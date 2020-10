Autos, camionetas y SUV, de estreno: los 10 lanzamientos más importantes que vienen para lo que resta del año

Más allá de la crisis, el mercado automotor está lleno de novedades y con importantes renovaciones de productos que se extenderán hasta diciembre

Los lanzamiento de nuevos productos y restylings son algunos de los alicientes para el mercado automotor, el cual azotado por la pandemia y los cambios económicos, como la mayoría de las actividades, mantiene los planes y no cambió la agenda de novedades.

Estas presentaciones sron, al mismo tiempo, uno de los incentivos para que las ventas de autos caigan menos de lo esperado, lo cual derivó en un cambio de las proyecciones para el último trimestre del año que se ajustó hacia arriba, pasando de un promedio de ventas de 290.000 a 320.000 para 2020.

Esta alteración se da en un contexto donde todavía se espera la llegada de nuevos vehículos que serán clave en los resultados.de ventas, tanto por la importancia que tienen en el portfolio de productos de cada marca,como por la demanda que ya está a la espera, con pedidos que se extienden hasta 2021.

En iProfesional te anticipamos los lanzamientos que completarán 2020 y repasamos las últimas presentaciones que se llevaron a cabo dando un verdadero empuje al sector.

Lo que viene

Son varias las novedades que están en carpeta, las cuales tienen algunas características en común: la mayoría son camionetas y SUV. Además, en los últimos meses, también muchas de ellas fueron parte del calendario de lanzamientos.

En este sentido, repasamos lo que está por venir y la importancia que consideramos tiene cada modelo para el mercado automotor.

1 y 2: Toyota Hilux y Toyota SW4

La nueva pick up es, sin dudas, el lanzamiento más esperado. La camioneta número uno en ventas del país presentará su restyling en pocos días más, junto con su hermana carrozada, la SW4, y es tanta la expectativa que las reservas ya llegan hasta el primer trimestre de 2021.

La nueva Toyota Hilux llega en noviembre.

Los modelos tendrán algunos pequeños cambios en estética y equipamiento en comparación con la versión actual, pero lo más importante es el cambio por dentro, tanto en suspensiones, uno de los puntos más débiles, como en motorización.

Según se anticipó desde la marca, y tomando como referencia la pick up fabricada en Tailandia, donde ya se presentó, la Toyota Hilux 2021 conserva el motor turbodiésel 2.8 litros para sus versiones tope de gama SRV y SRX (la GR Sport tiene otro motor), a los cuales le suma 27 cv, llegando a los 204 cv de potencia. Otro cambio es en el ralentí que se redujo de 850 a 680 rpm para aumentar la tracción.

En el caso de la suspensión, ambos modelos tienen mayor capacidad de absorción de los amortiguadores con mejora en los impactos.

Toyota SW4, la versión SUV renovada.

En tecnología, tanto la Hilux como la versión carrozada, la SW4, suman compatibilidad con Apple Car Play para su multimedia central y, además, el paquete de seguridad Toyota Safety Sense, que incluye sistema de pre-colisión, control dinámico de velocidad crucero y alerta de salida involuntaria de carril.

Los precios de estos modelos serán confirmados en noviembre, pero ya se especula con sus valores. Se espera que sean de $4.700.000 promedio para la SW4, mientras que en el caso de la pick up, una de las más equipadas, que son las más demandadas, llegaría a los 3.900.000 pesos.

3. Renault Alaskan

Es otro de los lanzamientos que llegarán a fines de noviembre, de gran importancia para el mercado local por fue protagonista de muchas ideas y vueltas.

Este modelo se habìa anunciado en 2015, cuando en alianza con Nissan y Mercedes Benz, la marca del rombo confirmó la fabricación de su primera pick up mediana. Luego se postergó, pasando por un tiempo de incertidumbre, hasta que finalmente, en enero de 2020, se confirmó que sería realidad.

La nueva Renault Alaskan llega en noviembre.

Ahora, la Alaskan comenzó a fabricarse en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, y ya está en preventa en sus 8 versiones para elegir.

Tal como informó la marca, la llegada de la camioneta a los clientes será a fin de mes, pero ya pueden reservarse unas 250 unidades a un precio exclusivo vigente hasta el 30 de noviembre. Además, se ofrece la posibilidad de financiar hasta $1 millón a una tasa preferencial del 6% con un plazo de 18 meses.

A todo esto se suma que, con respecto a la post venta, todas las unidades de preventa tendrán el primer servicio bonificado a los 20.000 km y además un set de herramientas Renault de regalo. Adicionalmente, los que adhieran a la financiación de Renault Credit (RCI) podrán acceder a un 30% de descuento sobre el seguro del vehículo.

