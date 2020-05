En tiempos de coronavirus, cómo y cuándo sacar turnos VTV si se vence el trámite

Las plantas de verificación permanecen cerradas por el Covid19. Cómo hacer con el trámite de turnos VTV si está en fecha y cuáles son los requisitos

La Verificación Técnica Vehicular es una obligación para los autos que superan determinado tiempo de antigüedad, depende de la radicación del mismo, pero miles de personas están preocupadas hoy por cómo hacer con los turnos VTV en tiempos de pandemia,

Para saber los motivos por los cuáles este trámite debe realizarse, se explica que, la Verificación Técnica Vehicular es el control periódico del estado mecánico y de emisión de gases contaminantes de los automotores.

En todo el mundo, millones de vehículos la realizan obligatoriamente como requisito para circular. En la Argntina, está prevista en la legislación vial nacional y provincial.

Para ello, la Provincia de Buenos Aires ha dividido su territorio en once zonas con turnos VTV, donde se presta el servicio bajo el sistema de concesión provada con pago de canon al Estado Provincial.

Turnos VTV, un trámite que puede hacerse online.

La provincia, asimismo, controla la presentación del servicio a través del Ente Regulador de la Verificación Técnica de Vehiculos dependiente del Ministerio de Vivienda, infraestructura y Servicios Públicos.

Cómo sacar turnos VTV hoy

Debido a la pandemia causada por el coronavirus, y al aislamiento obligatorio que se decreto en el país el 20 de marzo, y que permanece en varias provincias, todas las plantas verificadoras han sido cerradas, de modo tal que los turnos VTV, para quienes los tenían agendados, han sido reprogramados.

Estas personas que tenían sus turnos VTV pedido con tiempo, deben haber recibido la comunicación sobre nuevos plazos que serán asignados para realizar la verificación. De esta forma, todos los que tenían los turnos VTV serán avisados.

Hay que tener en cuenta que las plantas no funcionan para los vehículos comunes, si para algunos exceptuados, que deberán sacar los turnos VTV de forma online.

Turnos VTV reprogramados

"Las reservas de turnos VTV vigentes serán reprogramadas y recibirás un comunicado por correo electrónico con un link de acceso para realizar la modificación. Una vez en la plataforma, deberás ingresar el dominio y el número de reserva".

Ese comunicado lo recibirá cada cliente que tenía en agenda revisar su vehículo con sus turnos VTV agendados.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además, se puede enviar un mail a turnos VTV para evacuar cualquier duda.

La decisión se tomó en línea con las acciones que está realizando el Gobierno de la Ciudad, junto con el Gobierno Nacional, mediante la cual al través del DNU-2020-6-GCABA-AJG, en el cual se estableció la prórroga de manera excepcional a la vigencia de las obleas de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria para los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los turnos VTV han sido reprogramados.

De esta manera, quien piensa en los turnos VTV, deberá conocer el nuevo vencimiento que opera de la siguiente manera:

Mes de febrero: vencimiento 31 de mayo de 2020, inclusive

Mes de marzo: vencimiento 30 de junio de 2020, inclusive.

Mes de abril: vencimiento 31 de julio de 2020, inclusive.

Mes de mayo: vencimiento 30 de junio de 2020, inclusive.

Por otro lado, si alguien piensa en un turnos VTV para vehículos escolares, taxis, remises, comercial de carga, de transporte de personas o de gran porte, funciona en idénticos términos de lo establecido en el artículo 5° del presente Decreto.

Realizar la verificación es obligatoria para todos los vehículos particulares de hasta 3.500 kilos radicados en CABA, con más de 3 años de antigüedad o un rodaje mayor a 60 mil km y motovehículos con un año de antigüedad.

Turnos VTV y requisitos

Para hacer la VTV hay que cumplir varios pasos. En el caso de CABA, al momento de entrar al sitio para solicitar los turnos VTV se necesita tener a mano:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva de turno.

