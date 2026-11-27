El 46% de los argentinos no se tomó vacaciones el verano pasado por falta de plata. El gasto total de turistas cae, pero hay alternativas accesibles

Este verano, irse de vacaciones no va a estar al alcance de todos. Según un relevamiento de Alquiler Argentina, alquilar una semana en la Costa Atlántica para cuatro personas en enero cuesta desde $805.000, sin contar el viaje, la comida ni la playa.

El bolsillo ya viene dando señales. En el último fin de semana largo de noviembre, el gasto total de los turistas cayó 30,3% en términos reales frente al año pasado, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Cada viajero gastó en promedio $118.770 por día y las estadías se acortaron a solo dos días.

El verano pasado, además, el 46% de los argentinos no se tomó vacaciones, de acuerdo con una encuesta de la consultora Bumeran. Entre ellos, más de la mitad dijo que no lo hizo por falta de plata. Y entre quienes sí viajaron, la Costa bonaerense fue el destino más elegido, con el 24%.

Para quienes pueden hacer un esfuerzo, hay formas de gastar menos. Y para quienes directamente no pueden irse, también hay opciones gratuitas o muy baratas para disfrutar del verano sin salir de la ciudad.

¿Cuánto cuesta alquilar en la Costa este verano?

El relevamiento de Alquiler Argentina, hecho el 19 de noviembre, midió cuánto cuesta una noche para cuatro personas en enero en los principales destinos de la Costa. En el Partido de La Costa, la tarifa es de $115.000 por noche, y en Pinamar llega a $220.000. Llevado a una semana de siete noches, el costo queda así.

El más económico es el Partido de La Costa, que incluye localidades como San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, con $805.000. Le siguen Mar del Plata, con $980.000, Villa Gesell, con $1.242.500, y Pinamar, con $1.540.000. Dividido entre cuatro, la opción más barata sale unos $201.000 por persona.

Febrero es más barato en todos los destinos: la misma semana baja a $770.000 en el Partido de La Costa y a $945.000 en Mar del Plata. En Villa Gesell, la diferencia entre un mes y otro supera los $150.000.

Para parejas hay alternativas más chicas. En Miramar, por ejemplo, una hostería de una estrella cobra $70.000 por noche la habitación doble con desayuno. En la misma ciudad, una habitación doble con desayuno, carpa y cochera cuesta $145.000 por día.

¿Cuánto cuesta ir en tren a Mar del Plata?

Para quienes no tienen auto, el tren es una alternativa. Según el tarifario oficial de Trenes Argentinos, desde el 14 de diciembre el pasaje entre Constitución y Mar del Plata cuesta $40.500 en clase Primera y $48.600 en Pullman, por tramo. Hay tres trenes por día y el viaje dura unas seis horas. Conviene no demorar la compra: para algunos días de enero, varios servicios ya figuran sin lugares disponibles.

El tren que llega a Mar del Plata desde Constitución - crédito Trenes Argentinos

Comprando en la web oficial, las compras de más de $60.000 se pueden pagar en cuotas sin interés con Mercado Pago. Además, hay descuentos: 10% al comprar en la web, 40% para jubilados y 50% para chicos de 3 a 12 años.

¿Cómo gastar menos en la playa?

La carpa es uno de los gastos más altos: en Mar del Plata, alquilar una para toda la temporada cuesta entre $3 millones y $6 millones. Para no pagar ese monto, una alternativa es alquilar por día. En San Clemente del Tuyú, una carpa diaria cuesta $65.000 y una sombrilla, $35.000. En Villa Gesell, la carpa por quincena sale entre $650.000 y $760.000, y es más barata en febrero.

La opción más barata sigue siendo la de siempre: ir a la playa pública con sombrilla y reposeras propias, sin pagar balneario.

¿Qué hacer si no podés irte de vacaciones?

Para las familias que se quedan en la ciudad, una de las mejores opciones son las Colonias de Verano gratuitas del Gobierno porteño. Funcionarán del 4 al 29 de enero de 2027, de lunes a viernes de 9 a 16, para chicos de 4 a 12 años que vivan en la Ciudad.

Las piletas de la Ciudad son una buena opción para días de calor.

Las colonias son totalmente gratuitas e incluyen desayuno, almuerzo y merienda. Habrá 14 sedes en parques y polideportivos, como los parques Sarmiento y Roca y los polideportivos Chacabuco y Avellaneda, con lugar para más de 20.000 chicos. También hay colonias inclusivas para personas con discapacidad, desde los 6 años y sin edad máxima, que funcionan de 10 a 17 en cinco de las sedes.

La inscripción se hace online, a través del portal de Deportes de la Ciudad.

¿Cuánto cuestan las piletas públicas?

Las piletas de la Ciudad son otra opción económica para los días de calor. La temporada 2027 todavía no tiene precios confirmados, pero el verano pasado la entrada costaba $5.500 para adultos, $2.500 para chicos y $2.000 para jubilados. En los parques, la entrada general era de $2.500 y la de chicos, de $1.500.

Funcionaban en 12 sedes, entre ellas los parques Sarmiento y Manuel Belgrano y polideportivos como Colegiales, Chacabuco, Avellaneda y Pomar. El verano pasado, las piletas abrieron todo el día para el público desde el 2 de febrero, cuando terminaron las colonias de enero. En la mayoría de las sedes se podía entrar sin reserva, salvo en los polideportivos Martín Fierro, Santojanni y Pereyra, donde había que sacar turno previo.

¿Qué otros planes hay sin viajar?

Los espacios verdes públicos también ayudan a cortar la rutina sin gastar: la Reserva Ecológica Costanera Sur, el Jardín Botánico y los grandes parques de la Ciudad permiten pasar el día al aire libre con un presupuesto mínimo.

Las salidas cortas son cada vez más habituales. Según CAME, en lo que va del año la estadía promedio en los fines de semana largos fue de 2,3 días, y en noviembre bajó a dos. Viajar menos noches es una forma de que el gasto no se dispare.

Otra alternativa son las escapadas de un día, sin pagar alojamiento. Viajar en tren o en colectivo a un destino cercano, llevar la comida desde casa y volver a la noche permite tener un respiro de vacaciones por mucho menos de lo que cuesta una semana en la Costa.