Renault Alaskan también se podrá adquirir mediante el Plan Rombo, plan de ahorro previo de Renault, con una suscripción de 120 cuotas que financia el 100% del valor de la pick up. Este nuevo plan ofrece una cuota inicial desde $18.900, que lo posiciona como uno de los más competitivos.

El lanzamiento comercial de la Renault Alaskan se realizará a fines del mes de noviembre. La gama completa y los precios son los siguientes:

Renault Alaskan Confort 160CV 4x2 MT: $2.260.300

Renault Alaskan Confort 160CV 4x4 MT: $2.682.900

Renault Alaskan Emotion 190CV 4x2 MT: $2.506.800

Renault Alaskan Emotion 190CV 4x4 MT: $2.913.400

Renault Alaskan Intens 190CV 4x2 MT: $2.718.400

Renault Alaskan Intens 190CV 4x4 MT: $3.120.000

Renault Alaskan Iconic 190CV 4x4 MT: $3.793.000

Renault Alaskan Iconic 190CV 4x4 AT: $3.962.000

4. Peugeot Landtrek

Es otra pick up, y se considera uno de los lanzamientos más importantes que están por llegar porque es el regreso de la marca al segmento de los Utilitarios livianos.

La pick up Landtrek fue desarrollada en alianza con la automotriz china Changan. Carga una tonelada, tiene motores diésel y nafteros con turbo; ofrece versiones con cabina doble, simple y chasis (para instalarle cajas de aftermarket), y tendrá un interior con capacidad de hasta seis pasajeros.

Según informó la marca, la comercialización arrancará en América Latina, primero en México y luego llegará a la Argentina y Brasil, pero será este año.

Landtrek, la nueva pick up de Peugeot.

En cuanto a otros datos difundidos por la marca sobre este vehículo, el diseño y desarrollo han sido realizados a nivel mundial por Peugeot en colaboración con numerosos proveedores internacionales de primer nivel (con origen en Europa, Japón, EE.UU., América Latina, etc.).

Sus dimensiones son de 5.33 mts de largo y 1.92 mts de ancho, con una capacidad de carga mayor a 1 tonelada. El diseño exterior tiene una parrilla vertical que le da la bienvenida al león en su centro y firmas Led verticales.

Por dentro, dispone de equipamientos tecnológicos de última generación al nivel de las SUV de la marca, como pantalla táctil de 10" HD compatible con Apple CarPlay™ /Android Auto™ y disco duro de 10 GB. Además, cuenta -según las versiones- con un sistema de visión panorámica 360° todoterreno basada en cámaras periféricas e incluso una visión 3D para facilitar de manera inédita la detección de obstáculos o el paso incluso por caminos estrechos.

La nueva Landtrek fue concebida para ofrecer la más alta seguridad a sus ocupantes, ya que cuenta con Hill Descent Control (que permite mantener el vehículo a muy baja velocidad y concentrarse únicamente en la dirección, aportando control y seguridad en pendientes extremas), el Trailer Swing Control (asistencia de remolque) con un ESP que reacciona automáticamente a movimientos inesperados del remolque y 6 airbags, entre tantos otros sistemas.

Los precios todavía no fueron confirmados, sino que se harán al momento del lanzamiento. Sin embargo, como todas las rivales, se espera que arranque por encima de los 2 millones de pesos.

5. Nissan Nivus

Volkswagen Argentina lanzará este año un nuevo SUV, el Nivus, que se ubicará por debajo de T-Cross. Este modelo ya está en preventa, la cual se agotó antes de las 24 horas de su anuncio.

Esta preventa se compuso de 250 unidades de las versiones Comfortline y Highline. Para este proceso, los usuarios contaron con beneficios como los primeros tres servicios de mantenimiento bonificados, sumado a tres meses de seguro gratis con la Compañía de Seguros La Caja y la posibilidad de financiar hasta $500.000 con una tasa 0% a 24 meses a través de la compañía financiera de la marca.

Desarrollado sobre la plataforma MQB, Nivus se destaca por su perfil coupé, con una suave caída en la columna "C" que le otorga al vehículo trazos deportivos sin resignar versatilidad. Los faros delanteros con tecnología LED y DRL –de serie-, junto con las llantas de aleación de 16" y 17" (versiones Comfortline y Highline, respectivamente) colaboran en brindarle a Nivus el aspecto joven y tecnológico que lo caracteriza. En términos de espacio de baúl, Nivus ofrece 415 litros de capacidad.

