Día de la mujer: ¿Cuáles son los autos preferidos por ellas?

Compactos, cómodos, estéticamente atractivos, tecnológicos, y mucho más. Las mujeres deciden su propia compra y son cada vez más exigente

Elegir un auto es una decisión que, tradicionalmente, se tomaba en familia o lo hacía el hombre de la casa.

Pero los tiempos cambian, y con la independencia económica y el revolución feminista, las mujeres ya no son solo las que influyen en los hombres, sino que saben el 0km que quieren y hasta cierran la operación mano a mano con el vendedor en un concesionario.

En este contexto, y aprovechando el mes de la mujer, en iProfesional salimos a recorrer los puntos de ventas y consultar cuáles son los vehículos que ellas prefieren, qué priorizan a la hora de elegir un modelo nuevo y qué cosas no les importan.

Los SUV, en el tope de los elegidos

Si bien los autos chicos fueron, históricamente, los elegidos por las mujeres, hoy se debe destacar un cambio muy reciente que se dio en el mercado, que fue a partir de la aparición de los SUV y la multiplicación de la oferta.



Este segmento está integrado por vehículos que se destacan por su diseño, con estética crossover, algunos con tracción 4x4 y otros solamente con tracción simple, pero donde la imagen es todo.

El gusto por este tipo de modelos tiene que ver también con otras cuestiones prácticas. Por ejemplo, son más resistentes a la hora de agarrar algún pozo o bache en el camino, por su mayor despeje del piso, y también son cómodos en su posición de manejo, ya que al ser más altos, permiten ver mucho mejor a los alrededores. A esto se suma, que son "cancheros".

Estas características hacen que, en general, los modelos sobresalgan ante cualquier otro auto que está en la calle, por su exterior más "agresivo".

Ford Ecosport, el clásico de las mujeres.

Entre las marcas preferidas, Ford Ecosport fue el estandarte del segmento y el SUV más identificado con el sexo femenino. Fue el que inauguró la categoría, y se convirtió en una revolución.

Luego, se fueron sumando muchos competidores, y en el listado de los más buscados por las mujeres aparecen algunos más nuevos, como por ejemplo Renault Captur, Nissan Kicks y el recién llegado Volkswagen T-Cross.

Los dos primeros son modelos que siguieron la tendencia instalada por Honda con el HR-V, un SUV que cambió el destino del segmento con un tamaño un poco más grande y una estética delicada. A partir de ahí, se sumaron muchos "intermedios", ni chicos ni grandes, que completaron la categoría.

Otro SUV que están entre los preferidos por las mujeres, ya en el segmento de marcas Premium, son el BMW X1, y el Audi Q2 y el Mercedes Benz GLA, pequeños de lujo con toda la tecnología y calidad.

Autos compactos, siempre buscados

Tradicionalmente, los autos más comprados por las mujeres han sido los chicos: prácticos y cómodos para estacionar. En esta categoría entran los hatchback, es decir, los vehículos 5 puertas. No obstante, el baúl es muy importante para ellas.

En este aspecto, de todos modos, vale una aclaración: ya no solo es la mujer la que lleva y trae chicos a la escuela o a sus actividades deportivas, por eso también los hombres, necesitan de espacio para cargar cualquier objeto que transporten los niños.

Ford Ka, el más buscado por las mujeres.

Volviendo a los autos, algunos de los modelos referentes (aunque el espacio de carga es chico), son el Ford Ka, un auto que volvió al mercado en 2016, totalmente renovado, y es un éxito en ventas.

Otro compacto que gusta es el Nissan March, un modelo con un diseño clásico pero con buenas proporciones y fácil de manejar.

Marcas como Citroën y Peugeot tienen también propuestas que las mujeres eligen. En el primer caso, el clásico C3, aunque la llegada del C4 Cactus fue una revolución que está ganando adeptos.

Citroën C3, se renueva y sigue siempre de pie.

En el segundo caso, el 208 es un auto chico que se encuentra un escalón por arriba de los tradicionales de entrada de gama, como el Honda Fit, pero también en la marca lo destacan.

SUV más grandes, también ideales

Si bien siempre se habla de las elecciones de la mujer pensando en modelos chicos y cómodos, la gran oferta que hay en el mercado permitió que la elección se diversifique y hay muchos vehículos más grandes (también más caros), que son de la partida del sexo femenino.

Uno de ellos es el Honda CR-V, un clásico que permanece en el top ten de las mujeres más clásicas y que entienden bastante de autos.

Entre los más modernos, el Peugeot 3008 es un auto que gusta y con todos los chiches como para conquistarlas.

Hyundai Kona, una buena opción para las mujeres.

En las marcas coreanas o de alta gama, el Hyundai Kona y luego el Hyundai Tucson son otros SUV con un tamaño ideal como para no caer en el segmento de los pequeños, pero tampoco pasar al extra large.

También modelos como Jeep Renegade son del gusto de las mujeres más jugadas, que apelan a una estética más disruptiva y no tan elegante como muchos de sus rivales. Y un escalón por encima de este, el Compass es una gran elección.

Otro autos históricos entre las mujeres

Más allá de los modelos que hoy compran las mujeres, históricamente muchos vehículos se relacionaron con el sexo femenino.

Un clásico fue el Renault Twingo, un auto que revolucionó el mercado y del cual todavía se ven algunas unidades dando vueltas por la calle.

Otros tentadores fueron el Fiat 500, el pequeño que revivió al mítico 600 con mucha tecnología y "onda".

Fiat 500, siempre vigente entre las mujeres.

Para las más jóvenes, y aquel público treintañero que busca su primer auto, Chevrolet pensó en el Onix. Es un modelo ideal para cualquier tipo de comprador, pero quien busca tecnología, es una excelente opción.

Los vehículos preferidos en el mundo

A nivel global, un grupo de periodistas de todo el mundo, especializadas en industria automotriz, votaron en 2019 el Women’s World Car of the Year. Y fueron estos los modelos referidos por las mujeres en diferentes categorías. iProfesional participó de la votación, aunque muchos de ellos no se venden en el país.



El Range Rover Evoque fue el ganador absoluto como el SUV del año.

Range Rover Evoque, un deseado de alta gama.

Como auto deportivo del año, el elegido por las periodistas especializadas fue el Porsche 911.



Como auto de lujo, las mujeres eligieron al BMW Serie 8, el nuevo buque insignia del lujo y de la deportividad de BMW, mientras que en la gama de los ecológicos del año ganó el Kia e-Soul.

Así, las mujeres definen, eligen y comprar su propio auto, cada vez, con más independencia.