Comienza el mes con actualizaciones en tarifas como medicina privada, transporte y educación, aumentando la presión sobre el consumo de los hogares

El calendario marcará el 1° de diciembre y las familias argentinas verán nuevos números en sus facturas. Medicina prepaga, transporte público, peajes y colegios privados aplicarán aumentos que modificarán el presupuesto mensual.

Los incrementos llegan después de que el Indec informara una inflación del 2,2% en octubre. Ese dato sirve de base para las actualizaciones, aunque cada sector tiene su propia fórmula.

Algunos servicios aplican el índice inflacionario sumado a puntos adicionales previstos en sus esquemas tarifarios, mientras otros ajustan según decisiones de las empresas o de los organismos reguladores.

Medicina prepaga: las cuotas suben hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios de Salud. Los aumentos llegarán hasta el 2,9%, dependiendo de la compañía y el plan contratado.

El porcentaje varía según cada prestador. Los usuarios recibirán las notificaciones en sus resúmenes de cuenta o por correo electrónico.

Colectivos y subte: cómo quedan las tarifas en diciembre

El transporte público tendrá nuevos valores desde el primer día del mes. Las tarifas de colectivos y subte subirán alrededor de un 4,2% en la Ciudad de Buenos Aires.

El mecanismo de actualización combina la inflación del Indec con un adicional de dos puntos porcentuales, lo que genera aumentos superiores al índice general de precios.

En la provincia de Buenos Aires, los colectivos aplicarán un incremento cercano al 5,7%. Con el nuevo cuadro tarifario, los boletos quedarán de la siguiente manera:

Hasta tres kilómetros: $1.348,71

De tres a seis kilómetros: $1.517,29

De seis a 12 kilómetros: $1.685,88

De 12 a 27 kilómetros: $2.023,06

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos aplicarán una suba del 4,2%. Con SUBE registrada, las tarifas serán:

Hasta tres kilómetros: $996,60

De tres a seis kilómetros: $1.107,39

De seis a 12 kilómetros: $1.192,68

De 12 a 27 kilómetros: $1.278,05

El subte también aumentará un 4,2%. Para quienes tengan SUBE registrada, el boleto costará $1.966 durante los primeros 20 viajes del mes. A partir del viaje 21, el valor bajará de manera escalonada.

Entre los viajes 21 y 30, el precio será de $1.572,80. Entre los 31 y 40, bajará a $1.376,20. Desde el viaje 41 en adelante, costará $1.179,60.

Con SUBE sin registrar, las tarifas serán de $2.541,10, $2.500,75, $2.188,21 y $1.875,56, respectivamente.

El Premetro tendrá una tarifa simple de $688,10 para quienes tengan SUBE registrada. Para quienes no hayan registrado la tarjeta, el valor será de $1.094,08.

Trenes del AMBA: se mantienen sin cambios

Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires no tienen nuevos aumentos anunciados para diciembre. El último ajuste entró en vigencia el 1° de septiembre, como parte del cronograma escalonado que estableció la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.

Ese esquema finalizó ese mismo mes. Hasta el momento, el Gobierno no publicó una nueva actualización.

Con SUBE registrada, los valores se mantendrán en $450 para la primera sección, $640 para la segunda y $790 para la tercera. El boleto en efectivo seguirá en $1.600.

Peajes: las autopistas porteñas aumentan 4,2%

Los peajes de las autopistas que administra Autopistas Urbanas (AUSA) tendrán un incremento del 4,2% desde el 1° de diciembre.

Para los vehículos livianos de dos ejes, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno tendrán una tarifa de $4.986,15 en horario normal. En hora pico, el valor subirá a $7.066,19.

En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $2.077,35 en horario normal y de $2.937,68 en hora pico.

El peaje de Alberti costará $1.579,06 en horario normal y $1.994,29 en hora pico. En el Paseo del Bajo, la tarifa para vehículos livianos llegará a $11.032,46.

Alquileres: cuánto subirán según el tipo de contrato

Los alquileres también tendrán actualizaciones durante diciembre. El porcentaje dependerá del mecanismo establecido en cada contrato.

Para los acuerdos que utilizan el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el último dato disponible corresponde a octubre, cuando la inflación alcanzó el 2,2%.

Con esa referencia, los contratos con ajustes trimestrales aumentarán un 5,91%. Los cuatrimestrales subirán un 8,14%. Los semestrales tendrán un incremento del 12,50%.

Un ejemplo concreto: un alquiler mensual de $600.000 con actualización trimestral pasará a $635.460.

Colegios privados: aumentos de hasta 3% en las cuotas

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal también tendrán aumentos. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación autorizó una suba de hasta el 3% para diciembre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

El incremento se suma al 3% que esos establecimientos aplicaron en noviembre. En la Ciudad de Buenos Aires, las instituciones tendrán un ajuste del 2,7%, repitiendo el porcentaje que rigió durante noviembre.

Telefonía e Internet: cada empresa define sus propias subas

Las compañías de telecomunicaciones mantienen la libertad de establecer sus propios ajustes. Desde la desregulación del sector en 2023, cada prestadora comunica directamente a sus clientes los nuevos valores.

Los aumentos no siguen un esquema uniforme. Los usuarios deben revisar sus facturas o consultar con sus proveedores para conocer los ajustes específicos.

Luz y gas: todavía sin resoluciones oficiales para diciembre

Las tarifas de electricidad y gas todavía no tienen nuevos cuadros tarifarios publicados para diciembre. Los ajustes suelen definirse mes a mes y el Gobierno los oficializa hacia el cierre de cada período mediante resoluciones en el Boletín Oficial.

Los últimos incrementos comenzaron a regir el 1° de noviembre, cuando el Costo Propio de Distribución subió un 3,18% para Edenor y un 2,94% para Edesur en electricidad.

En gas, Metrogas aplicó un aumento del 2,95% en la Ciudad de Buenos Aires y del 3,65% en el conurbano bonaerense. Naturgy BAN, por su parte, incrementó sus tarifas un 2,96%.

Agua: el nuevo esquema llegará en febrero de 2027

El servicio de agua no tendrá un nuevo aumento general en diciembre. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó, mediante la Resolución 45/2026, un nuevo esquema de coeficientes zonales para AySA.

El cambio comenzará a regir el 1° de febrero de 2027. La modificación reemplazará las once categorías actuales por cinco niveles.

La nueva zonificación implicará cambios en las facturas. Algunos usuarios tendrán aumentos, otros recibirán reducciones y un tercer grupo no registrará modificaciones.

Para los hogares alcanzados por subas derivadas del cambio de zonificación, la resolución estableció una implementación gradual, con un límite del 1,5% mensual. Los beneficiarios de la Tarifa Social tendrán descuentos para evitar que la modificación eleve el importe final de sus facturas.