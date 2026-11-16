La empresa aseguró haber brindado apoyo psicológico y económico a los familiares del operario. Los allegados lo desmintieron categóricamente

La familia de Marcelo García salió al cruce de Metrogas con una denuncia contundente. El operario de 47 años permanece desaparecido tras la explosión del viernes en Remedios de Escalada, y sus allegados desmintieron categóricamente a la empresa.

"Nunca se apersonaron", afirmaron familiares. La frase desmiente la versión oficial de Metrogas, que había asegurado públicamente haber brindado "apoyo psicológico y económico" a los seres queridos de García.

El operario se encontraba en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea cuando ocurrió el siniestro. La explosión dejó un saldo de un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves.

García es padre de dos niños de 6 y 8 años. Hasta el momento no hay novedades sobre su paradero.

Qué hacía el operario desaparecido en el momento de la explosión

Desde el entorno cercano del trabajador aclararon detalles sobre su función. García "no operaba una máquina de perforación", sostuvieron. Su tarea era realizar las mediciones correspondientes en el lugar del trabajo.

"Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas", agregaron los familiares. La Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo sucedido.

Lo único que saben con certeza es que los peritos de la Policía Científica llevarán a cabo exámenes al cuerpo hallado. El objetivo es constatar su identidad de manera fehaciente.

El Municipio de Lanús se presenta como querellante contra Metrogas

A más de 48 horas de la tragedia, el Municipio de Lanús irá a la Justicia contra Metrogas. La administración encabezada por el intendente Julián Álvarez anunció que se presentará como querellante en la causa judicial. También pueden hacer un reclamo los vecinos y comerciantes tras la explosión en Lanús.

El comunicado oficial no dejó margen para interpretaciones. "Resulta evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa MetroGAS", señaló el texto difundido este domingo.

El gravísimo episodio ocurrió el viernes cerca de las 10:45 de la mañana. Una máquina tunelera que realizaba trabajos de renovación de redes perforó una cañería maestra de distribución de gas.

La violenta detonación provocó el derrumbe total de una fiambrería de la esquina. También causó severos daños estructurales en edificios linderos y desató un voraz incendio.

La situación obligó a evacuar a vecinos, comerciantes y a un geriátrico cercano. El saldo oficial del Municipio arrojó una persona fallecida y 21 heridos de diversa consideración, varios internados de gravedad en el Hospital Evita.

Qué medidas tomó el Municipio para ayudar a los damnificados

Tras reunirse con vecinos y comerciantes damnificados, el jefe comunal dispuso un paquete de asistencia urgente:

Ayuda económica inmediata: subsidio extraordinario para cubrir necesidades urgentes de los habitantes de zona cero

Alivio fiscal municipal y provincial: eximición total de Tasas Municipales para todos los locales del Centro Comercial

Proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para eximir del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente

Obras edilicias: planificación integral de arreglos en el edificio de Del Valle Iberlucea 4494

Reconstrucción del centro comercial afectado

Las medidas buscan paliar las pérdidas materiales y acompañar a las familias en el momento más crítico.

Cómo sigue el operativo y cuándo vuelven los vecinos

El acceso a la "zona roja" continuará estrictamente restringido. Los peritos judiciales estiman que las tareas investigativas se extenderán al menos hasta el próximo viernes.

Recién cuando la Justicia otorgue autorización comenzarán las obras de demolición en la esquina siniestrada. La precaución busca preservar evidencias clave para la investigación.

En cambio, los habitantes cuyas viviendas se encuentran fuera del perímetro rojo ya están habilitados para retornar. Las instituciones de la zona retomarán su actividad habitual a partir de este lunes, mientras Edesur y MetroGAS avanzan en el restablecimiento progresivo de los suministros.

Los frentistas deben gestionar la reconexión comunicándose al 0800-333-3787 (Edesur) o al 0800-999-1050 (MetroGAS). La excepción es la cuadra bloqueada, que permanecerá sin servicios hasta nuevo aviso.