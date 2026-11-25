El Black Friday 2026 tendrá su jornada principal este viernes 27 de noviembre, pero las compañías más importantes de telecomunicaciones y fabricantes de tecnología ya comenzaron a difundir sus promociones en la Argentina. Una de las propuestas es Black Tecno, la campaña especial de Personal, que ofrece descuentos en celulares, tablets, televisores y accesorios hasta el 29 de noviembre.

La iniciativa incluye rebajas de hasta el 60%, financiación de hasta 24 cuotas sin interés con bancos seleccionados y la posibilidad de pagar algunos equipos en cuotas a través de la factura de Personal.

Entre las ofertas disponibles figura el Samsung Galaxy A16 de 128 GB, que pasó de $559.999 a $369.999, con un descuento del 33%. También aparece el Samsung Galaxy A07 de 64 GB a $249.999, frente a un precio anterior de $370.999, lo que representa una rebaja del 32%.

Para quienes buscan conectividad 5G, el Motorola Moto G37 de 128 GB se ofrece a $504.999, un 23% menos que su precio de lista. Otra alternativa es el Nubia Air 5G de 256 GB, a $449.999, con una reducción del 30%.

La campaña también contempla productos de audio. Los auriculares Motorola Moto Buds+ Sound by Bose se comercializan a $199.999, con un 20% de descuento, mientras que los Foxbox Immerse Pods cuestan $89.999, con una rebaja del 30%.

Las ofertas de Movistar para el Black Friday

La competencia también salió a disputar el mercado de los celulares. Movistar habilitó una sección especial de Black Friday en su tienda online, con equipos que pueden financiarse en hasta 12 cuotas sin interés.

Entre las alternativas publicadas se encuentra el Samsung Galaxy A16 de 128 GB a $369.999. El Xiaomi Redmi 15C de 256 GB cuesta $419.999, mientras que el Samsung Galaxy A07 de 64 GB se consigue a $259.999.

Si se buscan opciones de mayor capacidad, figuran el Nubia Focus 2 Ultra 5G de 512 GB, a $609.999, y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G de 256 GB, a $1.049.999. Movistar promete además descuentos de hasta el 33% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Qué ofrecen Claro y otras marcas de tecnología

Claro también mantiene promociones en su tienda online. Entre los equipos destacados figura el Honor X6e, con un precio promocional de $512.999, frente a los $569.999 anteriores, y el Honor X7e, que se ofrece a $782.999. Ambos tienen descuentos adicionales por pago en un solo desembolso y envío gratis.

En tanto, el Motorola Moto G06 aparece a $249.999, con posibilidad de financiarlo en 12 cuotas sin interés en la factura.

Fuera de las operadoras, Samsung anunció una campaña propia con descuentos de hasta el 45% y hasta 12 cuotas sin interés. Entre sus propuestas tecnológicas sobresale la tablet Galaxy Tab A11 a $299.999, con un 30% de descuento.

Para quienes buscan renovar el equipamiento de audio, la Sound Tower MX-ST40B se vende a $599.999, con una rebaja del 45%, mientras que la barra de sonido Ultra Slim S801B cuesta $974.999, un 35% menos.

Con distintas alternativas de financiación y descuentos, el Black Friday aparece como una oportunidad para adelantar regalos antes de las fiestas. Siempre conviene comparar los precios finales, las condiciones de financiación y la disponibilidad de cada equipo, ya que las promociones varían según el medio de pago y pueden modificarse sin previo aviso durante la campaña, tal como en el reciente Cyber Monday.