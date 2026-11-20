La senadora libertaria compartió una nueva publicación con música de fondo, meses después de hacerse viral por cantar un tema de Lali Espósito

Las publicaciones musicales de Patricia Bullrich volvieron a captar la atención en redes sociales. La senadora y jefa de la bancada de La Libertad Avanza difundió un nuevo video, esta vez acompañado por una canción de Bizarrap, en una edición que lleva el título "Music Sessions #10/11".

La grabación muestra a la legisladora frente a un espejo mientras se acomoda el flequillo. La aparición del contenido coincidió con una jornada en la que también había expresado diferencias respecto de algunas decisiones del Gobierno nacional.

El jueves, Bullrich había dirigido un reclamo al Ejecutivo por su relación con las pequeñas y medianas empresas. Les pidió a las autoridades que saquen "el pie del Estado de encima de las pymes" para que puedan "producir, invertir y generar trabajo".

Sus planteos incluyeron propuestas de alivio fiscal para las pymes y cambios en impuestos y cargas sociales.

El antecedente del video de Bullrich con Lali Espósito

La nueva publicación recuerda otro episodio que protagonizó la senadora en septiembre. En aquella oportunidad, Bullrich difundió una grabación en la que aparecía cantando "No me importa", de Lali Espósito. El video se conoció mientras la legisladora cuestionaba el manejo interno de los cambios sobre discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

La elección musical tuvo repercusión por el enfrentamiento público que mantienen la cantante y el presidente Javier Milei. Sin embargo, el episodio también estuvo atravesado por una discusión política dentro de La Libertad Avanza: Bullrich reclamaba que las modificaciones presupuestarias no habían sido debatidas previamente con los legisladores del oficialismo.

La senadora había cuestionado que se enterara de los cambios cuando el texto ya había ingresado a Diputados. También advirtió sobre las dificultades que podía generar la falta de coordinación para conseguir los votos necesarios en el Congreso. En ese contexto, reclamó que los temas sensibles se discutieran en la mesa política antes de llegar al Parlamento.

El planteo incluyó críticas a la forma en que se había definido el capítulo sobre discapacidad y a la falta de consulta a los representantes legislativos. Bullrich consideraba que existía una alternativa consensuada que podía evitar el conflicto con los bloques aliados.

Qué dijeron Milei y Santilli sobre el video de Lali

La publicación también generó respuestas de otros integrantes del oficialismo. El presidente Javier Milei buscó restarle importancia a la elección musical y sostuvo que no veía inconvenientes en que la senadora escuchara a la artista. Incluso contó que había escuchado algunas canciones de Lali y que le habían gustado.

El mandatario afirmó que "es una tontería mayúscula politizar el arte", al referirse a la publicación de Bullrich con música de la cantante.

Por su parte, Diego Santilli también se refirió a la grabación y adoptó un tono distendido. "Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien", expresó el jefe de Gabinete al ser consultado por la repercusión del video de Bullrich dentro de La Libertad Avanza.

Más allá de esas respuestas, el trasfondo del episodio estuvo vinculado con las diferencias internas por el Presupuesto 2027. La discusión se centraba en los cambios previstos para discapacidad y en la necesidad de coordinar las decisiones del Ejecutivo con los legisladores y los bloques aliados.

La nueva publicación de Bullrich con música de Bizarrap vuelve a poner a la senadora en el centro de la conversación en redes, aunque esta vez el material difundido no incluye, según la información disponible, un mensaje político explícito.