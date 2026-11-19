La senadora propuso modificar el IVA, las retenciones y cargas sociales para reducir la presión impositiva sobre las pymes y facilitar su crecimiento

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, puso sobre la mesa una serie de modificaciones tributarias y laborales que, a su criterio, permitirían mejorar el escenario para las pequeñas y medianas empresas. Sus planteos incluyen cambios en el pago del IVA, la actualización de los mínimos de retención y una revisión de las cargas sociales.

Las propuestas representan un nuevo matiz dentro del oficialismo, ya que la legisladora reclamó medidas concretas para aliviar los costos que afronta el sector productivo, mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, llevan adelante su programa económico.

Bullrich difundió sus planteos en un video publicado en X. Allí puso el foco en la necesidad de que las empresas puedan competir y desarrollar sus proyectos de inversión. Describió a los empresarios pyme como "personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer" y advirtió que "hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir".

Patricia Bullrich propuso cambios en el IVA, las retenciones y las cargas sociales para las pymes

Uno de los puntos centrales de su propuesta apunta a modificar el momento en que las pymes deben ingresar el impuesto al valor agregado. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", sostuvo.

También pidió reducir los tiempos que demanda recuperar los créditos fiscales acumulados y revisar los límites a partir de los cuales se aplican retenciones. Para eso, propuso "acelerar realmente la devolución de los saldos a favor" y "actualizar los mínimos de retención".

El esquema que describió contempla, además, eliminar las percepciones y establecer "un mínimo no imponible de cargas sociales". La legisladora sumó otro aspecto a esa agenda: "Separar lo que son las prestaciones sociales del empleo".

El objetivo, según su planteo, es evitar que las obligaciones fiscales y laborales se conviertan en un obstáculo para la actividad de las compañías. Por eso, reclamó "impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa".

Pymes: el pedido para aliviar la carga del Estado sin cambiar el rumbo económico

La senadora acompañó el video con un mensaje en el que buscó delimitar el alcance de sus iniciativas. Aclaró que los cambios que reclama no suponen volver a políticas de expansión del gasto público ni abandonar el programa económico del Gobierno. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", escribió.

En cambio, defendió la necesidad de revisar herramientas que inciden directamente sobre el funcionamiento cotidiano de las empresas. En esa línea, volvió a mencionar "el IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales" como cuestiones cuyos cambios "pueden sentirse en el día a día".

El mensaje estuvo acompañado por un pedido directo al Gobierno: "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo".

Bullrich cerró con una mirada de largo plazo sobre el desarrollo del entramado empresario argentino. "Creo mucho en lo que hacen y espero que todas las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, porque si crecen ustedes, crece el país", concluyó.

Pymes: caída de la producción, ventas débiles y dificultades para pagar impuestos

Los reclamos para reducir la presión tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas se producen en un contexto de dificultades para sostener la actividad. La debilidad del consumo interno, los costos de producción y los problemas para financiar el capital de trabajo condicionan las decisiones de muchas compañías, que postergan inversiones y buscan preservar liquidez. En ese escenario, un informe de iProfesional advirtió que las pymes enfrentan una recesión y necesitan cuidar su caja.

Uno de los indicadores más recientes corresponde a la industria manufacturera. Según la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2026 la producción de las pequeñas y medianas fábricas cayó 11,9% interanual, mientras que el empleo retrocedió 5,6%. La actividad también disminuyó 4,7% frente al trimestre anterior, en términos desestacionalizados.

El relevamiento detectó, además, que el 75% de las empresas tuvo aumentos de costos superiores a los precios de venta y que para el 69% la rentabilidad empeoró respecto de un año atrás. La demanda insuficiente fue señalada como el principal problema por ocho de cada diez firmas.

Otro dato que refleja la tensión financiera es que una de cada siete industrias pyme enfrentó embargos de ARCA por deudas fiscales, principalmente vinculadas con obligaciones corrientes como IVA, Ganancias y aportes. En noviembre, el organismo oficializó la suspensión de embargos y nuevas facilidades de pago para las MiPyMEs.

El panorama comercial tampoco muestra una recuperación consolidada. De acuerdo con el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre. Aunque tuvieron una mejora mensual de 0,3%, acumularon una contracción del 2% durante los primeros diez meses de 2026. iProfesional detalló qué rubros pyme lograron aumentar sus ventas y cuáles registraron las mayores caídas.

El comportamiento fue dispar entre los rubros. Mientras calzado y marroquinería y textil e indumentaria crecieron 3,6% interanual, farmacia registró una caída del -3,7% y alimentos y bebidas retrocedió -3,5%. En general, los comerciantes detectaron consumidores más cautelosos, que priorizan productos esenciales y postergan compras de mayor valor.

La industria también mostró señales de fragilidad en el último informe de CAME: en septiembre, la producción manufacturera pyme cayó 2,4% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 7,3% en los primeros nueve meses del año. La capacidad instalada promedio se ubicó en el 55,6%.

En este escenario, las dificultades no se limitan a vender menos. Las demoras en las cobranzas, los mayores costos y las obligaciones financieras e impositivas reducen el margen de maniobra de las empresas.