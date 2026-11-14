Explosión en Remedios de Escalada: controlaron la fuga de gas tras 17 horas de terror

Las autoridades lograron controlar la emergencia en Lanús después de que la rotura de un caño provocó caos, heridos y evacuaciones

La explosión de gas en Remedios de Escalada ya está controlada. Después de casi 17 horas de tensión, MetroGAS logró cortar la fuga y los Bomberos extinguieron por completo el incendio que este viernes dejó un muerto y 30 heridos.

La Municipalidad de Lanús confirmó que el cierre del suministro se concretó a las 2 de la madrugada del sábado. Recién ahí los equipos de emergencia pudieron iniciar las tareas de enfriamiento en la zona devastada.

Desde la Fiscalía General precisaron que personal de la Policía Ecológica completó un relevamiento de los riesgos existentes en el lugar, procedimiento que ya finalizó y permitió el inicio de las pericias correspondientes.

El área afectada permanece restringida al tránsito. Los equipos municipales evalúan los daños mientras el área de Desarrollo Social asiste a las familias evacuadas para que regresen de manera gradual a sus hogares.

La zona comercial del cruce de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea quedó destruida. Varios locales sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen fueron arrasados por las llamas.

Un muerto sin identificar y siete heridos graves

El saldo del siniestro es dramático: una persona muerta y 30 heridos, de los cuales siete permanecen en estado grave.

El cuerpo sin vida fue hallado junto a una camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer su identidad.

La Fiscalía dispuso el uso de canes especializados para determinar la posible existencia de más restos humanos. Las pericias comenzaron este sábado en la zona del estallido.

De los 30 heridos, seis fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Uno más llegó al Hospital Narciso López. Todos ellos permanecen internados con pronóstico grave.

Otras 13 personas quedaron en observación fuera de peligro. Diez recibieron el alta médica tras ser evaluadas por traumatismos leves y exposición al humo.

Cómo una máquina tuneladora provocó la tragedia

Todo empezó a las 9:44 del viernes. Una máquina tuneladora dañó un caño de distribución de gas durante trabajos de renovación de la red.

La empresa tercerizada Exgadet realizaba las tareas cuando la máquina perforó la cañería. El gas comenzó a fugarse en una zona de alta circulación comercial.

Pasaron 68 minutos de tensión. A las 10:52 se produjo la explosión en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería.

El estallido voló locales enteros. Testigos describieron la potencia de la detonación como «un misil» que sacudió varias cuadras a la redonda.

El fuego se propagó con rapidez por los comercios ubicados en el radio de la explosión. La pérdida de gas siguió activa durante varias horas, complicando las tareas de los bomberos.

Fuentes oficiales confirmaron que las llamas quedaron limitadas al área del estallido. Sin embargo, la fuga masiva de gas obligó a evacuar un radio de 200 metros que incluyó un geriátrico, una escuela y decenas de comercios.

Operativo de emergencia con dotaciones de seis distritos

Del operativo participaron los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y Lanús. También trabajaron dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía.

Defensa Civil, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Cruz Roja y equipos sanitarios municipales colaboraron en las tareas de rescate y evacuación.

El Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para el Centro de Evacuados. La Parroquia Nuestra Señora de los Remedios y grupos scout también sumaron su ayuda para asistir a los vecinos desplazados.

El municipio agradeció la colaboración de todos los organismos y destacó la ayuda voluntaria de los vecinos de Remedios de Escalada.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad informó que realizará las auditorías siniestrales correspondientes y pondrá sus resultados a disposición de la Justicia para establecer responsabilidades.

Fiscalía investiga responsabilidades y demoró a dos directivos

La fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, interviene para determinar las circunstancias del hecho. La investigación apunta a establecer qué grado de responsabilidad tuvieron las empresas involucradas.

Como primera medida, Estévez dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS. Luego aclaró que no hay detenidos y que ambos permanecerán en esa condición hasta el final de las diligencias preliminares.

Las primeras tareas judiciales se concentraron en asegurar el área y reducir los riesgos. Las pericias podrán avanzar ahora que los especialistas tienen condiciones seguras para ingresar a los edificios afectados.

Durante un rastrillaje, personal de seguridad encontró a una persona desorientada en la zona. El otro aviso por una supuesta desaparición resultó ser una falsa alarma de una familia.

Testimonios del terror: "Parecía un misil"

Walter, propietario de un comercio ubicado a media cuadra, describió la potencia de la explosión: «Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló todo».

«Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura», relató Walter.

Ariana, vecina de Remedios de Escalada, dijo que el impacto se sintió «como un trueno muy fuerte». También señaló que las calles ya estaban cortadas por las tareas sobre los caños de gas.

«Estoy temblando, fue horrible», afirmó Ariana. Destacó la rápida llegada de los bomberos, que evitó que el fuego se extendiera a viviendas linderas.

Andrés contó que escuchó tres explosiones seguidas. «Percibí un fuerte olor a gas antes del estallido», señaló el vecino.

Carlos se encontraba a menos de una cuadra cuando ocurrió la tragedia. «Parecía un trueno, escuché murmullo en la calle y salí a mirar... me encontré con imágenes tremendas», describió.

Los equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para evacuar la zona. La rápida respuesta permitió evitar más víctimas fatales en un sector de alta densidad poblacional y comercial.