Si tenés vehículo: Cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Si tenés motovehículo: Cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Para realizar el trámite es indispensable contar con casilla de correo electrónico. Recibirás un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Turnos VTV: pasos para el trámite

Una vez que la persona tiene en cuenta los requisitos a cumplir, t accedió a la web de turnos VTV mediante la página de trámites a distancia del Gobierno correspondiente, llega el momento de cumplir con el proceso. Para ello, deberá seguir otra serie de pasos.

El primero de los trámites a realizar es la reserva de turnos VTV. Para hacerlo, hay que tener en cuenta que el último número de la patente indica el mes correspondiente a la verificación: Por ejemplo, si el último digito de la patente es 0, el mes de verificación es octubre, entonces el turnos VTV se debe sacar en septiembre; Si el último digito de la patente es 1, el mes de verificación es noviembre, entonces el turnos VTV se debe sacar en octubre; Si el último digito de l patente es 2, el mes de verificación es febrero, entonces el turnos VTV se debe sacar en enero, y así sucesivamente,

El segundo paso es completar el formulario, donde se pedirán los datos del vehículo y de contacto. Luego se debe seleccionar cómo abonará el trámite, ya sea online o presencial.

El tercer paso que será realizado junto con el proceso de sacar los turnos VTV y evaluar la disponibilidad de horarios para esos turnos VTV, es seleccionar alguna de las 7 plantas, el día y los horarios disponibles. Es importante recordar que una vez seleccionada la planta y obtenido el turnos VTV no se puede cambiar.

El paso cuatro es completar los datos del formulario correspondiente a la factura

En el quinto paso, se abona la reserva realizada para una planta determinada y con un turnos VTV especificado tanto en día como en hora.

El costo del trámite para vVehículos en la Ciudad de Buenos Aires es de $1838, y para motovehículos de 691 pesos.

Turnos VTV: Exentos de pago

Al momento de sacar el turnos VTV y hacer los trámites, hay que tener en cuenta que quedan exentos de pago:

Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo jubilatorio, que sean titulares de un vehículo exento del pago de patente.

Discapacitados titulares del vehículo (deberán pagarlo si verifican fuera del plazo establecido en la Ley).

Para solicitar la exención, se debe enviar documentación escaneada al GCBA con los siguientes datos:

Copia del DNI (ambas caras)

Copia de la Cédula Verde (ambas caras).

Copia del Certificado Único de Discapacidad o comprobante de haberes mínimos (sólo si están exentos del pago de patente del vehículo).

Siempre que quiera realizarse el trámite, una vez obtenido los turnos VTV y haber presentado la documentación, tener en cuenta que las bonificaciones son aplicables siempre que la verificación técnica sea efectuada dentro del plazo establecido en la ley, según el cronograma.

Turnos VTV especiales

Cuando llegue el momento de realizarla, los vehículos escolares, taxis, remises, comercial de carga, de transporte de personas o de gran porte, deben realizar la VTV y solicitar los turnos VTV únicamente en la planta de Verificación y Habilitación de Transportes (VHT -Ex Sacta), ubicada en Av. Roca 4590.

Antes de tener los turnos VTV, verificar tener todo en orden.

Para otros vehículos hay múltiples plantas que pueden verificarse según la localización de cada titular de un vehículo.

La verificación puede determinar los siguientes resultados:

Apto: Vehículo sin desperfectos que recibe el certificado de verificación y un informe técnico. Podés circular hasta su vencimiento el próximo año.

Condicional: Vehículo con desperfectos leves detallados en el informe de inspección. Tenés 60 días hábiles para volver a reverificar sin cargo y podés circular hasta cumplir el plazo. La reverificación se realiza en la misma planta y se debe hacer nuevamente el trámite de turnos VTV .

. Rechazado: Vehículo con desperfectos graves detallados en el informe deinspección. Tenés 60 días hábiles para volver a reverificar sin cargo y no estás habilitado a circular hasta solucionarlos. La reverificación se realiza en la misma planta y se debe hacer el proceso de turnos VTV nuevamente.

