explicando que aplicará un "paro a la japonesa" en Ezeiza y Aeroparque, principalmente en las áreas de control terrestre. Según explicaron desde el gremio, la modalidad será intensificar las fiscalizaciones y realizar controles exhaustivos sobre las operaciones y los equipos, lo que podría generar demora en los vuelos, pero no cancelaciones.

Además, para ese mismo día habrá retención de tareas durante toda la jornada en las áreas administrativas de la ANAC en los 27 aeropuertos de todo el país, en tanto que las medidas de fuerza continuarán entre el lunes 16 y el viernes 20, con retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios en todo el país.

¿Interviene el gobierno? Problemas en los aeropuertos

Hasta el momento, la secretaría de Trabajo se mantuvo en silencio tras el anuncio del plan de lucha, que se dio la semana pasada. Hoy, las alternativas de la cartera que conduce Julio Cordero son dos: dictar la conciliación obligatoria para suspender las protestas o dejar correr el paro, pero exigiendo la cobertura del 75% del servicio tal como marca la Ley de Modernización Laboral.

Además de los reclamos salariales y laborales, el sindicato denunció problemas operativos en San Luis, Comodoro Rivadavia y Formosa, señalando que el gobierno solo invierte 10% de lo recaudado, en tanto que comprobaron que hay camiones de bomberos fuera de servicio, cuarteles sin gas y pérdida de personal técnico.

Relataron que los aeropuertos enfrentan situaciones críticas:

El aeropuerto de San Luis lleva 15 días sin funcionar por no contar con los suficientes camiones de bomberos

por no contar con los suficientes camiones de bomberos En el aeropuerto de Comodoro Rivadavia se achicaron las horas de servicio porque los cuarteles no tienen gas

En Formosa el aeropuerto estuvo sin funcionar una semana

ATE: "Están en riesgo los trabajadores y los pasajeros"

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, se preguntó: "¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores?" y subrayó que "el desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros".

Remarcó que "cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del gobierno. Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley. En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país" y sostuvo que "tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el gobierno para que puedan viajar seguros".

El dirigente estatal cuestionó a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, apuntando: "¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?" e indicó que "no se conoce el destino del 90% de lo que se recauda por tasa aérea. Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores".

¿A dónde va lo recaudado por la ANAC?

Desde ATE explicaron que "la ANAC recauda alrededor de $230.000 millones anuales en materia de tasa aeroportuaria. Esa tasa es el impuesto que pagan los pasajeros por volar a la República Argentina. Ese impuesto fue aumentado durante la actual gestión de gobierno de Milei, pero solo llega a aproximadamente un 10% de esos ingresos al organismo".

Reiteraron que los salarios permanecen congelados desde principios de año, lo que provocó una salida masiva de trabajadores especializados y el deterioro de la capacidad del organismo. Al respecto, manifestaron que "tres años sin paritaria y un congelamiento salarial desde enero de este año dentro del organismo, cuestión que ha ido no solamente contradiciendo recomendaciones internacionales, sino también generando una pérdida de personal técnico y bueno, muchas veces hay multitarea para poder llegar a fin de mes".

La representación gremial en la ANAC expresó que "esto se ha ido degradando la capacidad técnica del organismo, la operativa y hay una merma en la capacidad profesional del personal" y añadió que "los trabajadores tienen un gran desgaste. Hay una cuestión que este gobierno va a generar en muchos casos que es el desgaste entre los empleados y el intento de la pérdida de la dignidad del laburante desde sus condiciones y sus horarios".