Ambos eran operarios de la empresa que realizaba trabajos en el lugar. Estaban internados en una clínica de San Justo tras quedar gravemente heridos

La explosión en Remedios de Escalada se cobró dos vidas más. Ocho días después del estallido que sacudió el centro comercial de la localidad bonaerense, confirmaron la muerte de dos operarios que estaban internados en estado crítico.

Las víctimas fueron identificadas como Matías Leguizamón, de 31 años, y Juan José Servín, de 33. Ambos trabajaban para Exgadet S.A., la empresa tercerizada que realizaba obras de renovación de redes de gas en el lugar del siniestro.

Los dos operarios fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo. Con estas muertes, el saldo fatal del hecho ya suma cuatro víctimas.

"Exgadet lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada", comunicó la empresa en un mensaje difundido en las últimas horas.

La compañía expresó su acompañamiento a familiares y compañeros de las víctimas. También ratificó su compromiso con la investigación judicial.

"Estamos trabajando incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso, buscando Justicia para dar algo de Paz a sus casas", indicaron desde Exgadet.

Quiénes son las cuatro víctimas fatales de la explosión

El primer fallecido fue Marcelo García, un operario de Metrogas de 47 años. Murió el mismo día de la explosión tras quedar atrapado entre los escombros.

Su cuerpo fue rescatado por bomberos, pero el estado en que quedó dificultó la identificación inmediata. Recién el jueves pasado la familia confirmó su identidad.

García era padre de dos niños de 6 y 8 años. Los familiares prefirieron no hacer declaraciones públicas sobre el hecho.

La segunda víctima fue Néstor Julián D'Alesandro, de 44 años. También trabajaba para Metrogas y estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires.

Otros cuatro compañeros de D'Alesandro permanecían internados en la misma clínica tras resultar afectados por el estallido. Todos los operarios fallecidos trabajaban en las tareas de renovación de redes que se ejecutaban en el centro de Remedios de Escalada cuando ocurrió la tragedia.

Cómo ocurrió la explosión que sacudió Remedios de Escalada

El siniestro ocurrió el viernes de la semana pasada a las 10:52. El epicentro fue la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería.

La zona es comercial y de alta circulación peatonal. El estallido en Remedios de Escalada provocó incendios en varios locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen.

Según la reconstrucción, una máquina tuneladora dañó un caño de distribución durante los trabajos de renovación de la red de gas. El incidente generó una fuga masiva que derivó en la explosión.

Las autoridades evacuaron el sector completo. Bomberos voluntarios de municipios cercanos acudieron al lugar para controlar los focos ígneos.

La fuga de gas recién pudo ser controlada varias horas después. Durante el operativo, una persona fue hallada desorientada por personal de seguridad en un rastrillaje.

Otro aviso por una supuesta desaparición resultó ser una falsa alarma familiar. Se confirmó que no hay personas perdidas.

Qué encontró la Fiscalía en la investigación del hecho

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada investiga el caso. La fiscal Yanina Estévez trabaja a contrarreloj para determinar las circunstancias del estallido.

La magistrada ordenó el secuestro de la máquina que habría pinchado el caño de gas. Se trata de una perforadora direccional horizontal marca Ditch Witch, modelo JT20.

La tunelera está identificada internamente como "TUNE-1621" y pertenece a Exgadet S.A. Fue retirada del obrador de la empresa en Valentín Alsina, partido de Lanús.

Los investigadores también incautaron elementos clave para la causa:

La computadora central que controla la tunelera

Los teléfonos celulares de empleados de las empresas de gas

La base informática de datos de Metrogas

Contratos y documentación técnica

Las mechas de la tunelera, en tanto, no fueron retiradas del lugar. Presumiblemente permanecen bajo los escombros del siniestro.

La Fiscalía está analizando si existió alguna violación a los protocolos de actuación de emergencia, que son muy detallados para evitar consecuencias lesivas a terceros en el proceso desde la pinchadura del caño hasta una eventual explosión.

Qué revelaron Metrogas y Exgadet ante la Justicia

Metrogas realizó una presentación formal en la investigación penal. En el escrito, la compañía aportó datos sobre la cronología del hecho.

Según Metrogas, su propio inspector fue quien informó la rotura del caño de gas. Lo hizo 36 minutos antes de que una vecina llamara para alertar por la fuga.

La máquina tuneladora dañó la cañería a las 9:44, mientras realizaba tareas de renovación. El estallido ocurrió más de una hora después, a las 10:52.

La distribuidora también señaló que las obras estaban autorizadas por los organismos reguladores correspondientes. El permiso para trabajar fue otorgado por la Municipalidad de Lanús.

La comuna autorizó a Exgadet S.A. a operar en el área comprendida por las avenidas Hipólito Yrigoyen, Coronel Leonardo Rosales y Coronel Beltrán. Incluso renovó ese permiso por 60 días adicionales para garantizar la continuidad de los trabajos.

Exgadet, por su parte, puso a disposición de la Justicia la maquinaria empleada en las obras. Lo hizo mediante un escrito formal elevado a la fiscal del expediente.

La empresa aportó contratos, documentación técnica y pidió ser notificada antes de cualquier pericia. También entregó anexos comerciales y el certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras por Terceros Supervisadas por Metrogas.

Qué calificación tiene la causa y qué sigue en la investigación

Todavía no hay ninguna persona imputada en el expediente. La fiscalía está analizando la prueba aportada por ambas empresas.

Los investigadores reconstruyen minuto a minuto cómo fue el episodio. Tratan de establecer por qué motivo se generó la explosión que finalmente provocó la tragedia.

"En todo el proceso desde la pinchadura del caño hasta la explosión existen protocolos de actuación muy detallados para evitar consecuencias lesivas a terceros", explicó una fuente con acceso al expediente.

La calificación del expediente es incendio o estrago culposo seguido de muerte, una figura que implica que el hecho se produjo por negligencia o imprudencia y no por intención deliberada.

En el lugar del hecho continúan los trabajos de demolición de estructuras dañadas. También se realizan distintos peritajes ordenados por la Justicia.

La fiscal Estévez analiza cada detalle para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad. La investigación avanza para establecer eventuales responsabilidades penales en la tragedia que conmovió a Remedios de Escalada.