En caso de extravío del certificado, se repondrá la documentación gratuitamente. Deberás presentarte en la planta donde realizaste la verificación sin turnos VTV previo dentro del horario de atención con la denuncia policial correspondiente.

En caso de rotura del parabrisas o daño de la oblea, se repondrá la documentación gratuitamente. Deberás presentarte en la planta donde realizaste la verificación sin turnos VTV previos dentro del horario de atención con el recorte del parabrisas y la oblea dañada

Cronograma de turnos VTV

Diciembre y enero no tienen asignado ningún número específico, por lo tanto podrán realizar las VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente. Esto no exime de realizar la verificación según el cronograma, por lo cual en caso de encontrarse circulando podrá ser pasible de sanciones. La VTV podrá realizarse dentro de los 30 días del mes que corresponda según la terminación de la patente.

Con los turnos VTV, se puede pedir el Telepase.

En caso de realizar la verificación vencida la oblea tendrá vigencia al mes que le corresponda por la finalización de la patente. Por ejemplo, si la patente finaliza en 9 y la realizó en enero 2019, la vigencia será hasta septiembre del mismo año.

Hay que recordar que se podrá realizar la verificación hasta no más de 30 días antes del mes que te corresponde por calendario.

En cuanto a los beneficios hay que tener en cuenta que, con para el TelePASE, con los turnos VTV se puede pedir el dispositivo y es enviado al domicilio.

Turnos VTV Buenos Aires

Para tomar los turnos VTV en la provincia de Buenos Aires se debe hacer a través de la página web del gobierno de esa provincia.

Lo fundamental al ingresar a la web para sacar los turnos VTV es tener el título del automotor a mano si es la primera vez. Luego, ya queda registrado.

En este momento, para sacar un turnos VTV se debe tener en cuenta que como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, se prorroga la vigencia de las obleas de los autos, motos, vehículos escolares, taxis, remises, comercial de carga, transportes de personas o de gran porte radicados en la Ciudad.

Eso sí, tiene que tener vencimiento en los próximos meses. Por ejemplo, si la oblea de tu vehículo vence en:

Febrero: se extiende hasta el 31 de mayo, inclusive.

Marzo: se extienden hasta el 30 de junio, inclusive.

Abril: se extiende hasta el 31 de julio, inclusive.

Mayo: se extiende hasta el 30 de junio, inclusive.

Requisitos a cumplir para sacar turnos VTV

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció un protocolo obligatorio para la reapertura de las plantas verificadoras y para quienes tienen los turnos VTV.

Entre las pautas de funcionamiento obligatorias para distritos de alto riesgo, se deberá otorgar obligatoriamente a todo su personal los elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, el personal que concurra a las plantas de VTV no deben ser considerados grupos de riesgo (personal menor de 60 años y sin enfermedades crónicas de riesgo, conforme lo determina el Ministerio de Salud).

Antes del ingreso a la planta de VTV por parte de los empleados, se deberá obligatoriamente controlar la temperatura del personal y si presenta fiebre o algún síntoma de la enfermedad (conforme lo determina el Ministerio de Salud), no deberá tomar servicio y deberá seguirse el protocolo para personal enfermo.

Por otro lado, no deberán permitir el ingreso de los usuarios que concurran con acompañante a realizar el trámite.

Deberán diariamente, previo a la apertura de la planta verificadora, realizar obligatoriamente la desinfección completa utilizando las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud.

Deberán únicamente atender a los usuarios que hayan solicitado turnos VTV previamente.

Deberán fomentar el medio de pago electrónico para todos los usuarios que concurran a realizar la V.T.V

Los turnos VTV deberán ser otorgados con el espacio de tiempo suficiente de manera tal de evitar aglomeraciones en las plantas de V.T.V.

Deberán ventilarse los ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas con regularidad para permitir el recambio de aire. Además, se debe asegurar el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

Esos son solo algunos de los requisitos puestos en marcha para evitar contagios.