En un contexto de ventas retraídas, la cadena de supermercados lanzó rebajas en televisores, aires acondicionados y otros electrodomésticos

Llegó el Black Friday y muchos comercios lanzaron promociones para incentivar las ventas, en un contexto en el que el consumo no termina de despegar. Y la cadena de supermercados Coto se sumó al evento, con rebajas en electrodomésticos.

El Black Friday llegó en un momento complejo para el comercio argentino. Según los últimos datos de la CAC, el Indicador de Consumo subió 0,6% en octubre frente a septiembre, pero cayó 0,4% en la comparación interanual. En el acumulado anual, sigue 0,8% por debajo frente al mismo período de 2025.

Específicamente en los supermercados, la realidad no es muy distinta. Según los últimos datos disponibles de INDEC, las ventas en estos comercios cayó 3% interanual en septiembre y un 0,9% mensual, para acumular un retroceso del 2,9% en los primeros nueve meses del año.

Así, tanto Coto como otras cadenas apelan a los descuentos para incentivar al consumo. Y aprovechan, en este caso, la llegada del Black Friday.

Coto se sumó al Black Friday vende electrodomésticos con descuento

En su página web, Coto anuncia con un cartel la llegada del Black Friday con descuentos de hasta el 30%, que estará vigente del 27 al 29 de noviembre, solo para compras online.

Allí, se destacan promociones y rebajas en electrodomésticos. En muchos de ellos, los descuentos aplican para compras en un pago.

De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, es posible encontrar televisores, aires acondicionados, lavarropas y freidoras de aire, entre otros artículos, con precios con rebaja.

Coto lanzó su Black Friday con hasta 30% de descuento

A continuación, algunos de los productos en oferta:

Smart TV TCL 75’’ 4K

Precio en oferta: $2.399.999

Descuento del 20%

Smart TV TCL 43’’

Precio en oferta: $479.999

Descuento del 20%

Secador de cabello Top House

Precio en oferta: $23.399

Descuento del 40%

Lavarropas Philco carga superior 5kg

Precio en oferta: $391.999

Descuento del 20%

Aire acondicionado Philso 4700 frigorías

Precio en oferta: $974.999

Descuento del 25%

Aire acondicionado THS 2300 Fg

Precio en oferta: $502.400

Descuento del 25%

Pava eléctrica Atma

Precio en oferta: $30.799

Descuento del 30%

Ventilador de pie Liliana

Precio en oferta: $143.999

Descuento del 20%

Freidora de aire Oster

Precio en oferta: $271.999

Descuento del 20%

Licuadora Moulinex Powermix

Precio en oferta: $44.999

Descuento del 40%

Algunos productos tienen hasta 40% de descuento en Coto por el Black Friday

Claves para aprovechar los descuentos del Black Friday

El Black Friday 2026 comenzó este viernes 27 de noviembre en Argentina con promociones y descuentos que, en algunos casos, prometen rebajas de hasta el 50% o incluso superiores. Sin embargo, no todo lo que aparece bajo una etiqueta de oferta representa una oportunidad de ahorro. Para evitar compras poco convenientes, es importante tomar algunos recaudos y comparar los precios antes de concretar una operación.

Una de las principales recomendaciones es seguir la evolución del valor de los productos durante las semanas previas y compararlo con su precio habitual, en lugar de tomar como única referencia el importe publicado el día anterior. También conviene calcular el costo final de la compra, contemplando el envío, las alternativas de financiación y los posibles intereses. Otro punto fundamental es elegir tiendas oficiales o comercios con buena reputación para reducir los riesgos de estafas o inconvenientes.

La cautela de los consumidores frente a las promociones tiene respaldo en los números. Según el Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), apenas el 54% de los compradores confía en que los descuentos anunciados están efectivamente por debajo del precio habitual. En contrapartida, un 20% manifiesta una desconfianza activa y otro 27% mantiene una posición neutral.

La jornada principal es este viernes 27, aunque las promociones no terminarán necesariamente ese día. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) prevé que las ofertas se extiendan durante el sábado 28 y el domingo 29. A su vez, numerosos comercios mantendrán sus beneficios hasta el lunes 30 de noviembre, lo que amplía el margen para comparar opciones y evitar decisiones apuradas.

Cómo comprobar si los descuentos del Black Friday son reales

El porcentaje de rebaja que anuncia un comercio no alcanza para determinar si una compra es conveniente. Para comprobar si existe un ahorro concreto, el primer paso es conocer cuánto costaba el producto antes del inicio del evento y analizar cómo evolucionó su precio.

En ese sentido, resulta más representativo tomar como referencia el valor que tenía durante un mes habitual que compararlo únicamente con el importe publicado en la víspera del Black Friday. Algunos comercios pueden modificar sus precios durante las semanas anteriores y luego presentar una rebaja que, en términos reales, resulta menos significativa de lo que indica la publicidad.

Quienes comenzaron a buscar productos con anticipación cuentan con una ventaja a la hora de evaluar las promociones. El relevamiento de BCG señala que el 62% de las personas que planean comprar durante estas fechas empieza a rastrear ofertas en octubre o a principios de noviembre. Sin embargo, apenas el 30% tiene definidos de antemano la marca y el modelo que quiere adquirir.

Esta diferencia también puede abrir la puerta a las compras impulsivas. Llegar al evento sin una lista de necesidades concretas aumenta las posibilidades de terminar eligiendo artículos que no estaban previstos, simplemente porque aparecen acompañados por una etiqueta de descuento o una promoción por tiempo limitado.

Una alternativa para evitarlo es seleccionar dos o tres productos de interés, seguir sus precios en distintas tiendas y guardar capturas de pantalla con los valores anteriores. Así, cuando llegue el momento de comprar, será posible verificar si la rebaja anunciada representa un ahorro efectivo o si se calcula sobre un precio de referencia que fue incrementado previamente.

En definitiva, el Black Friday llegó con una batería de descuentos, promociones y opciones de financiación que las marcas utilizan para incentivar las ventas en un contexto de consumo retraído. Pero para aprovechar realmente la jornada, la clave no pasa por comprar aquello que tiene la mayor rebaja anunciada, sino por identificar qué productos ofrecen una diferencia de precio concreta y responden a una necesidad real.