Nuevo Volkswagen Nivus, se agotó la preventa.

En motorización, las versiones de preventa cuentan con motor 200 TSI y transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades, con tres cilindros y 12 válvulas.

El nuevo vehículo de la marca estrena, en su versión Highline, el sistema de infotainment VW Play, desarrollado 100% en América Latina y capaz de recopilar información del vehículo, leer prácticamente todos los formatos multimedia, descargar aplicaciones y mucho más. Además, combinado con el tablero totalmente digital Active Info Display, el interior de Nivus crea dos grandes islas digitales, con las dos pantallas de 10" interconectadas que aseguran conectividad, información y entretenimiento.

En seguridad, uno de los aspectos más destacados de Nivus es su completa oferta en términos de seguridad activa y pasiva. De serie, llegará equipado con seis airbags (conductor y acompañante, laterales -2- y cortina -2-) y control de estabilidad (ESC). Además, contará, también de serie, con anclajes ISOFIX en plazas traseras y control de asistente para arranque en pendientes.

Por su parte, la versión Highline sumará control crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia (AEB), frenado de emergencia poscolisión, detector de fatiga y control de presión de neumáticos.

Para la etapa de lanzamiento se adicionará la versión Hero, basado en Highline, con detalles especiales: techo bitono, llantas oscurecidas, espejos exteriores en color negro e insignias lateral y trasera también con una tonalidad más oscura.

Los precios de preventa de este modelo son los siguientes:

Comfortline 200 TSI AT: $1.733.550

Highline 200 TSI AT: $2.033.750

6 y 7 Chevrolet S10 y Chevrolet Trailblazer

Como sucede con la Toyota Hilux y SW4, en Chevrolet también se renueva la versión pick up y carrozada de su oferta para el segmento mediano, S10 y Trailblazer.

Ambos modelos fabricados en Brasil no tienen fecha definida de lanzamiento, pero llegarán al mercado en poco tiempo más, para no perderle pisada a sus principales rivales. Además, tanto Volkswagen Amarok como Ford Ranger ya se renovaron, ahora lo hará Toyota, y Chevrolet no puede quedarse atrás.

En cuanto a las características de estos modelos, la actual generación de las S10 y el SUV Trailblazer fue presentada en 2012 y recibió su primer restyling en 2016. Las nuevas versiones 2021 vendrán con la segunda gran actualización de estos modelos.

Chevrolet S10, primera imagen oficial.

Los principales cambios se aprecian en la trompa, donde estrenan nuevo diseño de paragolpes, parrilla y faros antiniebla. La versión S10 High Country cuenta además con una parrilla exclusiva, donde se reubicó el emblema de la marca más abajo y a la derecha. Esta trompa, en cambio, viene de serie en toda la gama Trailblazer.

En materia de seguridad, la gran novedad es que ahora viene con seis airbags de serie, incluso en las versiones más básicas de la S10. Además, por primera vez incorpora muchas asistencias a la conducción (ADAS): las versiones más equipadas vienen con Frenado Autónomo de Emergencia (con detección de peatones).

En el interior, las nuevas S10/Trailblazer 2021 incorporan tecnologías que ya se están viendo en los nuevos Cruze, Onix y Tracker: conexión Wifi 4G, sistema multimedia MyLink3 y nuevos tapizados.

No hay grandes novedades en la mecánica donde seguirá el motor 2.8 turbodiesel de 200 cv. Este sería el último restyling antes de la llegada de la nueva generación de la S10, que está prevista para 2023/2024.

8. Nissan Sentra

Nissan presentó el nuevo Sentra en el mercado local, el sedán para el segmento de los autos medianos, que llega desde México totalmente renovado.

Fabricado en la planta de Aguascalientes, en México, el nuevo modelo incorpora el lenguaje de diseño global de la marca, representado principalmente por la parrilla V-Motion, faros de LED tipo boomerang, techo flotante y una gama que incluye nuevos colores.

La estética es más moderna y atractiva. Es más ancho y más bajo, con llantas de aleación de 18″. Tiene tonalidad bitono en el techo y de atrás se cierra con faros llamativos de última tecnología.

En cuanto al interior, tiene volante y asientos de cuero, además de mucha tecnología como control crucero, control crucero inteligente, computadora de abordo, pantalla táctil de 8″ y mejorado sistema de audio.

Nuevo Nissan Sentra, en preventa en el mercado local.

En motorización y seguridad, el nuevo Sentra se vende con una sola opción de motorización naftera 2.0 16v de 147 cv, dejando atrás el viejo motor 1.8 de 131 cv. Se combina con caja manual de seis velocidades o automática CVT.

