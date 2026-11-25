El centro comercial Nuevo Quilmes Plaza anunció los descuentos, promociones y eventos que tendrá disponibles por los Black Shopping Days.

Ofrecen descuentos hasta 70%, cuotas sin interés y 2x1 en marcas, con sorteos y premios.

Llega el emblemático Black Friday y la cámara que nuclea los shoppings en Argentina lanzó su propio Black Days, con tres días de descuentos, promociones y actividades en 75 centros comerciales de todo el país.

Con este evento, tanto shoppings como distintos comercios buscarán incentivar las ventas, en un escenario de consumo que no despega y en la previa a las Fiestas de fin de año.

En ese contexto, el Nuevo Quilmes Plaza informó las rebajas que muchas de las marcas que hay en el lugar ofrecerán entre el 27 y el 29 de noviembre. Incluye descuentos de hasta 70% de descuento en productos seleccionados, hasta 9 cuotas sin interés y promociones 2x1 y 3x2.

Según detallaron desde el shopping, estos descuentos forman parte de la acción impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) con motivo de Black Friday y reúne más de 20 marcas del centro comercial con diferentes beneficios.

Shopping ofrece promociones y actividades por los Black Days

Tal como señalaron desde el shopping, durante las tres jornadas que dure el evento en el lugar habrá también degustaciones, sorteos, torneos y activaciones en los locales. "El fin de semana, la plaza central del centro comercial será el punto de encuentro, con inflables para los más chicos, una clase de Axé, música y baile en vivo y una exhibición de autos clásicos, motos y bicicletas", señalaron.

Y explicaron que el Black Shopping Days busca trasladar el interés por los descuentos de Black Friday a los centros comerciales y poner en valor lo que ofrecen: recorrer locales, descubrir propuestas, ver y probar productos, disfrutar de actividades y vivir nuevas experiencias.

"Queremos que estos días sean una excusa para salir, recorrer y disfrutar en familia. El descuento es el punto de partida, pero lo que buscamos es que la visita se convierta en un buen plan de fin de semana", señaló Marcelo Chane, asesor de Nuevo Quilmes Plaza.

En tanto, los días 28 y 29 de noviembre de 15 a 20, presentando una factura de $20.000 o más, se puede participar para ganar una orden de compra de $100.000 (cuyo ganador se anunciará en redes sociales) y, además, llevarse un pack de yerba Amanda Selección Especial de 500 gr hasta agotar stock.

"El centro comercial cuenta con un Mercado Gastronómico donde disfrutar de una variada oferta de comidas entre actividad y actividad, y ofrece estacionamiento gratuito", aclara.

El shopping queda ubicado en la avenida Caseros 1750, en Don Bosco, Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Descuentos hasta 70% y promociones por los Black Shopping Days

Según detallaron desde el shopping, alguna de las promociones vigentes durante estos tres días son las siguientes:

Backersohn Café: 20% de descuento y 2x1 en café, porciones, Le Fruits y productos navideños como pan dulce y budines. También realizará degustaciones, sorteos y entregará tarjetas de descuento.

Banana Tempura: 6 cuotas sin interés.

Berlina: Happy Hour de 16 a 20 h, con 3x2 en todos los estilos de cerveza, sidra y gin tirado.

Casa Alvear: 20% de descuento en toda la tienda.

CityKids: hasta 70% de descuento en productos seleccionados ; 6 cuotas sin interés en toda la tienda; 9 cuotas en bicicletas, autos a batería y camas elásticas; y 15% de descuento en efectivo.

; 6 cuotas sin interés en toda la tienda; 9 cuotas en bicicletas, autos a batería y camas elásticas; y 15% de descuento en efectivo. Colonial: 10% de descuento en postres helados para llevar.

Cool Collection: 15% de descuento en decks prearmados.

Definit: 30% de descuento.

Eka Care & Home: 20% de descuento en la línea Eka Esencias del Alma. Con cada compra se entregará un voucher de 20% para usar durante diciembre.

Go Bar: 20% de descuento en la línea Scrugli Wines.

Imported Soul: 15% de descuento en efectivo en accesorios para celulares.

Josimar: 3x2 y 2x1 en productos seleccionados.

Kromacolor: 30% de descuento en toda la tienda.

La Pinocha: 20% de descuento en 300 g de chocolate o su equivalente en otros productos; 25% en 500 g y 30% en 1 kg.

Linda Vida: 4x3 en todo el local o 50% de descuento en la línea Keep. Las promociones no son acumulables entre sí.

Mariantonia: 15% de descuento en toda la tienda.

Mola: hasta 40% de descuento en prendas de liquidación.

Soy Tu Farmacia: hasta 50% de descuento en perfumería.

Vacalin de Fábrica: 20% de descuento en dulce de leche de 400 g; 25% en paletas heladas; y 15% en quesos semiduros.

New Garden: degustaciones

Gam Joyas: 20% en productos seleccionados

Mortys: 20% en Cheesburger

Un dato a tener en cuenta en este tipo de eventos es que si bien los descuentos se anuncian hasta 70%, y son uno de los principales ganchos de estas promociones, no necesariamente se aplican a toda la mercadería. En general, las rebajas más importantes suelen estar concentradas en determinados modelos, productos de otras temporadas, colores o talles específicos.

Por eso, antes de concretar una compra, conviene comparar el precio final en distintos comercios y verificar sobre qué valor se calcula el descuento: si se aplica sobre el precio de lista o si está sujeto a alguna condición particular. También es recomendable consultar si la oferta puede combinarse con beneficios bancarios, cuotas sin interés u otras promociones de la marca.

Y detalló algunas de las actividades que desarrollarán las marcas: "Durante los tres días, Soy Tu Farmacia presentará una propuesta de belleza y fragancias; New Garden, Backersohn y La Pinocha realizarán degustaciones; Cool Collection organizará torneos; Backersohn sumará sorteos y tarjetas de descuento; Definit entregará vouchers; y con cada compra en Eka Care & Home se entregará un voucher de 20% para utilizar en diciembre. Go Bar ofrecerá 20% de descuento en la línea Scrugli Wines y realizará una degustación de vinos en el local el sábado".

Además, habrá shows de tango, inflables para los más chicos, clases de baile y una exposición de autos clásicos.

Con este evento, los shoppings buscarán incentivar ventas en un contexto en el que el consumo no repunta.