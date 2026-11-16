En medio de versiones sobre causas judiciales en el exterior, Tapia responde a cuestionamientos y presenta su postura sobre negociaciones clave

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se refirió públicamente a las versiones que indicaban que podía ser detenido en Estados Unidos y que era buscado por el FBI por denuncias vinculadas con la comercialización de los derechos de la entidad. En una entrevista televisiva, rechazó las versiones sobre una posible detención, cuestionó al empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó presentaciones judiciales relacionadas con esos negocios, y sostuvo que las investigaciones deben determinar si los ingresos por la venta de los derechos llegaron efectivamente a la AFA.

Tapia realizó su descargo en el programa de Tomás Rebord, emitido por América TV. Allí recordó las versiones que circularon durante los últimos meses sobre una supuesta investigación en su contra en Estados Unidos. Entre ellas, se mencionó que agentes del FBI lo habían interceptado junto con otros dirigentes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, que les habían secuestrado sus teléfonos celulares y que debía presentarse a declarar ante una corte de Miami.

"Si te retrotraés, en diciembre decían que en marzo terminábamos en cana. Después, cuando se acercaba el Mundial, decían que no iba a poder entrar a Estados Unidos, y que, si entraba, me iban a meter preso. Después, cuando ya estábamos por viajar para el Mundial, dijeron 'bueno va a entrar a Estados Unidos, pero no lo van a dejar salir, lo van a meter preso'", relató.

También cuestionó la versión sobre una supuesta búsqueda del FBI durante la final del torneo. "Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final y yo estaba lo más bien. Dijeron y van a seguir diciendo un montón de cosas. Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo, y yo estoy acá", afirmó.

Sin embargo, ante las consultas sobre el supuesto procedimiento de los agentes estadounidenses y la retención de teléfonos celulares, Tapia no brindó una respuesta concreta. En cambio, cuestionó que una eventual investigación del FBI se conociera a través de versiones periodísticas.

"A vos te parece que, si el FBI te va a investigar, ¿le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir. Y si tienen que investigar, que investiguen", expresó.

Tapia apunta contra Tofoni por las denuncias sobre los derechos de la AFA

El titular de la AFA vinculó las denuncias con las diferencias por la explotación comercial de los derechos de la entidad y los cambios introducidos durante su gestión. Aunque no lo mencionó directamente por su nombre, apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo contratos relacionados con la comercialización internacional de partidos de la Selección argentina y promovió presentaciones judiciales en Estados Unidos.

Tapia recordó que asumió la conducción de la AFA en 2017 y describió la situación económica que, según su relato, encontró en ese momento.

"Cuando me tocó asumir a mí, con la AFA quebrada, en 2017, la AFA había recibido por conceptos adelantados 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes, había más de 350 juicios, y nosotros la primera medida fue dar vuelta la inversión económica", sostuvo.

Luego explicó que, tras renegociar los contratos comerciales con Adidas y modificar el esquema de distribución de ingresos, la participación de la AFA pasó a ser mayoritaria.

"Viajamos a Alemania, discutimos el contrato con Adidas, y a partir de ahí los ingresos de AFA son el 70 para AFA y el 30 para el que vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés", señaló.

En referencia al empresario que impulsó las denuncias, Tapia afirmó: "El que denuncia y se queja, era el que se llevaba más beneficios del fútbol de los que le correspondían a la casa madre".

También sostuvo que las presentaciones tuvieron consecuencias judiciales en Delaware y Georgia. Según su versión, en esos estados se limitaron autorizaciones vinculadas con la operatoria cuestionada y se ordenó la devolución de fondos.

"Seguramente seguirán las denuncias, porque algún interés tiene. Pero mientras él estuvo, perjudicó al fútbol", agregó.

Las investigaciones en Estados Unidos por los negocios internacionales de la AFA

La controversia comercial se relaciona con el cambio de operador de los negocios internacionales de la AFA. TourProdEnter LLC comenzó a administrar en 2021 contratos vinculados con la actividad comercial de la Selección argentina en el exterior, entre ellos acuerdos de patrocinio y organización de partidos amistosos.