Entre otras novedades, el modelo cambió también la suspensión, la cual desde ahora es trasera independiente, con un esquema multilink que reemplaza al anterior con eje de torsión.

En seguridad, por último, tiene muchas asistencias a la conducción (ADAS). Viene de serie con Frenado Autónomo de Emergencia, alerta de tráfico cruzado y alerta de riesgo de colisión frontal, entre otras ayudas. Además tiene 6 airbags de serie.

El modelo ya se puede reservar con estos precios:

Sentra Advance Manual: $1.890.000 pesos

Sentra Advance CVT: $1.995.000

Sentra SR CVT: $2.435.000

Sentra Exclusive CVT: $2.450.000

9. Fiat Argo Trekking

Es una versión aventurera del hatchback chico de Fiat. Llegará este año al mercado, un modelo muy esperado porque es un clásico entre los fanáticos de la marca, que siempre esperan alguna versión con distintivos especiales.

La estética de este modelo está bien lograda, con un diseño novedoso y de lo más atractivo; con unas líneas bien definidas y musculosas.

Hay que destacar que se trata de un desarrollo local del Mercosur, creado por el Centro Stile de FCA en Latinoamérica, liderado por el alemán Peter Fassbender, que tomó rasgos de varios modelos del grupo. Partes del Mobi, otras de la Toro y se dejan ver algunos guiños de Alfa Romeo.

Fiat Argo Treking, versión aventurera.

Construido sobre la nueva plataforma MP1 del Grupo FCA, y fabricado en la moderna Planta de Betim, en Brasil, el Argo tiene unas dimensiones superiores a las del Fiat Palio, modelo al que reemplaza. Posee un largo de 3,998 mm, un ancho de 1,724, un alto de 1,501 mm y una distancia ente ejes de 2,521 mm, que se traducen en una gran habitabilidad interior.

El frontal muestra el nuevo logo de la marca conformado por las letras "Fiat", lo mismo que en la parte posterior, siendo el Argo el primer modelo en México en estrenar este emblema. De igual manera, en la parrilla, en uno de los laterales, cuenta con una pequeña bandera de Italia.

Por dentro, el nuevo modelo también tiene toques especiales que lo transportan al mundo deportivo. Todavìa no hay fecha, pero este año debería estar en el mercado.0

10. Range Rover Evoque

Ditecar, importador en la Argentina de Jaguar, Land Rover y Volvo, anunció el inició de la preventa de la nueva generación de la Range Rover Evoque. El modelo de Land Rover más vendido en la Argentina en los últimos años se renovó por completo y por primera vez se ofrece con mecánicas MildHybrid.

La reserva está disponible de manera digital en esta web. Quienes se aseguren su unidad por ese medio recibirán como regalo la Activity Key: una llave-pulsera sumergible y resistente a los golpes, que permite hacer deportes al aire libre, sin extraviarla.

Range Rover Evoque, con motor Mild hybrid.

Las nuevas Evoque llegan a nuestro mercado con los nuevos motores Ingenium, desarrollados por Jaguar Land Rover. Son 2.0 turbo (300 cv y 400 Nm), combinados con caja automática ZF de nueve velocidades y tracción integral. Son mecánicas MildHybrid, que cuentan con la asistencia de un motor eléctrico alimentado por baterías de 48 voltios. Esto le permite reducir el consumo hasta 6%.

Lo más interesante: al ser MildHybrid, las nuevas Evoque llegan a la Argentina con el beneficio arancelario para vehículos impulsados por energías alternativas: tributan el 5% en lugar del 35% habitual. Además, están exentos del impuesto a las patentes en las ciudades de Buenos Aires, Neuquén y Río Grande (pagan sólo el 50% en la provincia de Mendoza).

Los precios de preventa de la nueva Evoque son los siguientes:

* SE: u$s129.900

* R-Dynamic SE: u$s149.900

Otros muy esperados

Además de los modelos con fecha confirmada de lanzamiento, para 2021 los más esperados son el nuevo Volkswagen Taos, un SUV que se ubicará por encima de T-Cross, la nueva RAM y el nuevo Jeep Gladiator.

También se esperan confirmaciones sobre el nuevo modelo que fabricará Chevrolet en Alvear; Renault concretará el lanzamiento del nuevo Duster y Captur 2021 y Nissan se guarda un as bajo el brazo para innovar en el segmento de los hatch más chicos.

Así, a pesar de la crisis, son muchos los modelos en lista de espera que reavivan el sector automotor.