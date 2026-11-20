La especialidad comenzará en 2027 en Monte Castro y otorgará un título de validez nacional, a raíz de los preparativos por el regreso del MotoGP

La Ciudad de Buenos Aires sumará una nueva especialidad a la educación técnica secundaria vinculada con el automovilismo y las competencias de alto rendimiento. La formación comenzará en 2027 en una escuela de Monte Castro y otorgará el título de Técnico en Motorsport, en un contexto marcado por los preparativos para el regreso del MotoGP y el posible retorno de la Fórmula 1 al país.

La propuesta busca formar estudiantes en mecánica, tecnología e ingeniería aplicada a los vehículos de competición, un sector que demanda profesionales especializados. La incorporación será progresiva y está previsto que llegue a otras escuelas técnicas porteñas a partir de 2028.

En qué escuela se podrá estudiar Motorsport en Buenos Aires

La nueva especialidad comenzará a dictarse en 2027 en la Escuela Técnica N.° 35 Ing. Eduardo Latzina, ubicada en el barrio de Monte Castro.

Un alumno de las escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires revisa un auto en un taller mecánico - crédito GCBA

La iniciativa forma parte de una actualización de la formación técnica impulsada por el Ministerio de Educación porteño y apunta a acercar a los estudiantes a una industria que combina conocimientos mecánicos, tecnológicos y científicos.

Según el cronograma oficial, durante 2028 se incorporarán otras tres escuelas técnicas de gestión estatal. Además, se brindará capacitación a los docentes y se tramitará la validez nacional del título de Técnico en Motorsport.

Qué materias tendrá la carrera de Técnico en Motorsport

El plan de estudios contempla 20 unidades curriculares de formación técnica específica. Entre los principales contenidos se encuentran:

Adquisición de datos e inteligencia artificial aplicada: herramientas tecnológicas para analizar el funcionamiento y el rendimiento de los vehículos.

Aerodinámica y simulación: conocimientos sobre el comportamiento de los autos y las pruebas de rendimiento.

Dinámica del automotor aplicada al Motorsport: estudio de los vehículos utilizados en las distintas disciplinas de competición.

Gestión integral de equipos de competición: organización y funcionamiento de las estructuras deportivas.

Gestión en pista: formación vinculada con las tareas técnicas que se desarrollan durante las carreras.

También habrá inglés intensificado desde tercero hasta sexto año. La propuesta incluye prácticas profesionalizantes en estructuras de categorías fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

De esta manera, los estudiantes podrán combinar los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias vinculadas al funcionamiento real de los equipos de competición.

Qué salida laboral tendrá la especialidad

Uno de los objetivos de la iniciativa es responder a la demanda de técnicos especializados en la industria del automovilismo. La formación estará orientada a distintas disciplinas, entre ellas karting, motociclismo, Turismo Carretera y autos de competición.

Jorge Dengra, docente de la Escuela Técnica N.° 35 y especialista en prácticas profesionalizantes de Automotores, señaló que actualmente existe una demanda de técnicos de alto rendimiento que la oferta educativa tradicional no logra cubrir.

La nueva especialidad buscará facilitar la inserción laboral de los egresados y también ofrecerles la posibilidad de continuar sus estudios superiores en carreras vinculadas con la ingeniería.

El regreso del MotoGP y el proyecto para traer nuevamente la Fórmula 1

La incorporación de Motorsport a las escuelas técnicas coincide con la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se prepara para recibir nuevamente al MotoGP después de 28 años.

La competencia se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato mundial de motociclismo.

En paralelo, las obras forman parte del proyecto para recuperar una fecha de Fórmula 1 en Buenos Aires y permitir que Franco Colapinto pueda competir en el circuito porteño.

La renovación contempla ampliar la capacidad del autódromo hasta alcanzar los 150.000 espectadores por día y generar un impulso económico para la zona sur de la Ciudad.

Así, el proyecto no apunta solamente a recuperar grandes competencias internacionales, sino también a desarrollar una formación profesional vinculada con la industria del automovilismo y las nuevas tecnologías.

Las escuelas técnicas porteñas también se destacaron en una competencia nacional

Como antecedente de esta apuesta educativa, la Escuela Técnica N.° 35 obtuvo el segundo puesto entre 150 establecimientos de todo el país que participaron del Desafío ECO 2026.

La competencia propone diseñar y construir vehículos 100% eléctricos, con emisión cero, a partir de conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y diseño.

Los estudiantes participan en todas las etapas del proyecto: desde la construcción del chasis y la carrocería hasta la instalación de los componentes eléctricos y la puesta a punto para las pruebas en pista.

La experiencia busca acercar a los jóvenes a proyectos reales y fortalecer los conocimientos técnicos que pueden aplicar en su futuro profesional.