La empresa reemplazó en esa función al empresario Guillermo Tofoni, quien inició reclamos judiciales contra la AFA y contra la firma por diferencias vinculadas con los derechos comerciales.

En julio de 2026 se conoció la existencia de actuaciones en Estados Unidos relacionadas con los movimientos de fondos de TourProdEnter. El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para obtener documentos y comunicaciones vinculados con las operaciones comerciales de la AFA en el exterior.

Los requerimientos mencionaron a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a los empresarios Javier Faroni y Diego Lucero. Sin embargo, las citaciones estaban dirigidas a terceros para reunir documentación y no implicaban, por sí mismas, una imputación penal contra el presidente de la asociación.

Las actuaciones apuntan a reconstruir el recorrido de los fondos provenientes de contratos internacionales. Según las publicaciones periodísticas sobre el expediente, las operaciones bajo análisis superan los u$s300 millones.

En paralelo, en julio un tribunal de Georgia ordenó a Tofoni que dejara de utilizar en litigios argentinos determinada documentación de TourProdEnter obtenida en procedimientos judiciales estadounidenses. La resolución estableció restricciones sobre el uso de esos documentos, pero no resolvió el fondo de las controversias comerciales ni determinó si existieron irregularidades en el manejo de los ingresos de la AFA.

La respuesta de Tapia a las críticas del presidente de River

Otro de los temas de la entrevista fue el conflicto con el presidente de River, Stefano Di Carlo, quien cuestionó el arbitraje de Nicolás Ramírez después de la derrota del equipo ante Boca por 1-0 en la Bombonera.

Tras el Superclásico, Di Carlo publicó un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo: "Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos".

Consultado por esas declaraciones, Tapia afirmó que su función es representar a todos los clubes, independientemente de sus diferencias.

"Yo tengo que defender a todas las instituciones por igual, piensen o no como yo. Porque mi función es conducir el fútbol. Y yo para conducir lo tengo que hacer con todos. No creo que estemos arruinando al fútbol, porque sino, el fútbol no sería lo que es", respondió.

Sobre su relación con Di Carlo, agregó: "Con Di Carlo, cero problema. Es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y no lo discuto, lo eligieron los socios. Tiene su forma de pensar y yo la mía. Nos juntaremos si le interesa hablar. Yo hablo con todos".

Además, defendió su gestión al frente de la AFA y cuestionó a quienes plantean críticas sin presentar una alternativa electoral. "Si se discutiera la gestión, no me votarían. Desde hace nueve años que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ganó".

"Los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad. Son diferentes puntos de vista, pero para discutir la gestión, armá una lista y que te voten", sostuvo.

Los cuestionamientos de Tapia al planteo de River en el Superclásico

Tapia también respondió a los cuestionamientos por el desempeño arbitral en el partido entre Boca y River y apuntó contra las responsabilidades deportivas del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

"Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo, de los planteos y de los errores propios. Hay que hacer un mea culpa. No puede ser que siempre pierdan por los árbitros o por el presidente de la AFA. Yo no pateo los penales y cuando se erran un gol abajo del arco no es mi culpa", manifestó.

En otro tramo, cuestionó decisiones vinculadas con los cambios y la formación del equipo.

"Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos. Ese pibe cómo le queda la cabeza. Y yo no tengo la culpa de eso", señaló.

También planteó: "Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas. Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable de equivocarse en el planteo, en un cambio o en la formación".

Los cánticos en su contra y la anécdota de su madre

Por último, el presidente de la AFA se refirió a los cánticos en su contra que se repiten en distintos estadios del fútbol argentino.

Tapia contó una anécdota familiar relacionada con su madre, de 90 años, y respondió sobre las expresiones del público.

"Desde hace un tiempito, mi mamá que tiene 90 años, antes de la final de un torneo me dijo 'Hijo, me hiciste la mamá más famosa del mundo, vas a ver que todo vuelve'. Me sacó un karma de encima", relató.

Luego concluyó: "La gente se expresa como se expresa, es difícil la pasión y es más fácil putear en una cancha, que sabés que no corrés riesgo y que nadie te va a decir nunca nada".