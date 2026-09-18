Milei habló sobre el video de Bullrich escuchando a Lali: "Para mí no es ningún problema"

El Presidente dijo que es "una tontería politizar el arte" y reconoció que luego de la polémica con la actriz le gustan algunos de sus temas

El presidente Javier Milei se refirió al mensaje de Patricia Bullrich de incluir una canción de Lali Espósito en un video que publicó en medio de las diferencias internas por los cambios impulsados en el sistema de discapacidad.

Según relató la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, en Canal 13, el mandatario quitó trascendencia a la elección musical y cuestionó que se utilice el arte como herramienta de confrontación política. En ese marco, sostuvo que "es una tontería mayúscula politizar el arte" y reveló que, a partir de la polémica generada, escuchó algunas canciones de la artista y tuvo una reacción positiva.

"¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", fue la respuesta que el jefe de Estado transmitió ante la consulta del programa.

El episodio se produjo mientras persisten las tensiones dentro del oficialismo en torno a las modificaciones previstas para el sistema de discapacidad. La utilización de una canción de Lali Espósito por parte de Bullrich había generado repercusiones debido a los antecedentes de cruces públicos entre la cantante y Milei.

Fuentes oficiales confirmaron el intercambio entre Milei y la periodista, y ratificaron el contenido de la declaración presidencial.

Mensaje para el Gobierno: el video de Bullrich escuchando a Lali Espósito

Un video de Patricia Bullrich volvió a generar repercusión alrededor de la senadora. La legisladora aparece en su oficina, frente a una computadora portátil, y en un momento busca en una plataforma de videos "No me importa", una canción de Lali Espósito compuesta en 2024.

Después de reproducir el tema, Bullrich comienza a cantarlo mientras continúa en su lugar de trabajo. La escena cobró especial atención por la disputa pública que mantienen la cantante y el presidente Javier Milei.

El video apareció después de que Bullrich cuestionara el manejo interno de las modificaciones sobre discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027.

El episodio político quedó acompañado por una escena que, por su protagonista y por la canción elegida, rápidamente llamó la atención. Bullrich aparece cantando "No me importa", de una artista que mantiene un enfrentamiento público con Milei.

La difusión del video coincidió temporalmente con las críticas de la senadora al funcionamiento del oficialismo en torno al Presupuesto y a los cambios sobre discapacidad.

No obstante, con los elementos disponibles sobre el episodio no existe una atribución explícita de que la elección de la canción haya tenido como destinatario al Presidente.

La secuencia reúne así dos hechos diferentes: por un lado, los cuestionamientos públicos de Bullrich por la falta de coordinación política en torno al proyecto presupuestario; por otro, la aparición de la senadora cantando una canción de Lali Espósito.

El reclamo de Bullrich por la coordinación dentro del oficialismo

El principal reclamo de Bullrich apuntó a que los cambios no habían sido debatidos previamente dentro de los espacios políticos del oficialismo, pese a que el proyecto llevaba meses de elaboración.

"La mesa se reúne todas las semanas. El presupuesto tiene tres meses de elaboración", planteó al referirse al proceso interno que debería acompañar la elaboración del proyecto.

Bullrich contó que no había conocido las modificaciones con anticipación y que accedió al texto cuando ya había sido enviado a la Cámara de Diputados. "Yo no me enteré porque lo recibí a las tres de la mañana porque entró por Diputados, pero luego a la mañana leyendo los diarios", explicó.

En sus declaraciones, Bullrich también puso el foco en la aritmética parlamentaria. Recordó que el oficialismo necesita sumar apoyos de otros bloques para alcanzar las mayorías necesarias en el Senado y mencionó la reciente votación de Inocencia Fiscal.

"Nosotros somos 21 acá y tenemos que llegar a 39, 40, como recién que votamos Inocencia Fiscal con 44 votos", señaló.

Desde esa perspectiva, la legisladora sostuvo que las cuestiones políticamente sensibles requieren una discusión previa para evaluar si existen condiciones para avanzar en el Congreso.

"Entonces, no puede ser que un tema de tal sensibilidad nosotros lo sepamos y tengamos que venir acá a decir: ‘Bueno, no lo sabía, ¿qué somos, tontos?’", expresó.

Qué dijo sobre el tratamiento de discapacidad

Bullrich también se refirió al mecanismo que, según consideró, debería utilizar el Gobierno para definir sus iniciativas antes de enviarlas al Parlamento. Su planteo fue que los espacios internos de discusión funcionen como una instancia para analizar tanto el contenido de cada propuesta como las posibilidades concretas de conseguir respaldo legislativo.

"Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y ahí se tiene que hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga", manifestó.

En relación con las modificaciones sobre discapacidad, la senadora sostuvo que en Diputados se estaba trabajando sobre una alternativa acordada entre distintos sectores. Según su descripción, esa vía permitía encaminar el debate de otra manera y evitar el conflicto que finalmente se produjo. "Podríamos haber evitado eso y seguir con la salida consensuada", afirmó.

Bullrich había definido esa alternativa como "mucho más razonable" durante sus declaraciones.